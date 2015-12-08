《路透晚报》--12月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第三季GDP大幅上修并避开衰退，企业资本支出功不可没

日本第三季经济躲过再度陷入衰退，国内生产总值(GDP)环比年率上修至增长1.0%，给努力设法结束多年停滞局面的决策者带来一线希望。修正后的增速远优于初值的萎缩0.8%，也超过市场预估中值的增长0.1%，表明日本经济形势好于最初预想。资本支出是GDP上修的主要因素，第三季资本支出上修为较前季增加0.6%，初值为下滑1.3%。

--法国央行将第四季经济增幅预估下调至0.3%

法国央行周二表示，该国今年第四季经济增幅将为0.3%，较之前预估有所下修。法国央行在月度企业景气度调查中给出了这一预估。企业景气度调查显示，11月服务业信心指数从10月下修后的97降至96。该调查并显示，11月工业部门企业信心从前月的99降至98。

--韩国或在下周发行30亿元人民币熊猫债

韩国企划财政部一名高级官员周二表示，预计下周会发行人民币计价主权债券。此前中国人民银行刚刚批准此笔30亿元人民币债券发行。韩国企划财政部在声明中称，随着中国进一步放开资本市场，韩国将是首个在中国发行人民币计价主权债券的国家。企划财政部声明还称，将从12月9日到11日期间，在上海和北京两地进行路演。

--英国11月零售销售创2011年以来同期最慢增速--BRC

根据英国零售业联盟(BRC)周二公布的调查报告，英国11月零售销售创2011年以来同期最慢增速，因对黑色星期五折扣能刺激销售骤增的希望破灭。BRC称，11月1日至28日零售销售总值较上年同期增长0.7%，上月为增加0.9%。BRC在前次调查中曾猜测，购物者可能将消费推迟到11月底的黑色星期五。

--澳洲11月企业现况指数维持强劲，信心指数上升--调查

周二公布的一项调查显示，澳洲11月企业现况指数连续第四个月保持强劲，销售、获利及雇用指标均为正值。澳洲国民银行对逾500家企业的月度调查显示，11月企业现况指数持于正10，为长期均值的一倍。11月企业信心指数升至正5，10月为正3。

--恩智浦完成对飞思卡尔的收购，缔造最大汽车半导体商

恩智浦半导体周一表示，已完成以近120亿美元收购同业飞思卡尔半导体，其汽车相关营收的比重因而增加一倍至40%，缔造了全球最大的汽车电子厂商。恩智浦汽车部门执行长Kurt Sievers在接受专访时表示，两家公司合并将让公司能把各类汽车应用包装起来，让采用飞思卡尔处理器的系统更为完整。

--日本股市：日经指数收低，油价下挫引发商品类股的普遍卖压

日本股市周二下跌，因石油和其它商品类股票大跌，抵消掉日本第三季经济避过衰退的影响。日经指数收低1%至19,492.60点。东证股价指数下跌1%至1,568.73点，33个分项指数中有31个都收低。

--中国股市：沪综指收跌1.9%，经济数据不佳等致市场走势疲弱

中国股市沪综指收跌1.9%。分析师称，今日大盘震荡回落，个股多数下跌。当日公布的贸易数据显示当前宏观经济依然疲弱，投资者对此忧虑加剧。此外第二批新股即将启动发行，对存量资金亦有分流效应，且美联储加息前，资金相对谨慎，大盘受上述因素影响表现相对疲乏。沪综指收报3,470.07点，跌66.86点或1.89%，今日上海A股成交2,955亿元人民币，上日成交2,763亿元。

--香港股市：恒指收跌1.3%创两个月最低收位，追随全球市场跌势

香港股市收于两个月最低水平，追随全球市场跌势，因油价的下滑令本已脆弱的投资者信心进一步受挫。市场还受到中国11月疲弱贸易数据的拖累，该数据加重了围绕中国经济质素状况的担忧情绪。恒生指数收跌1.3%至21,905.13点，为10月6日以来最低收盘水平。恒生国企指数跌1.4%至9,660.87点。盘面普遍下跌。恒生能源指数重挫2.8%。

--汇市：石油相关货币受挫，加元跌至11年最低

加元和挪威克朗等主要石油出口国的货币下跌，因原油价格在接近七年低位处徘徊，有可能给全球经济成长和通胀前景造成冲击。加元大幅走软，美元兑加元上涨0.2%至1.3531加元。这是美元/加元自2004年中以来最强价位。挪威克朗兑欧元在伦敦交易时段跌至六周低点。欧元/挪威克朗上涨0.5%，触及9.43克朗的高位。

--欧元债市：欧元区公债守住涨幅，因预期欧洲央行将推出更多刺激举措

欧元区公债市场守住了昨日大涨后的阵地，因在通胀预期依然保持在低位的环境下，市场预期欧洲央行(ECB)仍有可能推出更多刺激举措。指标10年期德国公债收益率持稳于0.59%附近，周一时下跌了8个基点。目前比周五的近三个月高点0.74%低了15个基点。其他欧元区10年期公债收益率为持平到上扬1个基点，德国30年期公债收益率下跌2个基点，至1.40%。

--国际油市：油价自近七年低点小幅回升，中国商品进口数据意外强劲

原油价格小幅上涨，脱离近七年低点，因为中国经济虽低迷，但稍早公布大宗商品进口表现强劲；不过整体市况仍面临压力，因石油输出国组织(OPEC)决定维持产出于高档，令全球供应过剩状况加剧。0810GMT，布兰特原油期货小涨0.32美元至每桶41.05美元；美国原油期货报在每桶37.83美元，较上日结算价仅上涨0.18美元，距离上日所创七年低点仅咫尺之遥。

--全球金市：金价难挽跌势，因美联储升息预期促使美元反弹

金价难以扳回隔夜跌势，因市场预计美国联邦储备理事会下周或加息，且美元表现强劲。0812GMT，现货金涨至每盎司1,074.06美元，但距离周一盘中低位1,069.66美元不远。隔夜跌幅为1.5%。

--金属期市：伦铜持稳，受中国11月铜进口劲增消息支撑

伦敦期铜持稳，中国11月铜进口跳增，为铜价提供支撑，尽管中国11月整体贸易下滑，凸显出中国金属需求的前景脆弱。0813GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.01%，报每吨4,556.50美元。上日跌1.2%。沪铜跌0.9%，报每吨34,710元人民币。(完)