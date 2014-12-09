欧股重挫2.3% 希腊股市暴跌12.8%

路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周二重挫至两周低点，受希腊股市暴跌拖累，此前该国政府意外宣布提前举行总统选举，反对国际救助的左翼激进联盟党可能会有不俗的表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3重挫2.3%，报1,363.13点，触及11月底来最低，今日跌幅为10月中来最大。

希腊股指.ATG暴跌12.8%，希腊证交所称，今日跌幅为1987年11月来最大。

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周一晚宣布将总统选举提前，是次政治博弈加大了该国退出救助计划的不确定性。如果萨马拉斯提名的总统候选人未能赢得议会的支持，就可能引发提前大选。民意调查显示，如果现在就提前大选，左翼激进联盟党可能会获胜。该党誓言将结束与欧盟/IMF领导人的合作，并逆转国际金主夸赞的财政紧缩计划。

希腊银行股遭重创，National Bank of Greece(NBGr.AT)崩跌20.5%，Alpha Bank (ACBr.AT)急挫14.3%。

其他欧元区二线国家股市也受牵连，西班牙IBEX指数.IBEX和意大利FTSE MIB指数.FTMIB分别大跌3.2%和2.8%。

德股DAX指数.GDAXI下挫2.21%，收报9,793.71点。英国富时100指数.FTSE收低2.14%，收报6,529.47点；法国CAC指数.FCHI下挫2.55%，收报4,263.94点。

布兰特原油期货跌穿66美元至五年新低后，STOXX Europe 600油气股指数.SXEP挫跌2%。

英国超市连锁店乐购(Tesco)(TSCO.L)发布盈警后，股价急跌6.6%，盘中触及近15年最低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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