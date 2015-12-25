《路透晚报》--12月25日

[重大数据或新闻]

--日本11月通胀小升，但家庭支出疲弱续令日本央行承压

日本周五公布数据显示，11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.1%，市场预估中值为持平。但11月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降2.9%，降幅超过路透调查分析师的预估中值2.4%。

另外，11月失业率上升至3.3%。路透调查预估中值为3.2%。11月求才求职比升至1.25，为1992年1月以来最高。

经济数据表现有好有坏，将令市场持续预计央行总裁黑田东彦可能敦促该行最快在下月扩大刺激力度。

--丰田汽车前11个月销量全球最高，连续第五个月超过大众

日本丰田汽车截至11月累计销售量连续第五个月高于大众汽车，使丰田在2015年有望继续保持销量冠军的头衔。而德国大众则因为排放造假丑闻销售受到影响。

丰田汽车表示，1-11月集团汽车总销售量921万辆，同期大众汽车为910万辆。今年7月以来，丰田的年内累计销售量一直高于大众汽车。

--东芝考虑剥离存储晶片业务--日经新闻

据日本经济新闻报导，东芝正在考虑剥离其主要的存储晶片业务以便通过首次公开发行(IPO)筹集资金，用于资本投资。“除了推进剥离工作之外，我们别无选择，”据报导，东芝会长室町正志如是说。室町正志暗示，东芝希望在明年3月底之前敲定有关个人电脑和白色产品方面的整合交易。

--德国商业银行对梅隆、富国及汇丰等四行提起诉状

德国商业银行向曼哈顿联邦法院提出诉状，将纽约梅隆银行、德意志银行旗下分支、富国银行以及汇丰控股列为被告，声称在2008年金融危机爆发前，这些银行未能适当地监管该行购买的数以十亿美元计问题抵押贷款支持证券，令其蒙受巨亏。

[市场摘要]

周五适逢圣诞节，尽管日本，中国内地市场正常交易，但由于香港、新加坡、韩国以及欧洲众多金融市场均休市，市场交投有限。

--日本股市：在假日淡静交投中收跌，连续第四周周线下跌

日股周五收盘小幅下跌，市场交投因圣诞节而显得清淡，日圆略走强制约了风险偏好。日经指数收盘跌0.1%至18,769.06点，盘中围绕平盘水平波动。日经指数本周累计跌1.1%，为连续第四周录得周线下跌。东证股价指数收跌0.5%至1,516.19点。

--中国股市：沪综指小幅收升，成交萎缩场内观望气氛浓厚

沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘以缩量震荡走势为主，盘中热点匮乏，临近年末，市场资金面趋紧预期加剧场内观望氛围，盘面上大小盘股轮动的“跷跷板”效应依然明显，短期大盘或仍有小幅回调。沪综指收报3,627.91点，涨15.42点或0.43%，该指数全周累计上涨1.37%；今日上海A股成交2,720亿元人民币，上日成交3,116亿元。

--亚洲汇市：美元兑日圆小跌，创下两个月新低

美元兑日圆小幅跌至两个月新低，因投资者继续在年底前锁定获利，圣诞节市场交投非常清淡。由于亚洲很多国家因圣诞节休市，市场成交量较低。美国和欧洲金融市场周五也休市。0808GMT，美元指数约跌0.1%，报97.892，远低于上周所及的两周高位99.294。美元指数今年以来累计仍涨8.5%，尽管本周料跌0.7%，12月以来料累计跌逾2%。美元兑日圆下跌约0.12%，报120.28日圆，稍早跌至120.12，为11月3日以来低位。欧元兑美元下跌约0.1%至1.0960美元。

--金属期市：上海期锌收涨1%，创四周以来最大周线涨幅

上海期锌涨1%，录得四周来最大周线涨幅，从套利机会中获得支持。上海期交所金属交易反映了其他市场年末交投清淡的状况。伦敦金属交易所(LME)因圣诞节休市，周二恢复交易。上海期锌收高1%，报13,140元人民币，当周累计上涨4.7%，为四周以来表现最佳的一周。上海期铜收涨0.1%至每吨36,340元人民币，周线涨2.7%。(完)