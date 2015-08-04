《路透晚报》--8月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行维持利率不变，希望本币贬值的语气软化

澳洲央行维持利率在纪录低位2.0%不变，符合市场普遍预期，不过其希望本币进一步贬值的态度软化，让市场感到意外。澳元兑美元涨0.005美元至0.7348，此前澳洲央行放弃澳元需要进一步下跌的说法，只表示澳元对大宗商品疲软作出调整。从会后声明看，口头压低汇率的行动进入新阶段。

--日本6月实质及名义薪资均大降，令消费者支出前景蒙阴

政府数据显示，日本6月经通胀调整后的实质薪资较上年同期创下七个月最快降幅，名义薪资降幅则为逾五年最大，这警示消费者支出可能走软。厚生劳动省数据显示，6月受薪者整体现金所得较上年同期下降2.4%，创2009年12月来最大降幅。6月经通胀调整的实质薪资按年下滑2.9%，成为消费的警示迹象。该数据凸显出决策层在引导经济进入良性循环时面临的挑战。

--波多黎各仅偿付部分到期债务，可能发生更大规模的违约

波多黎各仅偿付部分8月1日到期的债务，已发生违约。这表明该岛经济与现金流问题严重，有可能发生更大规模的违约和导致债券持有者的诉讼。政府开发银行(Government Development Bank)主管周一在声明中表示，这个属于美国的自由联邦，仅偿付了5,800万美元到期公共财政公司(PFC)债券中的62.8万美元。

--印度央行维持利率在7.25%不变，符合市场预期

印度央行维持政策利率在7.25%不变，一如预期暂停了降息，此前食品价格大涨，将印度通胀率推升至八个月高位。印度央行自1月开启宽松周期以来总共降息了75个基点。

--英国7月房价较前月增长0.4%，较上年同期增长3.5%

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，继6月下跌后，7月英国房价出现上升，而且有迹象显示，房价涨幅与薪资增幅接近。Nationwide称，英国7月房价较前月上升0.4%，与经济学家的预期相符，6月房价下降0.2%。7月房价按年增幅为3.5%，6月增幅为3.3%。

--丰田汽车第一季获利连续第三年增加

丰田汽车公布第一季净利连续第三年增加，轻松超越分析师预期。成本削减以及汇率升值弥补了汽车销量略有下滑的影响。丰田4-6月获利跳涨10%至6,463.9亿日圆(合52.2亿美元)，汤森路透调查的11位分析师平均预期为6,075亿日圆。丰田当季营业利润增加9.1%至7,560亿日圆，营收增加9.3%。

其他企业财报：

> 宝马第二季息税前利润降3%，中国等因素致使获利动能放缓

> AIG获利优胜预期，股票回购增加50亿美元

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，苹果供应商表现较差

日本股市日经指数小幅收低，中国和美国疲软的制造业数据带来拖累，投资者退出景气循环类股，转向制药等抗跌股。苹果供应商的股价下挫，因苹果这家科技巨头的股价触及六个月低位，在两周前公布业绩后下跌趋势一直未变。日经指数跌幅一度达0.5%，最终收于20,520.36点，当日跌幅为0.1%。东证股价指数持平于1,659.83点。

--中国股市：沪综指收升3.7%创近一个月最大单日涨幅，军工股领涨

中国股市沪综指收升3.7%，创近一个月单日最大涨幅。分析师指出，在连续两个交易日缩量下跌后，消息面利好促今日市场人气明显回暖，此前大跌的军工、中小市值个股大幅反弹成领涨主力，惟成交量未明显放大，故反弹能否持续尚待观察，预计大盘短线继续震荡筑底。

沪综指收报3,756.54点，涨133.63点或3.69%，此前最大单日涨幅为7月10日的4.54%。上证A股今日成交4,632.5亿元人民币，上日为4,424.8亿元。沪深300指数收报3,948.16点,涨3.11%。

--香港股市：恒指基本收平，中国政府打击投机性卖空的举措提振市场

香港股市持稳，企业财报公布前的不安情绪被中国大陆股市的上涨所抵消。中国政府加大力度稳定股市。恒生指数基本收平，微跌0.02%，报24,406.12点，为7月27日以来的最低收盘位。恒生国企指数上涨0.6%至11,074.92点。

--汇市：商品货币上涨，澳洲央行软化汇率立场后澳元上升

与大宗商品相关的主要货币在经历了数周艰难走势后，周二收复部分失地，主要受油价企稳及澳洲央行软化汇率立场提振。澳元上涨1.25%，至近两周高点，此前澳洲央行在会后政策声明中，不再重申认为澳元需要进一步下跌的措辞。新西兰元上涨约0.5%，而在原油价格回稳的协助下，加元脱离近1.32加元的11年低位。美元、欧元及日圆皆大致持平，美元指数下跌0.1%。欧洲盘初澳元兑美元日内涨幅扩大至1.4%，报0.7395美元，自上周所创六年低点0.7234回升。加元兑美元最新报1.3118加元，此前低见1.3176加元，为2004年8月以来最低。

--欧元债市：德债收益率触及两个月低点，因油价疲弱及FED升息预期动摇

德国10年期公债收益率触及两个月低点，因油价疲弱打压通胀前景，而且美国经济数据逊于预期，引发美联储可能推迟升息的预期。德国10年期公债收益率下跌4个基点，至两个月来最低点0.56%。西班牙、意大利和葡萄牙十年期公债收益率下滑3-4个基点，分别报1.84%、1.75%和2.38%。

--国际油市：油价上日重挫5%后小幅回升，但后市展望疲软

国际油价上日大跌5%后，周二小升，全球产量高企及亚洲经济前景趋弱，令分析师警告油价可能进一步下跌。0829GMT，布兰特原油上涨0.76美元，报每桶50.30美元，美国原油期货涨0.70美元，报每桶45.88美元，尽管油价周二上涨，但分析师表示料将还会下滑。

--全球金市：现货金接近五年半低位，受制于美国升息预期

现货金盘旋在五年半低位附近，有关美联储今年可能升息的预期，仍令金价承压。0831GMT，现货金涨至每盎司1,090.81美元。美国12月期金升0.07%至每盎司1,090.20美元。其他贵金属方面，现货铂金一度下跌1.6%至每盎司940.50美元，为2009年2月以来的最低水平。现货钯金报每盎司596.00美元，现货银报每盎司14.53美元。

--金属期市：伦铜企稳于六年低位附近

伦铜企稳，因美元涨势暂缓；伦铜稍早在昨日的六年低位处挣扎，因中国和美国制造业数据引发对全球增长的担忧。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.38%，至每吨5,240美元，稍早曾探低至5,158美元，接近昨日触及的2009年7月以来最低价5,142美元。LME期铝和上海期铝分别在六年低点和纪录低点附近企稳。LME期锌则保持在前一日触及的18个月低点上方，期铅从五年低点小幅攀升。(完)

(整理 于春红; 审校 艾茂林)

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