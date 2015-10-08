《路透晚报》--10月8日

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--德国8月出口降幅创全球金融危机以来最大
德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济第三季动能减弱的最新迹象。德国联邦统计局公布的数据显示，8月经季节调整出口较前月下降5.2%至977亿欧元，创2009年1月以来最大降幅。进口下降3.1%至782亿欧元，创下2012年11月以来最大单月降幅。贸易顺差缩窄至196亿欧元。
--日本8月机械订单意外下降，新财政和货币刺激出台的机率骤升
日本8月机械订单意外下降，这个令人担忧的迹象表明，资本支出不及许多决策者的预期，并可能提高新财政和货币刺激举措出台的机率。资本支出的领先指标--核心机械订单8月下滑5.7%，市场预期为增加3.2%。7月为下滑3.6%。8月机械订单较前月下降3.2%，主因电子产品、钢铁及汽车制造商订单下滑。
--英国9月房价涨势放缓，房屋供应数量不足令人担忧--RICS
英国皇家测量师学会(RICS)称，英国9月房价上涨速度放缓，交易数量增加，不过待售房产不足仍给市场造成压力。RICS表示，英国9月房价差值降至正44，8月触及逾一年最高点正53。路透调查预估为正55，9月数据落在预估区间的下端。
--消息人士称，戴尔就收购EMC进行磋商
一位知情人士告诉路透，全球第三大个人电脑制造商戴尔正就收购易安信电脑系统(EMC)进行谈判，并与几家银行讨论以全现金收购后者的融资问题。由于磋商仍属保密性质，这位知情人士要求匿名。目前尚不能立即获知磋商条款；截至周三收盘，EMC市值约为500亿美元。
--OECD称下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险
经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚称，OECD下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收跌1%，受疲软机械订单数据和获利了结打击
日本股市周四结束六连涨，疲软的机械订单数据和获利了结打击了主要股指。日经指数收盘跌1%至18,141.17点。东证股价指数收低0.8%至1,481.40点。
--中国股市：沪综指收升近3%创半个月最大单日涨幅，受长假期间海外股市回暖带动
中国股市沪综指收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。沪综指收报3,143.36点，涨90.58点或2.97%；上证A股今日成交2,583亿元人民币，较上日1,563亿元明显放大。
--香港股市：在获利了结打压下收低，能源股领跌
港股收低，能源股领跌，恒生指数过去一周反弹8%后，投资者了结获利。恒生指数收低0.7%至22,354.91点，恒生国企指数跌1.0%至10,287.41点。
--汇市：美元下跌，投资者紧张等待美联储公布会议记录
美元兑欧元跌破1.13美元，为一周来首次跌破该点位，美联储将在今日稍晚发布政策会议记录，投资者紧张等待美联储会对利率和经济成长前景发出何种信号。0835GMT，美元兑日圆下跌0.2%至119.78，脱离周二触及的本周高点120.57。欧元兑美元上涨0.5%至1.1290。
--欧元债市：爱尔兰公债收益率下跌，稍晚将进行年内最后一次标售
爱尔兰公债收益率(殖利率)下跌，稍晚该国将进行今年的最后一次公债标售，爱尔兰2016年的融资需求将大功告成。爱尔兰10年期公债收益率下跌2个基点至1.17%。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率目前报1.7%-1.8%，均高于爱尔兰10年期公债收益率。
--国际油市：油价微升，因需求料已增长但亚洲经济放缓阻碍涨势
原油期货在亚洲盘中上涨，未受美国库存升幅大于预期的影响，因部分中国交易员结束七天国庆长假。0828GMT，美国原油期货涨0.36美元至48.17美元。布兰特原油期货涨0.46美元至每桶51.79美元。
--全球金市：金价跌至两周低点，受美国升息担忧拖累
金价跌离近两周高位，银价挫跌3%，中国投资者结束国庆长假期后返场抛售贵金属了结获利。0826 GMT，现货金跌至每盎司1,143.80美元。现货银一度挫跌3.2%，之后小幅反弹，报15.67美元。
--金属期市：伦铜下跌，沪铜长假恢复交易后跳涨
伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，而中国市场在七天长假后恢复交易，沪铜受空头回补提振上涨。0825GMT，LME三个月期铜跌1.03%至每吨5,133.50美元。上海期交所期铜收盘涨2.3%至每吨39,080元人民币。(完)
(整理 张荻； 审校 蔡美珍)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。