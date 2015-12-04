《路透晚报》--12月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月非农就业报告料强劲，巩固12月加息前景

美国11月就业增长可能保持稳健，显示经济强韧，这或为美联储本月启动近10年来的首次加息铺平道路。路透访问的分析师预测，11月非农就业岗位增加20万个。10月为增加27.1万个。失业率料持于七年半低点5%，处于许多美联储官员心中符合充分就业的范围。今年失业率已经下降了0.7个百分点。

--OPEC料将延续生产政策，沙特提议减产的希望不大

消息人士表示，石油输出国组织(OPEC)周五的会议上可能决定延续当前的生产政策，沙特已经告诉其他成员国，不打算提出限制产量的建议。三位OPEC代表和消息人士表示，该组织将维持产量，不调整日产3,000万桶的生产上限，继续执行保护市场份额的策略，而不支撑已经接近七年低点的油价。

--与“伊斯兰国”有关的叙利亚人入境泰国 计划袭击俄目标

泰国警方在一份外泄的文件中援引俄罗斯联邦安全局的信息称，与“伊斯兰国”有关联的10名叙利亚人10月进入泰国，计划袭击俄罗斯目标。文件中，泰国皇家警察总署情报部（Special Branch）敦促加强“俄罗斯当局关切的目标区域”周围的安全，包括与盟国有关的场所。这些盟国参与了打击叙境内的“伊斯兰国”。

--日本10月实质薪资连涨第四个月；第三季GDP环比年率料上修为增长0.1%

日本厚生劳动省数据显示，10月经通胀调整的实质薪资较上年同期上升0.4%，连续第四个月上涨，因名义薪资增幅超过通胀，9月修正为增长0.3%。这让人看到家庭收入逐渐增长将支撑民间消费的希望。

另据一项路透调查显示，日本第三季经济增长数据料将上修，从萎缩修正为略微上涨，得益于资本投资增加，从而避开技术性衰退。日本内阁府将于12月7日(周一)2350 GMT公布第三季国内生产总值(GDP)修正值。

--德国10月工业订单增加1.8%，高于市场预估

德国经济部公布的数据显示，10月工业订单增幅高于预期，主要归功于欧元区的强劲需求，暗示德国经济可能在今年底重拾动能。10月工业订单较前月增加1.8%，路透调查访问的分析师预估值为增加1.2%。9月的工业订单由下滑1.7%修正至下滑0.7%，为连续第三个月下降。

--印度卢比触及逾两年低点，迫使央行入市干预

印度卢比兑美元周五触及逾两年低点，迫使印度央行通过国有银行卖出美元加以干预。印度卢比兑美元跌至67.01卢比，为2013年9月4日以来最弱水准。交易员表示，印度央行可能在66.98附近进行了干预，带动卢比反弹。

另外，由于2013年市场崩盘的场景记忆犹新，印度央行正在采取巧妙的举措以稳定国内收益率水平，从而在本月美国联邦储备委员会(美联储/FED)做出历史性的政策决定之前使国内债市不会大幅波动。

--消息人士称，日本东芝和富士通正考虑合并双方PC业务

两位知情消息人士表示，东芝和富士通正在考虑合并双方的个人电脑(PC)业务。两家公司都在寻求剥离处境艰难的部门，以整顿业务。消息人士称，东芝和富士通处于探寻业务合并的初期阶段，不清楚是否将会达成协议。由于磋商仍属保密，消息人士拒绝具名。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.2%，创逾两个月来最大单日跌幅

日本股市周五收低，此前欧洲央行的政策行动力度令预期其将采取更大规模举措的市场人士大失所望，在美元兑日圆下跌后引发大盘下跌。日经指数收挫2.2%报19,504.48点，触及近三周来最低水准，而且创9月29日以来最大单日跌幅。该指数为七周来首次周线下跌，本周累计下挫1.9%。东证股证指数收低1.8%，报1,574.02点。JPX日经400指数跌1.9%，报14,160.85点。

--中国股市：沪综指收跌1.7%结束连四日上涨，权重股抛压上升领跌大盘

中国股市沪综指收跌1.7%，结束此前连四日上涨。分析师称，今日大盘受隔夜外盘影响双双低开，随后指数逐级震荡下行，权重股此前持续上涨后获利回吐压力加大，出现明显调整，带动指数下探，金融、钢铁、军工板块领跌大盘。沪综指收报3,524.99点，跌59.83点或1.67%，本周该指数累计上涨2.58%，今日上海A股成交3,142亿元人民币，上日成交3,380亿元。

--香港股市：追随全球股市下跌，但周线上涨

港股下跌，追随全球股市跌势，但主要股指周线仍上涨。恒生指数收盘跌0.8%至22,235.89点；恒生国企指数收跌1.5%至9,834.28点。恒生指数本周累计上涨0.8%。恒生指数成分股总成交量为17亿股。

--汇市：欧元创出七年最大涨幅后稍事喘息，等待美国就业报告

欧元下跌。欧洲央行宣布的最新一轮宽松举措远没达到市场预期，此前激励欧元录得近七年最大单日涨幅。市场焦点目前重新回到美国就业数据上面。欧元/美元跌0.7%至1.0872美元，周四曾大涨3.1%，创2009年3月以来最大单日涨幅。周四欧元一度最低跌至七个半月低点1.0523美元，在欧洲央行宣布政策决定后，最高扬升至1.0981美元。

--国际油市：美国原油因美元挫跌而上涨，布兰特原油在OPEC会议前走势震荡

美国原油价格受到美元兑欧元大跌的支撑，布兰特原油在石油输出国组织(OPEC)会议前走势震荡。OPEC将在维也纳召开会议，市场预计该组织将重申其维持高产量的政策。0848GMT，美国原油涨0.19美元至每桶41.27美元，布兰特原油微涨0.04美元至每桶43.88美元。

--全球金市：金价持于2010年低位上方，等待美国非农就业数据公布

金价守住隔夜涨幅，有望结束六周连跌局面。美元跌势提振金价持于2010年低位上方，投资者在等待今日稍晚的关键美国非农就业数据。金价隔夜上涨近1%，因欧洲央行的货币宽松措施不及市场预期，令欧元大涨，导致美元跌至一个月最低。0849GMT，现货金报每盎司1,060.40美元。

--金属期市：伦敦期铜恐将连续第八周录得跌势，因需求不振

伦敦期铜持稳，但恐将连续第八周录得跌幅。市场为美联储可能的加息做准备，而若此举成真将提高企业成本并压抑需求。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.88%至每吨4596.00美元。上海期货交易所期铜合约下跌0.6%%，至每吨34,610元人民币。(完)