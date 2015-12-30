《路透晚报》--12月30日

[重大数据或新闻]

--IMF总裁拉加德称，2016年全球经济成长将令人失望

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在写给德国商报的客座文章中表示，2016年全球经济成长将“令人失望”。文章于周三刊出。“很多国家的金融行业仍表现疲弱，新兴市场的金融风险在加大，这些因素都意味着，2016年全球经济成长将令人失望，并且有不均一表现，”拉加德还表示，低生产率、人口老龄化及全球金融危机的影响正在阻碍经济成长，令全球经济中期前景恶化。

--Nationwide称，英国12月房价较前月上涨0.8%，高于预估

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布调查显示，12月英国房价涨幅高于预期，说明该国楼市动能正在积聚。Nationwide称，12月英国房价较前月上涨0.8%，11月为上涨0.1%。路透调查预估的增幅为0.5%。12月房价同比上涨4.5%，涨幅高于11月的3.7%。

--韩国11月工业生产下滑2.1%，降幅远大于预估且创10个月来最大

数据显示，韩国11月工业生产经季节调整后较10月下滑2.1%，降幅远大于市场预期，且为10个月来最大降幅，受出口不振的拖累。11月工业生产经季节调整后较上年同期下降0.3%。

另外，韩国央行公布的数据显示，韩国制造业1月景气判断指数较上月小幅下降，因2016年营运展望仍旧笼罩着不确定性。

--韩国企划财政部长称，提振经济增长是明年主要政策目标

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，提振经济增长将是2016年的主要政策目标，因政府在努力保持经济持续复苏。“绝不能让经济复苏的火花熄灭，因为我们正面临经济不可避免地进入低增长期的问题，”崔炅焕在首尔南部城市世宗的年底媒体讲话中称。此前韩国企划财政部发布了一则声明，称明年韩国经济将面临低增长和低通胀。

--据报载，LG显示器和三星显示器将向苹果供应OLED显示屏

韩国电子时报援引未具名消息人士报导，LG显示器和三星电子旗下生产面板的子公司将为苹果iPhone手机供应有机电激发光显示屏(OLED)。韩国电子时报报导称，LG显示器和三星显示器接近与苹果达成最终供应协议，未来2-3年这两家公司总计计划投资15万亿(兆)韩元(128亿美元)扩建OLED产能。

--依监管规定，现代和起亚汽车须减持在现代制铁股份

韩国公平交易委员会下令，现代汽车和起亚汽车必须在周四之前合计出售现代制铁价值4,610亿韩元(3.94亿美元)、占比6.6%的股权，以符合综合性企业股权所有制规定。现代汽车必须减持现代制铁4.3%的股权，根据周二收盘价计算，这部分股权价值3,005亿韩元。起亚汽车则须卖出2.3%的股权，价值1,602亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：在2015年最后一个交易日小幅收涨，年线为上涨9.1%

日本股市周三小涨，交投淡静；隔夜市场美股上扬提振了日股在2015年最后一个交易日的人气。日经指数收涨0.3%至19,033.71点。东证股价指数涨0.3%至1,547.30点，盘中交投淡静，只有13.2亿股换手，创下2014年4月以来新低。JPX-日经400指数涨0.2%至13,951.93点。

--中国股市：沪综指小幅收升，年底前市场情绪谨慎观望氛围浓厚

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，指数午后探底回升，盘中题材类股走势活跃，但整体仍维持清淡格局。临近年底，市场观望气氛加剧，但盘中仍不乏交易型机会。沪综指收报3,572.88点，涨9.14点或0.26%，今日上海A股成交2,652亿元人民币，上日成交2,479亿元。

--香港股市：淡静交投中收低，能源和金融类股造成拖累

香港股市在淡静交投中收低，在中国经济疑虑挥之不去的背景下，能源和金融类股遭遇卖压，拖累大盘。恒生指数收低0.5%至21,882.15点，恒生国企指数下跌1.3%至9,659.88点。

--全球汇市：美元持稳而商品货币动力渐失，因油价反弹减弱

美元兑一篮子货币持稳，此前美债收益率(殖利率)上升；加元和澳元回吐涨幅，因原油价格反弹势头减弱。0822GMT，美元指数报98.142，距离周二触及的一周高点98.413不远。该指数今年累计涨幅可能达到11%。欧元兑美元报1.0937，隔夜跌0.4%。

--国际油市：原油价格跌向每桶37美元，因前景疲弱

原油期货周三跌向每桶37美元，需求放缓和供应高企等因素依然令市场承压，而预报称欧洲和美国的这一股寒流持续时间将不会太长，这也打压了原油价格。0823GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)近月合约报每桶37.17美元，较上日结算价下跌0.70美元或1.85%。布兰特原油期货跌0.41美元至每桶37.38美元。

--全球金市：金价在淡静交投中小涨，料录得连续第三个年线跌幅

金价小幅走高，涨幅因美元走强及油价下跌而受限，今年料连续第三年录得年度跌幅。今年以来金价已累计下跌近10%，主要归咎于投资者担心美国升息将损及对非孳息黄金的需求。0823GMT，现货金跌0.55美元至每盎司1,068.06美元，隔夜收平。成交量有限，本周交易天数因假日减少。

--金属期市：伦敦期铜和期铝继上日反弹后回落，受中国需求担忧拖累

伦敦期铜和期铝小幅下跌，回吐了上日的部分涨幅，受对最大消费国中国需求放缓的担忧及油价疲软拖累。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.51%至每吨4,705美元，上日为上涨0.8%。LME期铝跌0.39%至每吨1,529美元。(完)