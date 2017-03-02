版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 07:47 BJT

标题新闻：美国EPA取消要求油气业者提供甲烷排放资讯，解除奥巴马时代气候变迁法规

注：EPA为国家环境保护局的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