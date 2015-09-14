《路透晚报》--9月14日

图为投资者在北京一家券商营业部查看股票信息。沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--印度将对部分钢产品征收20%的进口关税--消息人士

据两位知情人士称，印度将很快通告对部分热轧钢产品征收20%的进口关税，之前一个政府机构发现有证据显示，来自中国、日本、韩国和俄罗斯的进口增加，对本地企业构成了威胁。在部分当地企业提出申诉后，印度保障贸易总局上周建议，在对该问题展开进一步调查之际，对相关产品征收进口关税，为期200天。

--伊拉克计划将10月巴士拉原油出口提升至纪录高位--交易员

交易员周一援引初步装运计划称，伊拉克扩大了原油产量，计划从南部油港日均出口368万桶巴士拉原油，这将创下纪录高位。如果真实现这个出口量，将创下历史最高纪录。6月该国的巴士拉原油出口创下日均306.4万桶的纪录高位。交易员称，10月巴士拉重质原油出口可能降至日均90万桶，低于计划的9月日均出口量101.7万桶。

--分析师下修日本第三季GDP增幅预估，日本央行可能观望

一项路透调查显示，日本经济第三季成长幅度料将远低于一个月前的预测，消费者物价涨幅将持续疲软，但许多经济分析师预期日本央行明年之前不会宣布扩大刺激措施。受企业投资疲软影响，日本第二季经济萎缩，促使分析师下修对第三季成长率的预测。日本央行预测明年9月将达到CPI增幅2%的目标，但调查预测CPI增幅只有央行目标的一半。

--东芝第一季转为亏损，受累于PC和电视机销售低迷

在个人电脑(PC)和电视机销售低迷的拖累下，日本东芝公司第一季转为亏损，4-6月当季营业亏损109.6亿日圆(9,100万美元)，上年同期则为获利477亿日圆。一周前，东芝公布上个财年净亏损378亿日圆。东芝还表示，2008/09财年以来，虚报获利1,550亿日圆。当季营收较上年同期下降5%至1.35万亿(兆)日圆，PC和电视销售业务降幅最大。

另外，东京证交所表示将东芝放入观察名单，并要求9,120万日圆罚款。

--韩国企划财政部称经济正在复苏，但面临诸多外部风险

韩国称，国内经济自MERS疫情带来的负面影响中复苏，但目前面临诸多外部风险，包括美联储可能进行的政策调整，以及中国经济疲软。企划财政部在年度政策审计中提交给国会的政策声明中称，中国可能安排人民币进一步贬值也是韩国经济面临的诸多风险之一。

--澳洲总理阿博特的领导地位将受到挑战

澳洲通讯部长滕博尔周一要求总理阿博特下台，阿博特的自由党党魁地位因此受到挑战。滕博尔称他已告知阿博特，他对阿博特管理经济失去信心，他将会挑战阿博特的领导地位。“阿博特作为总理并未能够带来我们国家需要的经济领先地位，也没有能够提供给企业所需要的经济信心，”滕博尔在堪培拉告诉记者。

[市场摘要]

--日本股市：受中国相关担忧拖累收跌1.6%，市场成交清淡

日本股市下跌，因疲软的中国经济数据拖累中国股市走低，而电信类股也在首相发出降低手机资费的呼吁后遭遇抛售。日经指数收盘跌1.6%至17,965.70点，投资者交投谨慎。成交量远远低于五日平均水平，日经波动率指数仍居于33.2的高位。市场人士称，投资者在本周的日本央行和美联储会议之前保持警惕。

--中国股市：沪综指放量收挫2.7%，多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌

中国股市沪综指放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。沪综指收报3,114.80点，跌85.43点或2.67%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，较上个交易日大增近五成；上个交易日仅成交2,522亿元，创七个月新低。

--香港股市：收高但涨势受限，市场等待美联储利率决定

香港股市收高，但涨势因中国内地股市大幅回调而受到抑制，投资者等待美联储本周的利率决定。恒生指数收高0.3%，报21,561.90点，恒生国企指数涨0.1%，报9,728.72点。多数板块下跌，不过金融和地产板块上涨。

--汇市：美元跌至近三周低点，因美联储升息预期降温

在美联储本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一触及近三周低点，投资者押注美联储至少在12月前都会把利率维持在纪录低点不变。0832GMT，欧元兑美元上涨0.03%至1.1342，延续上周1.8%的升势，这已经是欧元兑美元连续第七日走坚，为九个月来的最长日线连涨纪录。美元指数跌至95.105，因投资者在美联储会议前削减美元仓位。美元兑日圆跌0.31%至120.19。

--欧元债市：公债收益率微涨，市场等待美联储会议决定

欧元区公债收益率微涨，因投资者认为美联储本周升息的可能性非常小，同时数据进一步凸现中国经济放缓。德国10年期公债收益率上升1个基点至0.67%。较低评级的葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率都上升约1个基点，分别报2.63%，2.12%和1.84%。

--国际油市：油价因需求不振下滑，但美国活跃钻机数量减少提供支撑

油价在亚洲市场下跌，需求疲软令油市承压，不过美国原油期货因美国活跃钻机数减少而获得一些支撑。0836GMT，近月布兰特原油期货下滑0.58美元，至每桶47.56美元，美国原油期货小跌0.19美元至44.44美元。

--全球金市：金价徘徊在一个月低位附近，投资者关注美联储会议

金价在一个月低点附近交投，投资者等待美联储本周稍晚会议，以寻找美联储升息时间的线索。0838GMT，现货金下跌0.8美元至每盎司1,106.7美元，周五下跌0.3%。金价上个交易日一度触及8月11日来最低1,098.35美元。美国期金小升0.24%至1,105.90美元，但也处于一个月低位附近。

--金属期市：LME期铜从两个月高点回落，中国经济增长令人担忧

伦敦金属交易所(LME)期铜转跌，市场依然担忧中国经济的增长速度。不过美元走软缓冲了跌势，交易员关注本周重要的美联储货币政策会议。0841GMT，伦敦期铜下滑0.69%，报每吨5,333.00美元。期铜上周录得5月以来的最大单周涨幅，并且周四还触及7月22日以来的最高位5,435美元。上海期交所主力期铜也下滑1.24%，报每吨40,620元人民币。(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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