《路透晚报》--12月24日

[重大数据或新闻]

--日本政府批准近8,000亿美元预算案，旨在刺激增长和控制债务

日本内阁周四批准创纪录的2016财年预算案，冀望经济增长加快和税收增加。明年4月1日开始的下一财年支出规模总计达96.72万亿(兆)日圆(7,999.3亿美元)。这项预算草案的最大特点是创纪录的社会福利支出，以因应人口高龄化，且军费支出也首度超过5万亿日圆。

--韩国央行总裁警告宽松太久已加剧金融失衡

韩国央行称，将继续维持宽松货币立场，为脆弱的经济复苏提供支持，尽管央行总裁警告称，宽松货币政策维持太久已加剧金融失衡。

此外，韩国央行计划从2017年开始每年举行八次议息会议，取代目前每个月一次的做法。

--新加坡11月工业生产疲弱，可能拖累第四季GDP

新加坡11月工业生产同比降幅大于预期，这可能拖累该国第四季国内生产总值(GDP)，并预示2016年前景疲弱。新加坡经济发展局公布的数据显示，11月工业生产较上年同期下降5.5%。路透调查预估中值为下降2.7%。11月工业生产较前月下降3.6%，路透调查预估中值为增长0.8%。11月工业生产连续第10个月较上年同期下降。

--FED虽已启动加息，非主流一派分析师仍认为选择时机不当

瑞穗证券美国首席分析师Steven Ricchiuto本周接受采访时表示，美联储12月16日的历史性升息行动“非常，非常愚蠢”，他预测首次加息时间是2016年中。

虽然他的评论很直接，但美国前财长萨默斯、诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼和斯蒂格利茨，以及知名债券基金经理人冈德拉克，也和他一样认为此时不应升息。

--沙特一医院发生火灾，25人死亡107人受伤

沙特民防机构发表声明称，该国西南部港口城市吉赞一家医院周四拂晓前发生火灾，造成25人死亡，107人受伤。受伤人员被转往该地区的私人和综合医院。沙特民防机构称，火灾已得到控制，起火原因正在调查之中。

[市场摘要]

--日本股市：收盘转为下跌，受日圆走强拖累

日股周四收盘下跌，回吐稍早涨幅，因日圆走强打击了整体人气，且圣诞节前市场交投淡静。日经指数收盘跌0.5%至18,789.69点。东证股价指数收跌0.7%至1,523.62点。日本市场周五仍正常交易。

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，市场忧虑供给增加大盘延续调整

沪综指连续第二日收跌。分析师指出，今日大盘继续延续调整，昨日国务院常务会议提出建立战略新兴产业板等加大直接融资的举措，将加大股票供给量，对市场造成一定心理压力，同时前期大盘连续上涨后，上方面临年线压制，短线技术面压力仍大，大盘有必要回档调整蓄势。沪综指收报3,612.49点，跌23.60点或0.65%；今日上海A股成交3,116亿元人民币，上日成交4,174亿元。

--香港股市：收盘持坚，受能源类股继续反弹提振

港股收盘持坚，受能源类股延续反弹态势提振，与全球市场一道喜迎圣诞。恒生指数涨0.4%至22,138.13点，恒生国企指数涨0.7%至9,953.21点。香港股市今日因平安夜提前收盘。周五适逢圣诞节休市。

--汇市：圣诞节假日模式中汇率走势静稳，美元小幅波动

美元、欧元和日圆波动不大，西方国家市场大多已休市迎接圣诞和年底假期，市场交投淡静。但投资者仍预计明年美元有更大走强潜力。0814GMT，欧元兑美元报1.0944，从1.0903低点慢慢爬升。美元兑日圆从121.00回落至120.49。美元指数走软至98.076，远低于上周四所及高点99.294。

--油市：美国原油期货上涨，因供应吃紧且出口在即

美国原油价格连续第四日上涨，本周料将录得9%的升幅，因为在供应下降和出口在即的情况下，市场趋紧。0812GMT时，美国近月原油期货报每桶37.77美元，当日升0.27美元，料将创下10月初以来最大单周涨幅。布兰特原油期货报每桶37.75美元，美国原油较布兰特原油本周录得升水，为约一年来的首次。

--金市：现货金连跌两日后小涨，节前交投清淡

继之前两个交易日走低后，金价在圣诞节前的清淡交投中走扬，因美元下跌，在此同时，油价亦继续从数年低点反弹。0813GMT，现货金上涨至每盎司1,073.50美元，过去两个交易日跌0.7%。

--金属期市：伦铜周线料持平，今年累计下跌25%

伦敦期铜料将录得基本持平的周线收盘水准，交易员在圣诞节前了结头寸，借假日之机从艰难的交易环境中获得喘息。金属价格涨跌不一，多数金属涨幅在0.5%左右，但铜价逆市下跌。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下滑0.49%，报每吨4,697美元，上日上涨1.2%。铜价今年已累计下跌了四分之一，为2008年金融危机以来的最大年度跌幅，因中国经济放缓。沪铜下滑0.1%，至每吨36,170元人民币(5,583美元)。(完)