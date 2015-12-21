《路透晚报》--12月21日

[重大数据或新闻]

--日本12月政府月报维持经济评估不变，仍对出口持悲观看法

日本政府12月维持经济评估不变，并维持对消费支出及企业获利的评估，认为消费支出持稳，而在内需增强的环境下，企业获利正在改善。日本政府维持对出口的悲观评估，称在中国经济放缓及围绕新兴市场的担忧影响下，出口活动疲弱。

--普雷特称，若有必要欧洲央行将长时间维持宽松货币政策

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。“只要有必要，ECB就会维持宽松货币政策。没有具体的时间期限，这个宽松时间将非常长，”他还指出，不能单单依赖ECB，政府也要在他们的职责范围内尽责。

--东芝宣布PC和电视业务裁员，预计本财年将录得净亏损

日本东芝称，将在消费电子产品业务领域裁撤约6,800个职位，实现精简瘦身，将业务重心聚焦芯片(晶片)和核能源方面。东芝以约30亿日圆将印尼电视机和洗衣机厂房售予SKYWORTH。东芝称，预计截至明年3月的本财年将录得约5,500亿日圆(45.3亿美元)的净亏损。

--爱立信与苹果签署专利许可协议，了结相关诉讼

瑞典电信设备生产商爱立信(易利信)表示，已与美国消费电子公司苹果签署一份专利许可协议，但未详述将从该协议中获利多少。但爱立信估计，2015年从知识产权中获得的总体营收将达到130-140亿瑞典克朗(15.2-16.4亿美元)，高于2014年的99亿克朗。

--GE拟将部分现代资本股权售予现代汽车和起亚汽车--韩联社

韩国联合通讯社旗下财经新闻部门Yonhap Infomax报导，通用电气计划周二签署一份售股协议，将把在韩国汽车金融公司--现代资本的23%股权售予该公司的主要股东现代汽车和起亚汽车，作价约8,000亿韩元(6.79亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：在清淡交投中小幅收低，因日圆兑美元上涨

日本股市周一在清淡交投中小跌，因日圆兑美元上涨，给出口商类股造成压力。此前日本央行仅对大规模刺激计划微做调整，令市场失望。日经指数早盘一度下跌多达1.8%，但之后收复部分跌幅，终场收低0.4%至18,916.02点，盘中交投清淡。东证股价指数下跌0.4%至1,531.28点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股涨势缺乏持续性大盘上冲乏力

中国股市沪综指收涨1.8%至近一个月新高，蓝筹股整体走强。分析师指出，此前影响市场的各种不确定性因素正在消除，场内对中央经济工作会议抱积极预期，市场风险偏好逐步提升，信心逐渐回暖。但目前股指反弹已接近前期压力位附近，若无大规模增量资金入场,股指仍以震荡走势为主。沪综指收报3,642.63点，涨63.66点或1.78%，此前收盘高点为11月25日3,647.93点；今日上海A股成交3,958亿元人民币，上日成交3,629亿元。

--香港股市：收盘微涨，受中资公司强劲表现提振

香港股市走坚，受中资公司的强劲表现提振，中国股市的强势帮助投资者摆脱上周美联储升息后欧美股市低迷的影响。恒生指数涨0.17%至21,791.68点，恒生国企指数涨1.17%至9,746.99点。能源和资源类股反弹，尽管全球经济低迷，对石油和大宗商品需求疲弱的担忧挥之不去。

--亚洲汇市：美元小幅走低，市场交投淡静

美元在亚洲时段走低，市场交投淡静，投资者对于美联储明年升息的幅度和速度心存疑虑。亚洲盘中，美元兑日圆一度跌至121.20。但0859GMT，美元兑日圆转升，涨0.2%至121.45日圆。

--欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及一个月高位，因大选后的不确定性

西班牙10年期公债收益率升至一个月最高水平，一天前该国举行的大选中保守党虽获胜但未能赢得议会多数席位，未来数周各党派将需通过谈判组建联合政府。西班牙10年期公债收益率升13个基点至1.83%，创逾一个月最高水平。

--国际油市：布兰特原油跌近2%至2004年来低点，受累于供应过剩担忧

布兰特原油期货跌至2004年来最低水准，跌破2008年金融危机时期低位，受全球原油供应过剩担忧拖累。0829GMT左右，布兰特原油期货下跌0.68美元至每桶36.20美元。美国原油期货下挫0.33美元，至34.40美元，接近上周五触及的2015年低点。

--全球金市：黄金延续涨势，得益于美元和股市下跌

黄金小涨，延续上个交易日的较大涨幅，因美元和股市下跌帮助黄金部分扳回美联储升息后的跌幅。有关黄金需求将因升息而受到冲击的忧虑，继续给金市投下阴霾，并料将限制金价的任何涨势。0831GMT，现货金升至每盎司1,072.31美元，上周五录得1.4%的涨幅。

--金属期市：伦铜微升至一周高点，中国冶炼商考虑减产消息激励不大

伦敦期铜转为上涨，受美元下跌提振，但中国冶炼厂考虑加大减产力度的消息未能助长升势，因对需求前景的担忧挥之不去。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.23%，报每吨4,696美元，为一周最高，前一交易日上涨3.1%。铜价自11月底触及低于4,450美元的六年半低点以来，只反弹了约4%。沪铜收涨2.4%，报每吨36,240元人民币。(完)