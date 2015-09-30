《路透晚报》--9月30日

股民在北京一家券商营业部查看股票信息。沪综指周三缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本财务省报告呼吁切忌重犯1980年代泡沫期的政策错误

日本财务省周三向决策者发声，呼吁他们要避免重犯1980年代“泡沫期”的错误，当时采取的扩张性财政政策导致日本公共债务在之后的失落20年里如滚雪球一般的膨胀。在提交给财务大臣麻生太郎的顾问委员会的报告中，财务省强调指出了扩张性财政政策的风险。委员会周三开始对始自2016年4月的财政年度预算进行讨论。

--德国9月失业率持平于6.4%，8月实质零售销售较前月下滑0.4%

德国联邦统计局公布，8月按国际劳工组织(ILO)标准经季节调整的就业人数增加4.9万人，7月修正后为增加2.9万人。而联邦劳工局则公布，9月经季节调整的失业人口增加2,000人至279.5万人，经季节调整的失业率持平于6.4%，未经季节调整的总失业人口降至270.8万人，8月为279.6万。

联邦统计局另公布，8月实质零售销售较前月下滑0.4%，远逊于路透预估的增长0.2%，较上年同期增长2.5%，增幅低于路透预估的3.1%。

--日本8月工业生产意外下滑，经济衰退风险提高

日本8月工业生产连续第二个月意外下降，令人们更加担心长期低迷或摧毁摇摆不定的经济复苏势头，同时也引发了人们对于日本央行可能出台新一轮措施、再度刺激增长的预期。

日本8月零售销售连续第五个月较上年同期增长，但速度明显放缓，这凸显出消费支出方面十分脆弱。指标疲弱暗示，这个全球第三大经济体在4-6月GDP环比年率为萎缩1.2%后，仍继续挣扎，使得决策制定者面临出台更多刺激措施以扶助增长的压力。

--英国9月房价同比增速加快显示楼市升温，第二季GDP终值较前季增长0.7%

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，9月英国房价较上年同期增长3.8%，前月为增长3.2%，再显楼市升温迹象。Nationwide称，英国9月房价较前月上涨0.5%，略超路透调查预估，且高于8月涨幅0.4%。

英国国家统计局公布，第二季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.7%，和路透调查预估相仿，较上年同期下修为增长2.4%，路透调查预估则为增长2.6%；第二季企业投资终值为较前季增长1.0%，较上年同期增长3.1%。

--中国外管局称，经常账户较大顺差及较强外资吸引力令汇率基本稳定

中国国家外汇管理局表示，中国经常账户将在货物贸易主导下持续较大顺差，加之中国对外资尤其是长期资本仍具有较强的吸引力等因素，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。分析中国汇率稳定的积极因素方面，外管局国际收支报告指出，中国经济仍保持中高速增长，市场发展潜力依然较大，深化改革等措施积极推进，贸易投资便利化程度进一步提升；同时，中国经常账户持续顺差，外汇储备充裕，财政金融体系总体稳健。

--印尼央行副总裁称将在远汇市场实施干预，作为支撑汇价部分举措

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara表示，该央行计划在卢比远汇市场实施干预，作为其在现汇市场支持卢比汇价举措的补充，并称此举是印尼央行一系列支撑汇价政策的一部分。印尼央行还表示，将放松有关在岸出售远期美元的规定，并出台措施鼓励出口商将美元获利汇回国内。目前印尼卢比汇率一直徘徊在17年低点附近。

印尼公布三周以来的第二轮经济刺激举措，以进一步吸引投资、扶持印尼卢比、并恢复经济增长。印尼是东南亚最大经济体。新举措内容包括减少采矿以及在工业经济开发区设立企业所需的许可证数量。此外，政府还将取消船只、飞机和火车的增值税。

[市场摘要]

--日本股市：金融股攀升带动日经指数收涨2.7%，但本季下跌14.1%

日本股市周三反弹收高，未受工业生产数据意外下降影响。数据显示，日本8月工业生产连续第二个月意外下降。银行、保险和其他金融类股表现突出。日经指数收盘涨2.7%至17,388.15点，但第三季累计下跌14.1%，为跌幅最大的发达市场之一。东证股价指数涨2.6%至1,411.16点。

--中国股市：沪综指缩量收升，三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

中国股市沪综指缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。分析师指出，随着隔夜美股反弹，外盘给A股市场带来的压力减轻，而部分投资者今提前买入，期待长假之后股票上涨获利，大盘今日温和上涨，但成交创出逾10个月新低。沪综指收报3,052.781点，涨14.645点或0.48%；本月该指数累计下跌4.78%，为连续四个月下跌；本季度则重挫28.6%，是2008年第一季来最大季度跌幅。

--香港股市：自两年低点回升收高1.4%，但本季度跌幅超过两成

香港股市从前一日的两年低点大幅反弹。本季度恒生指数在一片动荡中下跌逾20%。恒生指数收高1.4%至20,846.30，恒生国企指数上涨1.9%至9,405.50。不过本季度恒生指数下跌20.6%，受中国股市大跌、全球经济增长忧虑和美联储货币政策不确定性的打击。

--汇市：欧元全线下跌，因预计欧元区通胀数据将为负值

欧元欧洲盘初全线下跌，因投资者聚焦欧元区通胀数据为负值的前景，这将提振欧洲央行扩大资产购买规模的预期。欧元下跌0.3%至1.1215美元，欧元兑英镑及日圆也走低，有部分受到德国8月零售销售疲软影响。美元兑日圆120日圆，盘中上涨0.2%，脱离低点119.24。

--欧元债市：德债收益率持于近一个月低点，市场等待欧元区通胀数据

德国公债收益率(殖利率)持于一个月低点附近，交易员关注欧元区通胀数据，该数据可能提高欧洲央行扩大其资产购买计划的可能性。

德国10年期公债收益率小升1个基点至0.60%，略高于周二所及的一个月低点0.57%。意大利10年期公债和西班牙10年期公债的收益率上升约2个基点，分别报1.72%和1.89%。葡萄牙10年期公债收益率则下跌4.5个基点，报2.41%。

--国际油市：原油价格下跌，上周美国原油库存激增

原油期货在亚洲交易时段下跌，之前数据显示，美国上周库存增幅远超分析师预期。0830GMT，美国原油期货跌0.18美元至每桶45.05美元。布兰特原油下跌6美分至每桶48.17美元。

--全球金市：铂金受逢低买盘提振小升，但或仍将录得七年来最差季度表现

现货铂金在逢低买盘的支持下小升，但仍距离2008年12月来的低点不远，看似将录得七年来最大季度跌幅，因市场担心大众汽车排放丑闻将影响到铂金的需求。现货金则连续第四日下滑，在美国即将升息的前景之下，黄金或将录得一年来最差季度表现。0828GMT时，现货铂金涨至923.1美元。现货金下跌0.2%，报每盎司1,124.66美元。

--金属期市：伦敦期铜走坚，智利减产消息带来支撑

伦敦期铜上涨，因交易员从智利产出削减和嘉能可股价反弹中获得信心。在中国即将进入国庆假期之际，上述两因素帮助点燃了空头回补反弹。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.95%至每吨5,065美元。沪铜涨1.8%至每吨38,600元人民币(6,074美元)。