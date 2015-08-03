《路透晚报》--8月3日

图为希腊雅典证交所。希腊股市周一开盘大跌，此前在政府施加资本管控措施之下关闭了五周。 REUTERS/Ronen Zvulun

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区7月制造业成长稳健，未受希腊动荡拖累

最新PMI报告显示，欧元区7月制造业增速高于预期，仅较6月所及的14个月来最强增速小幅回落，价格上涨与订单放缓相互抵销。Markit报告称，欧元区7月制造业PMI终值为52.4，稳稳站在荣枯分界线50上方，高于初值52.2，略低于前月的52.5。7月制造业PMI产出分项指数持稳于上月的53.6，初值为53.4。7月新订单分项指数由上月的52.7下滑至52.2，因工厂连续第二个月调高价格。

--日本7月制造业PMI终值创五个月高位，表明第三季经济有望复苏

一项民间调查显示，日本7月制造业活动以五个月来最快速度扩张，不过扩张幅度还是低于最初预估，表明经济成长继第二季预计放缓后，或在缓慢复苏。Nikkei/Markit日本7月制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后终值为51.2，略低于初值51.4，但超过6月终值50.1。该指数连续第三个月高于50的荣枯分界线。

--美国股票7月占全球投资组合比重降到至少五年低位

路透调查显示，7月份时，美国股票占全球投资组合比重降到至少五年来低位，美国债券配置比重亦下降，因惴惴不安的投资人开始为美联储即将在近十年来首度升息预做准备。尽管投资者对美国资产的热情降温，但整体仍看好股市，因发达国家经济复苏的迹象增加，提振对日本和欧元区股市的配置。

--WTO裁定美国胜诉，称中国未遵守特钢关税裁决

世界贸易组织(WTO)小组裁定，中国未能遵守WTO的一项裁决。WTO在裁决中判定中国对某种特钢产品征收关税违反了全球贸易规则。但此项WTO裁决指出，中国已于4月停止征收关税；当时WTO正在举行听证，距美国首次提出申诉已过了四年半时间。美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，中国关税加剧了美国钢铁业者的出口亏损；后者每年的出口亏损超过2亿美元。

--诺基亚以25亿欧元将地图业务售予德国三大车商

一个由德国高档汽车制造商组成的财团已经同意购买诺基亚地图业务HERE，出价25亿欧元，将业务扩展至联网汽车的数码服务领域。这三家车商分别是戴姆勒、宝马和大众汽车 旗下的奥迪，他们在声明中称，各持有相同的股份。诺基亚称，交易的价值为28亿欧元，包括承担HERE的近3亿欧元债务。交易预计在2016年第一季完成。

企业财报：

> 汇丰上半年获利增加10%，受益于香港爆发投资热潮

> 德国商业银行第二季净利翻倍，得益于零售业务强劲

[市场摘要]

--日本股市：中国经济忧虑令日经指数回落，但尾盘买兴帮助削减跌幅

日本股市周一下跌，日经指数终止三日连涨走势，因投资者对中国经济放缓的担忧加深，即便是企业财报大都表现正面，也未能抵消忧虑。日经指数盘内最多下跌0.9%，尾盘时段的买兴帮助削减大部分的跌幅，终场收低0.2%，报20.548.11点。东证股价指数收平于1,659.60点。

--中国股市：沪综指收跌1.1%至近四周新低，金融股护盘难挡市场人气涣散

中国股市沪综指收跌1.1%至近四周新低。分析师指出，今日多空围绕3,600点拉锯展开争夺，银行、保险板块再度成为护盘主力，但估值和基本面严重偏离的中小创股大跌严重拖累大盘，市场人气涣散，成交额持续萎缩，预计大盘短线维持弱势整理格局。

沪综指收报3,622.91点，跌40.82点或1.11%，此前收盘低点为7月8日的3,507.19点。上证A股今日成交4,424.8亿元人民币，上日为4,563.1亿元。沪深300指数收报3,829.24点,涨0.33%。

--香港股市：受中国数据拖累收跌，汇丰上半年业绩提振股价上涨

香港股市恒生指数收跌，追随中国内地股市因制造业数据表现不佳而出现的跌势，但由于汇丰公布的业绩好于预期，对该股的买兴带领恒生指数脱离低点。恒生指数收跌0.9%至24,411.42点。恒生国企指数跌1.1%至11,009.96点。

--汇市：美元指数下跌，欧元交易商等待希腊股市重开

美元兑一篮子货币下跌，上周尾段美国低迷的薪资增长数据给升息前景蒙阴，使美元受挫。美元指数最新报97.215，日内下降0.15%，远低于上周四所创一周高点97.773。欧元升至1.0990美元，市场焦点集中在南欧公债上，随着希腊五周以来首次重开股市，投资者预计希腊公债今日将遭遇惨跌。美元兑日圆上涨0.1%，报124.09日圆。澳元受中国数据打击下跌，报0.7290。

--欧元债市：低评级公债收益率上涨，受中国数据及希腊股市疑虑影响

欧元区低评级公债收益率(殖利率)微涨，因更多证据显示中国经济增长放缓，而且希腊股市恢复交易料将使本周本已开局不利的股市状况愈发复杂。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率盘初升2个基点，分别为2.43% 、1.79% 和1.87% 。评等较高的德国公债收益率持平于0.62%。

--国际油市：油价触及数月低点，受OPEC产量创新高及中国数据疲弱打压

油价继续走低，跌至数个月以来的低点，因石油输出国组织(OPEC)7月原油产量触及纪录高点引发供应过剩疑虑，与此同时，中国数据疲弱也助长了有关该国增长放缓的忧虑。布兰特原油在0826GMT时跌1.16美元，至每桶51.08美元。油价处于2014年末以来最长的连跌周数。美国原油跌0.75美元至每桶46.40美元，此前曾触及四个月来低位46.35美元。近月合约7月跌幅高达20.8%，为2008年10月以来单月最大跌幅。

--全球金市：金价走势艰困，上月录得两年来最差月度表现

金价在距离五年半低点上方持稳，8月伊始金价上升乏力，7月创下两年来最大月线跌幅，有关美国近期内料将升息的预期仍令黄金面临下行压力。美国公布乐观的经济数据，加之美联储预示正处于九年来首度升息进程中后，推升了美元，令金价上月跌势加剧。0828GMT，现货金报每盎司1,093.21美元。上周五曾低见1,079.50美元，逼近上月所及的2010年2月以来最低点1,077美元。美国期金12月合约报每盎司1,092.80美元。现货铂金和钯金均距数年低点不远。现货白银下滑至14.66美元。

--金属期市：伦敦期铜跌向六年低点，受中国制造业PMI利空掼压

伦敦期铜重新跌向六年低位，受中国经济疑虑拖累，因中国7月制造业增长势头受挫，且一名央行官员称经济下行压力将持续至下半年。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.44%，报每吨5,154.50美元。伦铜7月下挫逾9%，上周曾触及六年低位5,164美元。上海期交所期铜下跌1.3%，至每吨37,870元人民币(6,100美元)。(完)

(整理 于春红; 审校 艾茂林)

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