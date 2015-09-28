《路透晚报》--9月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称，美联储升息不会引发资金从新兴市场外逃

对于有关美国升息可能令全球市场震荡的担忧情绪，日本央行总裁黑田东彦不以为然，称目前新兴经济体对于美国收紧货币政策可能引发资金逃离本地的忧虑已有所减轻，而美联储考虑近期升息印证了美国经济的强势，因此对全球经济利好。

尽管仍维持对日本经济前景的乐观看法，但黑田东彦再次重申，如果达成2%通胀目标存在风险，他将会进一步放松政策。在演讲中被问及日圆贬值的弊端时，他说日圆疲软有利于出口和制造商的获利，但由于提高了进口成本，也的确损害了小型公司和日本家庭的利益。黑田东彦称。

--瑞士监管当局称已对多家银行涉嫌操纵贵金属市场展开调查

瑞士竞争监管机构WEKO周一表示，已经对数家大型银行涉嫌操纵贵金属市场展开调查。WEKO称，此次调查涉及瑞银集团、宝盛集团、德意志银行、汇丰控股、巴克莱、摩根士丹利和三井物产，这些银行涉嫌在贵金属市场共谋操纵买卖价差。此前进行了初步调查。WEKO发言人表示，调查可能在2016年或2017年结束。

--华尔街预感到第三季企业获利可能较为黯淡

华尔街投资者已经预感到，美国企业季度获利可能较为黯淡，短期内不会有什么改善。分析师一直在调降第三季乃至以后的企业获利预估。如果实际情况真如预期，那么已经升得很高的股价可能愈显昂贵，股市投资者或将更加惊疑不定。

根据汤森路透数据显示，目前的预估认为，标准普尔500指数成份股的第三季获利料较上年同期下滑3.9%，且由于油价下跌、美元升值和全球需求疲弱，标普分项指数中有半数料公布获利下降。对于未来几个季度的预期也同样下降。让股市投资者感到不安的更进一步理由是，尽管市场近期出现抛售，但市盈率仍然历史水平。

--沃达丰与Liberty资产互换协商破裂，因估值存分歧

一位知情人士透露，沃达丰和Liberty Global LBTYA.O 之间的协商破裂，因两家公司未就双方资产估值达成一致，但未来还有可能继续谈判。这位消息人士称，资产互换协商主要围绕“Liberty旗下德国有线资产及欧洲其他地方有线资产”进行。

之后沃达丰出面证实，与Liberty间的结盟谈判已经中止。

--报载：鸿海考虑以至多17亿美元收购夏普LCD业务多数股权

据日本每日新闻报导，台湾鸿海精密正在考虑收购日本夏普亏损的液晶显示器(LCD)业务多数股权，收购价为至多2,000亿日圆(17亿美元)。报导未说明消息来源。受此消息激励，夏普盘中一度出现较大涨幅，收盘则是上涨0.7%至147日圆。

--西班牙加泰罗尼亚分离派赢得大选，计划18个月内宣布独立

西班牙加泰罗尼亚地区的分离主义者周日在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位。该地区与西班牙中央政府在独立问题上的斗法因此进入白热化状态。

西班牙三个月后将举行全国大选，而这次强劲的挺独表现给西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)带来不小的打击。拉霍伊领导的右倾政府早就表态反对任何独立公投，称此次分裂计划是“无稽之谈”，并发誓要在法庭上加以阻止。西班牙宪法不允许任何地区分裂出去，所以加泰罗尼亚的前途仍然未卜。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.3%，投资者在重要数据公布前保持谨慎

日股周一收跌，因投资者在股市周五上涨后获利回吐，同时也在等待日本、中国和美国本周将公布的重要经济数据。日经指数收盘跌1.3%至17,645.11点，回吐了周五的大部分涨幅。该指数周五上涨1.8%。东证股价指数跌1%至1,438.67点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假将至投资者无心恋战

沪综指收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。沪综指收报3,100.756点，涨8.409点或0.27%，上证A股今日成交1,662亿元人民币，较上日2,486亿元减逾三成，为2014年11月20日（1,507亿元）以来的最低水平。

--香港股市因假期休市。

--汇市：美元指数微涨，受美联储年内升息预期支撑

美元兑一篮子货币向五周高点回升，投资者静待本周中国关键的制造业调查和美国就业数据出炉，以确认美联储今年将升息的押注。美元指数上涨0.2%至96.328，略低于周五高点96.70。欧元兑美元跌0.2%至1.1174美元。

--国际油市：油价下跌，因全球经济增长放缓

油价下跌，尽管美国钻井活动连续第四周下降，分析师指出经济增长前景差是油价下跌的主要原因。0832GMT，布兰特原油期货报每桶48.21美元，下跌0.39美元；美国原油期货下跌0.34美元至每桶45.36美元。8月底以来，原油期货合约如今已经下跌超过10%。

--全球金市：金价续跌，受美国利率前景拖累

黄金连续第二日下跌，受围绕美联储今年可能升息的担忧拖累。美国本周将公布关键就业报告。0832GMT，现货金下跌至每盎司1,136.80美元。黄金上周五跌0.7%，因此前美联储主席叶伦称仍可能在今年内升息。现货铂金下跌至922.99美元。

--金属期市：伦敦期铜小升，中国国庆假日前交投清淡

伦敦期铜在清淡交投中小升，但依旧保持在一个月低点附近，头号铜消费国中国本周将迎来假日，交投料将进一步转淡。从周四起中国休市，而美国第三季公司获利数据预计将显示企业状况不佳，有可能将铜价带入下行走势。0833GMT时，LME三个月期铜微涨0.06%，至每吨5,026美元。上海期交所铜价跌1.5%，至每吨38,310元人民币(6,016.02美元)。