《路透晚报》--12月28日

[重大数据或新闻]

--日本经济：11月工业生产下降，全球需求低迷令经济前景蒙阴

周一公布数据显示，11月日本工业生产三个月来首次下降，表明新兴市场需求疲弱继续压抑日本经济持续复苏的前景。经济产业省数据显示，11月工业生产较前月下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。

另有数据显示，11月零售销售同比下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。

--日本央行称，东京奥运会料平均每年促进GDP增长0.2-0.3个百分点

日本央行表示，2020年东京奥运会可能平均每年促进日本国内生产总值(GDP)增长0.2-0.3个百分点，一直到2018年。这将抵消计划在2017年再次上调消费税带来的部分影响。央行的上述预估突显出安倍政府寄望奥运会将吸引新的投资和更多海外游客，以迅速启动停滞的经济。本次预估是应安倍政府的要求做出的。

--韩国总统朴槿惠敦促政府制定有力措施提振内需

韩国总统朴槿惠敦促政府，如果之前努力的效果在2016年第一季度末耗尽，则要制定有力措施提振内需。朴槿惠称，投资低迷的时候，财政支出应扮演维持内需的领导角色。朴槿惠讲话内容是总统府提供的，是朴槿惠在与高层助手之间的例行会议上的讲话。

--韩国报载：三星计划初期生产500万部新款旗舰智能手机Galaxy S7

韩国Electronic Times引述未具名消息报导称，全球最大手机生产商--韩国三星电子计划初期生产约500万部Galaxy S7智能手机。该报纸报导称，三星电子计划为该新款旗舰智能手机推出两个不同版本：5.2英寸平板屏幕版，和被称作“Galaxy S7 edge”的5.5英寸曲面屏幕版。三星电子发言人拒绝对上述报导置评。

--日本夏普股价大涨，因有报导称鸿海将出价3,000亿日圆收购

日本夏普股价一度大涨8.2%，此前共同社报导称，台湾鸿海拟以3,000亿日圆买下夏普，条件是夏普的管理高层必须重组。共同社在该报导中援引未具名的消息人士的话，该报导在周五晚间发布。

[市场摘要]

--日本股市：收盘扩大涨幅，因油价反弹抵消数据不佳影响

日股周一在淡静交投中走高，之前全球油价反弹帮助抵消了该国令人失望的11月工业生产和零售销售数据的影响。日经指数稳步扩大早盘小涨走势，终场收涨0.6%至18,873.35点。东证股价指数收升0.9%至1,529.22点，33个分项指数中有30个上涨。JPX-日经400指数收升0.8%至13,796.98点。

--中国股市：沪综指收挫2.6%创一个月最大单日跌幅，受B股跌近8%拖累

中国股市沪综指收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅。分析师指出，A股市场近日上涨乏力，券商保险等前期领涨的蓝筹股出现回落，而前期积累不少涨幅的B股午后突然下跌，亦对市场形成不利影响，沪综指午后跌幅迅速扩大，以日低报收。沪综指收报3,533.779点，大跌94.135点或2.59%，此前最大单日跌幅为11月27日的5.48%。今日上海A股成交3,646亿元人民币，上日成交2,720亿元。上证B指收报407.926点，跌7.87%。

--香港股市：收低，受累于内地股市下挫

香港股市在圣诞节后的首个交易日收低，受累于内地股市重挫。恒生指数跌1.0%，报21,919.62点。恒生国企指数下滑1.7%，报9,789.46点。因很多交易商尚未结束休假，市况淡静。

--全球汇市：美元兑日圆回升，澳元和加元等因油价下跌走软

美元兑日圆小幅脱离两个月低点，而油价跌势重启，拖累澳元和加元等相关货币下跌约0.33个百分点。在周五圣诞假期过后，包括澳洲及伦敦等市场周一仍休市，欧洲市场交易人员极为有限。0837 GMT，澳元兑美元下跌0.32%至0.7262美元。加元兑美元下跌0.32%至1.3862加元，重新跌向本月触及的11年低点。

--欧元债市：德债收益率下滑，油价重拾跌势抑制通胀预期

德国公债收益率(殖利率)下跌，因油价重拾跌势，令通胀预期受抑，同时也使得欧洲央行进一步放宽货币政策的前景依然存在。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.60%，今年迄今累计上涨约六个基点，在4月未能跌破零水准。德债期货涨45个跳动点，至158.29。

--国际油市：油价下跌，因供应过剩担忧短期内料不会消散

布兰特原油期货一度恢复较美国原油期货小幅溢价，但两种指标油价均下跌，因供应过剩担忧短期内料不会消散。0831 GMT，布兰特原油期货报每桶37.30美元，较前一交易日结算价下跌0.59美元。美国西德克萨斯中质油期货下跌0.61美元，至每桶37.49美元。

--全球金市：现货金随油价走低而小跌，美元走软未能提振金价

黄金下滑，追随油价走低之势。尽管美元和亚洲股市走疲，但黄金未能获得避险买盘的提振，因市场流动性依然稀疏，年末假期使本周交易时间缩短。0834 GMT，现货金下跌2.53美元至每盎司1,072.57美元。现货白银跌0.22美元至14.22美元。

--金属期市：上海期铝挫跌2.7%，中国未见进一步减产举措

上海期铝下跌近3%至逾一周低点，因未见中国实施进一步的减产，这令铝价承压。上海期交所的主力期铝合约收低2.7%，报每吨10,610元人民币。伦敦金属交易所(LME)在圣诞假期过后，将于周二恢复交易。(完)