《路透晚报》--9月29日

图为嘉能可在南非姆普马兰加省拥有的一处煤矿。大宗商品交易企业股价遭受重创，嘉能可周一股价暴跌近30%，收于纪录低点。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--印度央行降息50个基点至纪录低点，降息幅度超过市场预期

印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期，在通胀处于纪录低位的情况下，此举有助于面临放缓危险的经济。印度央行说明了进行如此大幅度降息的原因，称消费者通胀率有可能在5.8%，低于1月的目标6%，部分原因在于政府努力抑制食品价格。与此同时，该央行还将截至2016年3月财年的经济增长率预估调降至7.4%，低于前次预估7.6%。

降息消息传出后，印度指标10年期债券收益率(殖利率)下滑9个基点，至7.64%。印度股市则小幅上涨。

--路透专访：美国投资大亨伊坎称美联储走上“危险道路”，敦促其升息

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)以更加激烈的言辞批评美联储，并对超低利率可能在美国经济和金融市场引发的意外后果发出警告。伊坎接受路透专访时说，“他们不知道自己走上了一条危险的道路。”他表示，他对市场崩盘的可能性做好了对冲，并称他认为有必要提高对金融市场状况的警惕；他相信如果有更多大型投资者在2007年对次贷市场发出警告，那么美国本可以避开那次危机。伊坎表示，他尤其担心普通投资者购买那些杠杆很高的企业发行的债券。

--大众汽车新CEO称，已制定“全面”行动计划来解决柴油车问题

大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)表示，该公司已制定了一项“全面”行动计划，以确保其柴油车型能够达到尾气排放标准。穆勒周一晚间在沃尔夫斯堡总部对公司高管发表讲话时说，大众汽车将在“未来几日”告诉客户对配备作弊软件的柴油车型进行改装，并在10月提供技术解决方案。

--英国8月抵押贷款批准件数为71,030件，创2014年1月来最高

英国央行公布8月抵押贷款批准件数为71,030件，创2014年1月以来最高；7月为69,010件。8月抵押贷款发放金额增加34.49亿英镑，是2008年5月以来最大；7月为增加28.22亿英镑；8月消费者信贷增加8.6亿英镑，增幅为2015年1月以来最小；7月为增加11.63亿英镑。8月对非金融企业贷款增加20.28亿英镑，是3月以来最高。

--大宗商品类股暴跌触发行业危机，日本航运商申请破产

大宗商品交易企业股价遭受重创，而且日本一家航运公司申请破产，进一步印证能源及原材料价格暴跌正在触发一场全行业的危机。

采矿及贸易巨头嘉能可周一伦敦股价大跌30%至纪录低位，香港挂牌股价周二开盘挫跌27%，在近期大宗商品下挫之际，公司债务问题愈发严重。亚洲大宗商品交易商来宝周二股价下滑15%，跌至2008年全球金融危机最严重时期所及低位。危机还波及到船运业。乾散货经纪商--第一中央汽船株式会社周二提交破产保护申请，这一消息重压其他海运类股。

--蚂蚁金服沿中国游客路线拓国际市场，最新落子新加坡和日本

中国最大电子商务企业--阿里巴巴关联企业蚂蚁金服的国际化步伐正在加速，蚂蚁金服旗下支付宝周二宣布分别涉足日本和新加坡市场。按其规划，五年内支付宝将在最受中国出境游客欢迎的主流国家和地区覆盖100万个境外商户，并服务1亿出境消费的旅客。蚂蚁金服与日本商业巨头Recruit联合宣布，支付宝正式打入日本市场并接入Recruit旗下拥有17.6万家商户的智能POS网络。

此外，阿里巴巴和旗下的金融服务公司蚂蚁金服对印度最大移动支付和商贸平台Paytm扩大注资，并称这是战略投资。阿里巴巴和Paytm发布联合声明公布了该交易，但没有透露交易涉资多少，以及阿里巴巴获得多少股份。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数大跌4.1%，受中国担忧及大宗商品类股暴跌拖累

