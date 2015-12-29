《路透晚报》--12月29日

[重大数据或新闻]

--日本央行审议委员布野幸利称，不会因短期价格下滑而放宽政策

日本经济新闻报导称，日本央行审议委员布野幸利表示，央行在引导货币政策时将着眼长期经济趋势，不会为了因应短期价格下滑而自动扩大刺激举措。布野幸利还表示，日本有望达到2%的央行通胀目标，因企业在稳步提高商品价格。布野幸利表示，日本央行在决定是否有必要推出额外的货币宽松举措时，应考虑各式各样的信息，而不仅仅考虑一种特定的经济或价格指标。

--韩国11月大型百货店销售连增第三月，但增速放缓

韩国11月百货店销售连续第三个月增长，不过增速较前月放缓。韩国产业通商资源部公布的最终数据显示，现代百货、乐天购物和新世界运营的百货店11月合计销售较上年同期增长1.0%。这远不及10月的跳增11.4%，但10月的强劲销售主要归因于韩国适逢重大假日。数据还显示，大型折扣连锁店11月销售同比下降3.7%，连续第二个月下滑，10月为下降0.5%。

--日本东芝称申请再取得25亿美元信用额度，以支持大规模重组

日本经济新闻报导称，东芝欲申请在1月底前再获得3,000亿日圆(24.9亿美元)信用额度，用于支持大规模的重组。该公司正因13亿美元的会计丑闻备受困扰。日经报导援引东芝财务长Masayoshi Hirata的话称，东芝或将接触多家金融机构，包括瑞穗银行和三井住友银行。

--Samsung Pay联席总经理称，计划2016年在美国提供在线支付

三星电子计划明年在美国扩大其刚刚起步的移动支付业务，为用户提供在线支付服务，同时也将有更多智能手机支持三星电子钱包。Samsung Pay的联席总经理Thomas Ko接受采访时表示，低档三星手机明年内或可支持移动钱包。推出在线支付后，Samsung Pay将与成熟竞争对手PayPal Holdings以及Visa旗下Visa Checkout等后起之秀展开竞争。

--阿迪达斯称，并未面临股东施压出售锐步等更多资产

德国体育用品集团阿迪达斯(Adidas)财务长Robin Stalker向金融时报表示，公司并未面临维权股东施压出售包括健身品牌锐步(Reebok)在内的更多资产。“我从未和谁有过相关交谈，也没人给我压力，”金融时报引述Robin Stalker接受采访时的讲话报导称。专访内容周二刊出。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收高，盘中交投清淡

日本股市周二震荡收高，盘中交投清淡，投资者在年末买入专注于国内市场的股票并避免大幅加仓。日股日经指数收高0.6%至18,982.23点，今年涨幅有望超过8%。东证股价指数收高0.9%至1,543.39点，33个分项指数中只有一个下跌，其余均上涨。JPX-日经400指数收升0.9%至13,926.95点。

--中国股市：沪综指缩量收升，主动杀跌动力有限场内观望气氛浓厚

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，继昨日大幅调整后，今天大盘小幅震荡尾盘走高，主动杀跌动力有限，但盘中热点匮乏，成交维持低位运行。临近年底，市场存在一定程度现金需求，前期参与市值配售的资金或选择离场，场内观望气氛浓厚。沪综指收报3,563.74点，涨29.96点或0.85%，今日上海A股成交2,479亿元人民币，较前一交易日萎缩逾三成。上日成交3,646亿元。

--香港股市：小幅收升，大陆股市企稳提供助力

香港股市周二温和收升，大陆股市继前一交易日大幅下滑后企稳，提供支撑。恒生指数收高0.4%至21,999.62点；恒生国企指数持平于9,788.91点。多数板块收高，但成交稀疏，很多参与者已经离场欢度年末假期。

--全球汇市：日圆受到风险偏好走疲提振，加元则因油价下滑遭打击

日圆兑美元周二获得支撑走高，因市场风险偏好走疲有利于避险货币日圆，而加元兑美元在11年低点附近挣扎，因原油价格恢复跌势。美元兑日圆在本月稍早美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后丧失部分动能，0835GMT下跌0.02%至120.36日圆。

--国际油市：欧美天气降温提振油价，但市场仍然疲弱

油价周二企稳，因美国和欧洲气温变得寒冷，使得取暖方面的需求有望增加。不过由于产量接近纪录高位引发担忧，涨势可能被削弱。0814 GMT，美国西德克萨斯中质油期货(WTI)报每桶37.02美元，上涨0.21美元；布兰特原油报每桶36.82美元，上涨0.20美元，距离12月稍早所及的11年低点仍不到1美元。

--全球金市：金价受美元走软推动走高，但油价疲软令涨幅受限

金价因美元走软小涨，从隔夜跌势中反弹，但油价下滑限制了黄金的需求。0836 GMT，现货金涨4.15美元至每盎司1,072.80美元，上日跌0.6%。在今年的最后一周，黄金成交依然清淡。由于欠缺强而有力的交易线索及流动性，黄金在本周余下时间料将继续处于区间波动，追随油市和汇市行情。

--金属期市：伦敦期铜连续第二日下跌，受中国需求担忧拖累

伦敦期铜连续第二个交易日小跌，期铝则下跌1%，投资者担忧最大消费国中国的需求以及疲弱的原油价格。0836 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.2%至每吨4,682.5美元。今日为LME在圣诞假期过后的首个交易日。铜价盘中触及4,617美元，为12月18日以来最低水平。(完)