《路透晚报》--12月23日

[重大数据或新闻]

--美国提早出炉的11月消费者支出上升0.3%，料提振第四季经济

美国11月消费者支出上升，家庭在购物季伊始放松钱袋，给第四季美国经济增长前景带来提振。商务部下属的经济分析局周二晚间不慎公布的数据显示，11月消费者支出较前月上升0.3%。该数据比预定时间提前约12个小时出炉，这种市场敏感数据提早公布的情况比较罕见。11月消费者支出表现符合分析师预期。10月消费者支出从初值的上升0.1%下修为持平，但9月支出上修。

--来宝集团将农业部门股权全数售予中粮集团，退出农业市场

来宝集团表示，已同意将手中剩余的农业事业49%权益出售给中国国营企业中粮集团旗下中粮国际有限公司，退出农业市场。这笔7.5亿美元的现金交易完成后，中粮国际将持有中粮来宝农业100%的股权。这将极大地促进中粮在全球农业市场的布局。

--韩国计划在2016年上半年用掉58%的预算支出，以提振经济

韩国政府周三表示，计划明年上半年用掉58%的当年预算支出，以刺激疲弱的经济。韩国企划财政部在声明中表示。该部表示，明年第一季计划用掉29.2%的全年支出预算，以防止消费迟滞。

另外，韩国央行总裁李柱烈提出警告，勿将新的通胀目标错误解读为央行将会很快进一步降息，他并维持政策将取决于经济数据表现的立场。

--独家：七家大型投行2014年在英国仅缴纳3,100万美元税款

路透对企业提交的文件进行的分析显示，七家在伦敦有业务的投资与企业银行公布的数据显示，他们在2014年缴纳的公司税总额仅为3,100万美元。而他们在英国的营收高达310亿美元，获利53亿美元，员工总数为33,000人。

这些银行中，摩根大通、美银美林、德意志银行、野村控股和摩根士丹利等五家表示，其英国主要业务分支并未缴纳公司税，在英国称为公司所得税。另外两家银行是高盛和瑞银。

--研究报告显示明年全球流动性料增加1万亿美元

根据咨询机构CrossBorder Capital公布报告，明年全球流动性可能最多增加1万亿(兆)美元，因新兴市场潜在的流动性回升，料盖过美国民间部门疲弱引领的发达国家的收缩。

但是，明年全球流动性增加1万亿美元，并不足以抵消今年减少的约1.7万亿美元。今年流动性下滑主要归因于受美元走强影响，新兴市场资金外流。

[市场摘要]

--日本股市：周三适逢假期休市。日经指数上日收跌0.2%至18,886.70点。

--中国股市：沪综指冲高回落收跌，受制于上档技术面压力

沪综指冲高回落收跌。分析师指出，今日大盘继续维持震荡走势，午后券商股走强一度带领指数创出四个月来新高，但尾盘出现跳水走势，个股行情则表现为大小盘股票间的“跷跷板”效应。沪综指收报3,636.09点，跌15.68点或0.43%，盘中最高达3,684.57点；今日上海A股成交4,174亿元人民币，上日成交3,583亿元。

--香港股市：恒指升1%创两周最大单日涨幅，得益于能源股强劲反弹

港股录得两周来最大单日涨幅，得益于美股上涨和能源股的强劲反弹。在油价从11年低点回升后，能源股走高。恒生指数上涨0.96%，收报22,040.59点。恒生国企指数收高1.56%至9,882.95点。

--汇市：美元小升，美国数据好坏不一

美元小升，市场因节假日成交清淡。昨晚美国公布的数据好坏参半，主要货币对窄幅波动。美元指数微涨0.2%至98.376。美元兑日圆小幅跌至121.01日圆，远低于周五高点123.49，且距离周二触及的一周低点120.72不远。

--国际油市：美国原油期货短暂转为高于布兰特，但价格前景仍低迷

美国原油期货价格短暂升至高于布兰特原油期货，此前一份报告显示，美国原油库存意外下降，且美国可能出口更多石油。0815GMT，近月美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶36.53美元，较上结算价上涨0.39美元。布兰特原油报每桶36.58美元，稍早低见36.28美元，使WTI价格长期低于布兰特原油的局面，逆转成为小幅溢价，为2014年11月以来首见。

--全球金市：现货金在清淡交投中小涨，因油价反弹且美元走软

黄金小涨，自油价反弹和美元走软中获得交投方向。节前交易清淡，黄金限于窄幅区间。0816GMT，现货金上涨至每盎司1,073.9美元，金价周二下跌0.6%，中止此前连续两个交易日的涨势。

--金属期市：伦敦期铜上涨，交易员在圣诞节前了结空仓获利

伦铜上涨，因交易员在圣诞节前夕了结空仓获利。不过市场的主流观点是中国需求增长疲软态势将延续到2016年，这令铜价涨幅受限。0817GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.78%，报每吨4,702美元。上海期交所期铜报每吨36,380元人民币。(完)