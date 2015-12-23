《路透晚报》--12月23日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
[重大数据或新闻]
--美国提早出炉的11月消费者支出上升0.3%，料提振第四季经济
美国11月消费者支出上升，家庭在购物季伊始放松钱袋，给第四季美国经济增长前景带来提振。商务部下属的经济分析局周二晚间不慎公布的数据显示，11月消费者支出较前月上升0.3%。该数据比预定时间提前约12个小时出炉，这种市场敏感数据提早公布的情况比较罕见。11月消费者支出表现符合分析师预期。10月消费者支出从初值的上升0.1%下修为持平，但9月支出上修。
--来宝集团将农业部门股权全数售予中粮集团，退出农业市场
来宝集团表示，已同意将手中剩余的农业事业49%权益出售给中国国营企业中粮集团旗下中粮国际有限公司，退出农业市场。这笔7.5亿美元的现金交易完成后，中粮国际将持有中粮来宝农业100%的股权。这将极大地促进中粮在全球农业市场的布局。
--韩国计划在2016年上半年用掉58%的预算支出，以提振经济
韩国政府周三表示，计划明年上半年用掉58%的当年预算支出，以刺激疲弱的经济。韩国企划财政部在声明中表示。该部表示，明年第一季计划用掉29.2%的全年支出预算，以防止消费迟滞。
另外，韩国央行总裁李柱烈提出警告，勿将新的通胀目标错误解读为央行将会很快进一步降息，他并维持政策将取决于经济数据表现的立场。
--独家：七家大型投行2014年在英国仅缴纳3,100万美元税款
路透对企业提交的文件进行的分析显示，七家在伦敦有业务的投资与企业银行公布的数据显示，他们在2014年缴纳的公司税总额仅为3,100万美元。而他们在英国的营收高达310亿美元，获利53亿美元，员工总数为33,000人。
这些银行中，摩根大通、美银美林、德意志银行、野村控股和摩根士丹利等五家表示，其英国主要业务分支并未缴纳公司税，在英国称为公司所得税。另外两家银行是高盛和瑞银。
--研究报告显示明年全球流动性料增加1万亿美元
根据咨询机构CrossBorder Capital公布报告，明年全球流动性可能最多增加1万亿(兆)美元，因新兴市场潜在的流动性回升，料盖过美国民间部门疲弱引领的发达国家的收缩。
但是，明年全球流动性增加1万亿美元，并不足以抵消今年减少的约1.7万亿美元。今年流动性下滑主要归因于受美元走强影响，新兴市场资金外流。
[市场摘要]
--日本股市：周三适逢假期休市。日经指数上日收跌0.2%至18,886.70点。
--中国股市：沪综指冲高回落收跌，受制于上档技术面压力
沪综指冲高回落收跌。分析师指出，今日大盘继续维持震荡走势，午后券商股走强一度带领指数创出四个月来新高，但尾盘出现跳水走势，个股行情则表现为大小盘股票间的“跷跷板”效应。沪综指收报3,636.09点，跌15.68点或0.43%，盘中最高达3,684.57点；今日上海A股成交4,174亿元人民币，上日成交3,583亿元。
--香港股市：恒指升1%创两周最大单日涨幅，得益于能源股强劲反弹
港股录得两周来最大单日涨幅，得益于美股上涨和能源股的强劲反弹。在油价从11年低点回升后，能源股走高。恒生指数上涨0.96%，收报22,040.59点。恒生国企指数收高1.56%至9,882.95点。
--汇市：美元小升，美国数据好坏不一
美元小升，市场因节假日成交清淡。昨晚美国公布的数据好坏参半，主要货币对窄幅波动。美元指数微涨0.2%至98.376。美元兑日圆小幅跌至121.01日圆，远低于周五高点123.49，且距离周二触及的一周低点120.72不远。
--国际油市：美国原油期货短暂转为高于布兰特，但价格前景仍低迷
美国原油期货价格短暂升至高于布兰特原油期货，此前一份报告显示，美国原油库存意外下降，且美国可能出口更多石油。0815GMT，近月美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶36.53美元，较上结算价上涨0.39美元。布兰特原油报每桶36.58美元，稍早低见36.28美元，使WTI价格长期低于布兰特原油的局面，逆转成为小幅溢价，为2014年11月以来首见。
--全球金市：现货金在清淡交投中小涨，因油价反弹且美元走软
黄金小涨，自油价反弹和美元走软中获得交投方向。节前交易清淡，黄金限于窄幅区间。0816GMT，现货金上涨至每盎司1,073.9美元，金价周二下跌0.6%，中止此前连续两个交易日的涨势。
--金属期市：伦敦期铜上涨，交易员在圣诞节前了结空仓获利
伦铜上涨，因交易员在圣诞节前夕了结空仓获利。不过市场的主流观点是中国需求增长疲软态势将延续到2016年，这令铜价涨幅受限。0817GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.78%，报每吨4,702美元。上海期交所期铜报每吨36,380元人民币。(完)
(整理 汪红英；审校 孙茉莉)
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。