日本股市周二跌逾4%，今年以来的表现转为下跌，因围绕中国经济放缓的担忧波及全球市场，而且大宗商品相关公司和航运商股票暴跌。日经指数大跌4.1%报16,930.84点，创1月中以来最低收位，这是8月24日以来最大单日跌幅，而且回吐了年初迄今的所有涨幅。东证股价指数跌4.4%至1,375.52，回吐年初迄今所有涨幅。

--中国股市：沪综指收跌逾2%，海外股市走弱给A股再添压力

沪综指收市下跌逾2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，抛压有些加重。大盘今天在明显低开后，一直呈现弱势震荡，成交依然处于低位。沪综指收报3,038.137点，跌62.619点或2.02%。上证A股今日成交1,694亿元人民币，上日的1,662亿元创逾10个月最低水平。

--香港股市：恒指大跌3%至两年低点，对全球经济放缓的担忧加剧

香港股市大跌3%至两年低点，因市场愈发担心全球经济增速急剧放缓，引发了抛盘，能源和商品类股的抛压尤其明显。恒生指数下跌3.0%至20,556.60点，创下2013年7月来最低收位。恒生国企指数也下跌3.0%至9,230.50点。

--汇市：避险情绪升温支撑日圆和瑞郎走强，大宗商品货币承压

日圆和瑞郎为今日汇市主要赢家，因避险情绪席卷全球市场。大宗商品相关货币受挫严重，在基本金属和原油价格大跌拖累下，澳元兑美元接近六年半低位。挪威克朗和加元走势也艰难。日圆兑美元涨0.4%至119.43日圆，瑞郎兑美元涨0.4%至0.9699瑞郎。欧元兑日圆和瑞郎均下跌，但兑美元上涨，日内上涨0.2%至1.1260美元。

--欧元债市：德债收益率下降，因西班牙消费物价大幅下滑

德国公债收益率(殖利率)下降，因最新数据显示，西班牙消费物价降幅是预期的两倍，中国经济放缓及大宗商品价格走软令整体通胀前景受抑。德国10年期公债收益率降3个基点至0.57%，距离上周所及一个月低点近在咫尺。其他欧元区公债收益率跌1-3个基点不等。

--国际油市：亚洲经济低迷令油价维持疲态，大宗商品类股暴跌

继前一交易日大跌近3%后，油价周二仍显疲弱，因围绕亚洲经济体质的担忧升温而且原油产量维持高位。嘉能可和来宝集团等大宗商品交易公司的股票遭受重创，而且日本一家航运公司申请破产，进一步印证能源及原材料价格暴跌正在触发一场整体行业的危机。0840GMT，布兰特原油期货报每桶47.75美元，回升0.41美元；美国原油期货报每桶44.81美元，扳回稍早跌幅，升0.38美元。

--全球金市：铂金自2009年以来首次跌破900美元，受大众排放丑闻打击

铂金跌破每盎司900美元，为2009年1月以来首见，因市场担忧大众排放作假丑闻将打击汽车行业的铂金需求。现货铂金一度跌至每盎司894.0美元，0839 GMT时扳回部分跌幅报902.45美元。现货金下跌0.4%报1,126.4美元，连续第三日下跌，因担心美国利率或在今年上升。

--金属期市：伦铜跌至一个月低点，嘉能可股价重挫惊吓市场

伦敦金属交易所(LME)期铜触及一个月最低，滑向上月所及六年低点，因对中国疲弱需求的担忧重挫矿业股，并削弱了对金属的支撑。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅回升0.4%至每吨4,985.0美元，盘中创下8月底以来的最低水平每吨4,915.50美元。铜价正跌向4,855美元下方的2009年7月以来最低位。沪铜下跌2.5%至每吨37,760元人民币。上海期交所其他基本金属也下跌，沪镍跌2.6%。