《路透晚报》--12月22日

[重大数据或新闻]

--日官员称要灵活看待通胀目标，且政府预算支出创纪录

日本经济财政大臣甘利明表示，消费者物价不一定要正好上涨2%，央行才能宣布成功达成通胀目标，如果升幅超过1.5%，那么就可以认为非常接近央行2%的通胀率目标了。

此外，财务大臣麻生太郎表示，政府将为始于明年4月的财年编制预算草案，预算支出96.7万亿(兆)日圆(7,975.3亿美元)。该草案料将于周四获内阁批准，并于明年年初递交议会审批。日本政府预计，2016/17财年整体CPI料增长1.2%，2015/16财年料增长0.4%。

--德国1月GfK消费者信心指数微升，并略高于预期

市场研究机构GfK周二公布调查显示，1月GfK消费者信心指数从前月9.3上升至9.4，略高于路透调查预估的9.3。经济信心分项指数在12月大幅改善8.2点，从11月的负值升至2.9，结束了连续六个月下跌的局面。经济预期明显提升，显示德国2016年消费将稳健增长。

另，德国联邦统计局公布，11月进口物价较前月下滑0.2%，较上年同期下滑3.5%；10月分别为下滑0.3%和4.1%。

--西班牙大选落幕各党不过半，首相拉霍伊力求筹组新政府

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示，在大选结果没有任何政党取得绝对多数的情况下，他所属的中右翼人民党(PP)将与理念相近的对手展开会谈，希望藉此筹组政府，但机会渺茫，因为缺乏左翼政党支持。

市场因政治不确定性而笼罩阴霾，投资者连忙出脱西班牙资产，导致西班牙IBEX指数收盘挫跌3.6%，指标10年期公债收益率(殖利率)大幅升高至逾一个月高位。

--韩国央行称家庭的财务状况有所恶化

韩国央行表示，该国家庭领域的财务状况有所恶化，因为下半年的债务增长速度超过收入增速。韩国央行目前预计2015年国内生产总值(GDP)增幅为2.7%，这将是自2012年以来的最低增幅。

此外，韩国企划财政部表示，虽然预计需求将保持强劲，但财政部计划明年发行的公债净额将减少，以避免预算缺口。明年财政部公债的净发行规模将为45.9万亿韩元(390.5亿美元)，今年计划发行规模为51.7万亿韩元。

--专访：穆迪或下调巴西评级至垃圾级，不急于决定是否调降南非评级

穆迪(Moody's)主权评级部门主管Alastair Wilson接受路透专访时表示，穆迪可能跟随标准普尔和惠誉的脚步，将巴西债信评级下调至非投资级别，但计划花一些时间来确定是否调降南非评级。采访中他还提到，西班牙的政治不确定性可能阻止穆迪上调该国评级。

[市场摘要]

--日本股市：在清淡交投中小幅收低，因日圆兑美元上涨

日股周二小跌，市场交投清淡，且没有明确走向，投资者在周三假日到来前离场观望。日经指数收盘跌0.2%至18,886.70点。东证股价指数涨0.2%至1,533.60点。

--中国股市：沪综指收升至四个月新高，下档支撑相对偏强大盘震荡上扬

中国股市沪综指收升至四个月新高。分析师指出，今日市场对中央经济工作会议的公报内容乐观看待，但明天将有新一轮新股申购，资金面受压出现部分抛压，大盘在震荡中获支撑继续上扬。沪综指收报3,651.77点，涨9.30点或0.26%，此前收盘高点为8月20日3,664.29点；今日上海A股成交3,583亿元人民币，上日成交3,958亿元。

--香港股市：收盘近持平，圣诞假期前交投清淡

香港股市近持平，在圣诞假期到来前交投清淡。恒生指数上扬0.18%至21,830.02点，恒生国企指数下跌0.16%至9,731.53点。市场将在周五休市，但许多交易员已进入了休假状态。

--汇市：美元兑欧元持稳，市场等待美国数据欲从中寻找线索

美元兑欧元持稳，之前下跌，因在西班牙大选中没有任何政党取得绝对多数；交易商关注今日稍晚公布的美国数据，以从中寻找方向。0830GMT，欧元兑美元持稳于1.0912美元，隔夜曾上涨约0.4%，受西班牙周日大选后的空头回补推动。美元兑日圆小跌0.1%报121.03。

--国际油市：油价脱离多年低点，寄望冬季需求增长

油价略微脱离多年低点，因北半球进入冬季需求旺季。但暖和天气和供应不断增加，意味着油价预计会保持疲弱，直到2016年很晚的时候。供应过剩已经打压原油期货今年以来下跌逾30%。0804GMT，布兰特原油期货报每桶36.39美元，脱离周一触及的11年低点36.04美元。美国西德克萨斯中质油期货报每桶35.92美元，脱离上日触及的2009年以来低点33.98美元。

--全球金市：黄金守住前两日涨势，但油价下挫带来风险

黄金守住之前两个交易日的涨幅，得益于美元走软，但油价下挫以及美联储未来升息步伐的不确定性，让黄金涨势受限。0805GMT，现货金几无变动，报每盎司1,078.60美元，之前两个交易日累计上涨2.5%。

--金属期市：伦铜由近五周高点下跌，此前受空头回补支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜跌落五周高点，因交易商在圣诞节到来前结清仓位，而且铜价在11月处于低位刺激了中国进口，进而为市场提供底部支撑。0806GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期跌0.58%至每吨4,710.50美元，前一交易日曾触及每吨4,749.50，创11月中旬以来最高水平，受空头回补热潮提振。上海期货交易所期铜合约将隔夜涨幅收窄至0.9%，至每吨36,350元人民币，盘中曾触及五周最高水平。(完)