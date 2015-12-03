《路透晚报》--12月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--报导称沙特将提议全球协作计划以平衡油市

据Energy Intelligence报导，沙特(沙乌地)阿拉伯将提议各方达成一项协议，以平衡油市并提振油价，协议内容包括一些困难度甚高的条件，要求石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和伊拉克限制产量增长，以及让俄罗斯等非OPEC产油国参与减产。报导引述OPEC高级代表称，沙特将提议OPEC明年减产100万桶/日，但前提是OPEC其他成员国以及俄罗斯、墨西哥、阿曼和哈萨克斯坦等非OPEC产油国也一同行动。

--欧洲央行可能要打组合拳，向政策未知领域更进一步

为应对持续低迷的通胀，欧洲央行料将在周四进一步放松货币政策，打出可能包括下调存款利率和扩大资产购买计划的政策组合拳。央行讨论中的建议多种多样，既有延长量化宽松这种主流举措，也有更为极端的想法，比如实施两级存款利率，以惩罚银行业者在央行存放过多现金，而非放贷以促进增长进而提升通胀的行为。

--英国议会投票开绿灯，英军开始轰炸叙境内“伊斯兰国”目标

英国政府一位消息人士表示，在英国议会投票支持对叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行轰炸后，英军轰炸机周四首次进行了此类轰炸。该消息人士称，英军“狂风”轰炸机从塞浦路斯境内阿克罗蒂里空军基地起飞，对叙利亚境内的相关目标进行了攻击。这些轰炸机已返回基地。

--亚洲开发银行总裁认为，美国加息不会触发亚洲金融危机

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，并不认为美国加息会导致亚洲重现金融危机，但亚开行准备向那些面临“挑战”的国家提供支持。他在接受路透专访时表示“美国加息不会引发像亚洲金融危机时期那样的动荡；但不是所有的国家都有能力应对挑战，所以亚洲开发银行将做好必要时提供资金支持的准备。”

--澳大利亚称将加大对MH370航班残骸搜索力度 对搜索海域颇具信心

官员们称，澳大利亚将在最有希望找到马航MH370残骸的区域加大搜索力度。马航M370去年神秘失联，成为航空史上最大的悬案之一。澳大利亚领衔的水下搜索迄今仍未发现MH370的踪迹。这次对MH370的搜索是航空史上代价最高的搜索活动。澳大利亚副总理特拉斯(Warren Truss)称，搜索船只的数量将增加一倍至四艘。其中一艘船只将由中国提供。

--澳洲批准壳牌700亿美元收购BG集团，中国审批成为最后障碍

壳牌石油集团以700亿美元收购BG集团的方案获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准，这使得中国成为最后的监管障碍。澳洲当局的批准包含了一个较为少见的条件，目的是避免合并后的公司与澳洲税务局(ATO)发生纠纷。壳牌和BG表示，他们在等待中国商务部的批准，并称收购仍计划在2016年初完成。

--日本11月服务业PMI显示增长小幅放缓

调查显示，日本服务业活动在11月以较上月略慢的速度扩张，因新业务增长温和，显示内需可能已失去些许动能。Markit/日经日本11月经季节调整的服务业采购经理人指数(PMI)降至51.6，10月为52.2。该指数连续第八个月保持在50的荣枯分水岭上方。日本决策官员指望内需回升和服务业持续扩张，可促进经济持续复苏。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘近持平，投资者等待欧洲央行决议

日本股市周四收盘几无变动，盘中交投震荡，投资者在欧洲央行(ECB)今晚的政策决定之前采取保守策略。日经指数收盘近持平，报19,939.90点；早盘曾小幅下跌，但在日圆走软的扶助下扳回跌幅。东证股价指数近持平，报1,602.94点；JPX-日经400指数微涨0.1%，报14,431.93点。

--中国股市：沪综指收升1.4%连续第四日上涨，个股跷跷板效应明显

中国股市沪综指收升1.4%，连续第四日上涨。分析师称，今日大盘继续震荡，板块间轮动较快，存量资金博弈激烈，致大小盘股之间的跷跷板效应明显。若后市无实际利好出台，料有限的量能难以支持大盘持续向上，短线将续维持震荡态势。沪综指收报3,584.82点，涨47.91点或1.35%，今日上海A股成交3,380亿元人民币，上日成交3,683亿元。

--香港股市：收跌，关注全球货币政策相互背离的影响

香港股市收低，投资者评估全球货币政策相互背离的影响。受人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权货币篮子的消息提振，香港股市本周稍早上涨。恒生指数收盘跌0.3%至22,417.01点；恒生国企指数跌0.6%至9,987.84点。

--汇市：欧元走势等待欧洲央行会议，叶伦讲话提振美元

欧元兑美元在七个半月低位附近徘徊，投资者预期欧洲央行将出台更多刺激政策，而美元受美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预期支撑不断刷新高位。美联储主席叶伦周三暗示本月稍晚升息，再次突显出这两大央行货币政策的分歧。她的强硬言论打压欧元兑美元 跌至1.05500美元，为4月中旬以来的最低点，不过欧洲央行政策声明前的空头回补，帮助推动欧元回升，0856GMT报1.0572。

--欧元债市：德国两年期公债收益率接近低点，因预期ECB将推组合拳

短期德国公债收益率(殖利率)徘徊于距离零较远的纪录低位附近，金融市场预计欧洲央行总裁德拉吉将推出包括降息和扩大购债在内的政策组合拳，以提振欧元区通胀。货币市场走势预计欧洲央行将把存款利率下调至少10个基点至负0.30%，路透调查的分析师也预计，该行将把每月购债规模从600亿欧元扩大至750亿欧元。

德国两年期公债收益率上升不到1个基点至负0.426%，周三曾触及历史低点0.434%；五年期公债收益率报负0.206%，低于存款利率，距离历史低点则不到2个基点之遥。

--国际油市：原油价格小涨，受有关沙特将提议平衡油市的报导影响

原油价格小幅走高，此前有报导称，沙特将提出平衡油市的建议。这还是自2014年6月以来油价腰斩过半后，第一次有迹象表明这个石油输出国组织(OPEC)主要成员愿意做出妥协。0818 GMT，美国原油期货涨0.52美元至每桶40.46美元；布兰特原油期货涨0.71美元至每桶43.20美元。

--全球金市：金价跌至近六年低位，叶伦讲话增强美国12月升息预期

金价跌至近六年低位，此前美联储主席叶伦的讲话实际上增强了本月美国升息的可能性，而美元强势亦打压黄金。现货金一度跌至每盎司1,045.85美元，为2010年2月以来最低，0857GMT持稳于每盎司1,051.40美元。美国期金跌至2009年10月以来最低每盎司1,045.40美元。

--金属期市：伦铜跌至一周低点，因美元扬升且中国需求疲弱

伦敦期铜下滑至一周低点，因美元稳步上扬，且主要消费国中国需求疲软。美联储主席叶伦发表谈话后，美元攀高，其他基本金属也受创。0859GMT时，LME三个月期铜跌0.93%，至每吨4,520.5美元，前一交易日收低1.6%。铜价目前接近11月23日触及的六年半低点4,443.50美元。(完)