《路透晚报》--10月8日

图为交易员在纽交所内工作。沪综指周四受长假外盘普涨带动收升近3%，创半个月最大单日涨幅。 REUTERS/Brendan McDermid

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月出口降幅创全球金融危机以来最大

德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济第三季动能减弱的最新迹象。德国联邦统计局公布的数据显示，8月经季节调整出口较前月下降5.2%至977亿欧元，创2009年1月以来最大降幅。进口下降3.1%至782亿欧元，创下2012年11月以来最大单月降幅。贸易顺差缩窄至196亿欧元。

--日本8月机械订单意外下降，新财政和货币刺激出台的机率骤升

日本8月机械订单意外下降，这个令人担忧的迹象表明，资本支出不及许多决策者的预期，并可能提高新财政和货币刺激举措出台的机率。资本支出的领先指标--核心机械订单8月下滑5.7%，市场预期为增加3.2%。7月为下滑3.6%。8月机械订单较前月下降3.2%，主因电子产品、钢铁及汽车制造商订单下滑。

--英国9月房价涨势放缓，房屋供应数量不足令人担忧--RICS

英国皇家测量师学会(RICS)称，英国9月房价上涨速度放缓，交易数量增加，不过待售房产不足仍给市场造成压力。RICS表示，英国9月房价差值降至正44，8月触及逾一年最高点正53。路透调查预估为正55，9月数据落在预估区间的下端。

--消息人士称，戴尔就收购EMC进行磋商

一位知情人士告诉路透，全球第三大个人电脑制造商戴尔正就收购易安信电脑系统(EMC)进行谈判，并与几家银行讨论以全现金收购后者的融资问题。由于磋商仍属保密性质，这位知情人士要求匿名。目前尚不能立即获知磋商条款；截至周三收盘，EMC市值约为500亿美元。

--OECD称下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险

经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚称，OECD下月可能调降成长预估，但全球经济无瘫痪风险。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1%，受疲软机械订单数据和获利了结打击

日本股市周四结束六连涨，疲软的机械订单数据和获利了结打击了主要股指。日经指数收盘跌1%至18,141.17点。东证股价指数收低0.8%至1,481.40点。

--中国股市：沪综指收升近3%创半个月最大单日涨幅，受长假期间海外股市回暖带动

中国股市沪综指收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。沪综指收报3,143.36点，涨90.58点或2.97%；上证A股今日成交2,583亿元人民币，较上日1,563亿元明显放大。

--香港股市：在获利了结打压下收低，能源股领跌

港股收低，能源股领跌，恒生指数过去一周反弹8%后，投资者了结获利。恒生指数收低0.7%至22,354.91点，恒生国企指数跌1.0%至10,287.41点。

--汇市：美元下跌，投资者紧张等待美联储公布会议记录

美元兑欧元跌破1.13美元，为一周来首次跌破该点位，美联储将在今日稍晚发布政策会议记录，投资者紧张等待美联储会对利率和经济成长前景发出何种信号。0835GMT，美元兑日圆下跌0.2%至119.78，脱离周二触及的本周高点120.57。欧元兑美元上涨0.5%至1.1290。

--欧元债市：爱尔兰公债收益率下跌，稍晚将进行年内最后一次标售

爱尔兰公债收益率(殖利率)下跌，稍晚该国将进行今年的最后一次公债标售，爱尔兰2016年的融资需求将大功告成。爱尔兰10年期公债收益率下跌2个基点至1.17%。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率目前报1.7%-1.8%，均高于爱尔兰10年期公债收益率。

--国际油市：油价微升，因需求料已增长但亚洲经济放缓阻碍涨势

原油期货在亚洲盘中上涨，未受美国库存升幅大于预期的影响，因部分中国交易员结束七天国庆长假。0828GMT，美国原油期货涨0.36美元至48.17美元。布兰特原油期货涨0.46美元至每桶51.79美元。

--全球金市：金价跌至两周低点，受美国升息担忧拖累

金价跌离近两周高位，银价挫跌3%，中国投资者结束国庆长假期后返场抛售贵金属了结获利。0826 GMT，现货金跌至每盎司1,143.80美元。现货银一度挫跌3.2%，之后小幅反弹，报15.67美元。

--金属期市：伦铜下跌，沪铜长假恢复交易后跳涨

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，而中国市场在七天长假后恢复交易，沪铜受空头回补提振上涨。0825GMT，LME三个月期铜跌1.03%至每吨5,133.50美元。上海期交所期铜收盘涨2.3%至每吨39,080元人民币。(完)