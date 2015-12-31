《路透晚报》--12月31日

[重大数据或新闻]

--韩国央行总裁强调2016年需确保金融稳定

韩国央行总裁李柱烈周四发表新年致辞时强调，2016年需要确保金融稳定，称该国债务水平高企以及美国升息可能带来风险。李柱烈称，央行将会同政府和监管当局密切合作，遏制家庭债务的增加，这是加强金融稳定性的部分措施。李柱烈表示，为促进金融稳定，韩国明年的首要任务将是推动结构性改革，提高经济增长潜能。

--德国总理默克尔称，德国社会及经济将从难民流入中受益

德国总理默克尔称，德国社会及经济将从难民流入中受益，同时再次使用了她的口头禅：“我们可以做到”。默克尔在面向国民的新年讲话稿中承认，德国需要耗费“时间、力量及资金”来实现难民融入社会，但德国很强大，足以应对。她指的是德国失业率低且薪酬上涨的情况。

--马来西亚一马发展将以17亿美元出售一物业项目权益

马来西亚陷入困境的国有基金一马发展(1MDB)表示，将作价74.1亿马币(林吉特)(17亿美元)，将吉隆坡一开发项目的60%权益出售给马来西亚Iskandar Waterfront Holdings及其合作伙伴--中国国有企业中国中铁股份有限公司。一马发展周四发布公告称，Iskandar Waterfront Holdings将买下这部分权益的60%，中国中铁将购买剩余部分。一马发展还称，此次出售应该会在明年6月底前完成。

--日本官民合作基金INCJ将为东芝重组提供支持--日经

日本经济新闻报导称，一支有政府背景的基金将通过促进东芝与夏普以及其它企业结盟，帮助其重建家电部门和其它事业。该报称，东芝正在考虑将白色家电部门与夏普或其它日本家电企业合并。报导称，经济产业省和日本政府与民间合作投资基金--产业革新机构(INCJ)将提供支持。未能立即联络到东芝对此置评。

[市场摘要]

--日本金融市场周四休市至2016年1月3日。

--中国股市：沪综指缩量收跌，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日是2015年最后一个交易日，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚，大盘震荡走低，部分资金尾盘集中套现离场令股指小幅跳水，料后市大盘仍维持在窄幅区间内震荡整理。沪综指收报3,539.18点，跌33.70点或0.94%，12月升2.72%连三月上涨，2015年累计涨9.41%，全年振幅71.95%；今日上海A股成交2,521亿元人民币，上日成交2,652亿元。

--香港股市：恒生指数微幅收升，全年累计下跌7.2%

香港股市几无变动，因新年假日而提前收盘。恒生指数收盘升0.2%至21,914.40点，2015年全年累计下跌7.2%。恒生国企指数持平于9,661.03点，全年下跌逾19%。中国电力新能源大涨22.6%，创出七年来的最大百分比涨幅。此前该公司宣布可能获大股东注入核电资产。

--全球汇市：油价下挫，打击多数大宗商品货币兑美元下跌

油价的疯狂下跌对大宗商品生产国的货币造成冲击，包括俄罗斯卢布、加元、挪威克朗、巴西雷亚尔和墨西哥披索在内。油价今年已经累计挫跌35%。对于多数商品货币而言，这是个坏消息。美元兑俄罗斯卢布触及逾一年高点，兑挪威克朗创下至少13年最高。主要货币间的波动微乎其微。0828GMT，美元指数跌0.01%报98.260。美元兑日圆跌0.1%至120.35日圆，欧元兑美元跌0.08%至1.0920美元。

--国际油市：油市2015年以疲势收官，供应过剩致明年前景仍不乐观

油价在2015年亚洲交易时段尾盘的表现依然疲弱，此前创纪录高位的美国原油库存加剧了对全球供应过剩的担忧。油价在全球供应过剩拖累下全年累计下跌三分之一。0821GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货约报每桶36.75美元，布兰特原油期货每桶36.73美元左右。这两大指标油价全年均下跌约三分之一。

--全球金市：金价年线势将连续第三年收低，2016年前景黯淡

金价在今年最后一个交易日几无变动，但年线势将连续第三年收低，受美元强势和美国升息前景打压。投资者唯恐美国升息将降低非孳息资产黄金的吸引力，因而抛售黄金，导致金价全年下跌约10%。其他贵金属也受到美元强势和金价跌势的打击，年线均将大幅下跌。0822GMT，现货金上涨1.7美元至每盎司1,062.40美元。周五为新年假日，今日市场交投淡静。

--金属期市：铜价恐创七年来最大全年跌幅，镍价受创最深

伦敦期铜和期锌今年下跌约四分之一，镍价更是大跌逾42%，因美元走强、中国增长放缓及供给侧缺乏应对措施等因素，令基本金属受创惨重。截至0824 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨4,735美元，今年下跌25%；期铝年内下跌17%至每吨1,528.59美元；期锌挫低25%至每吨1,624美元；期锡年内亦下跌25%至每吨14,565美元。(完)