《路透晚报》--10月9日

图为股民们在上海一家券商营业部内打牌。沪综指周五收升1.3%至半个月新高，有色金属板块和充电桩概念股领涨。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--嘉能可将把全球锌产量削减4%，锌价应声反弹

大宗商品巨擘嘉能可周五表示，由于锌价太低，公司将把锌产量削减50万吨，相当于全球锌供应量的约4%。这是该公司应对大宗商品价格疲软的最新举措。消息传出后，伦敦期锌应声反弹6%。该公司称，此次减产相当于其年产量的三分之一左右，主要在澳洲，此外还有南美和哈萨克斯坦。

--IMF总裁称，份额改革或不得不采取替代作法

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，尽管美国国会就是否通过更广泛治理改革一事陷入僵局，但IMF或将推动采取过渡措施，好让新兴市场有更大话语权。选项之一是，在不改变美国地位的情况下，特别增加重要新兴国家的份额。

--英国8月建筑业产出创2012年末来最大降幅，增添经济放缓迹象

数据显示，英国8月建筑业产出创下2012年末以来最大降幅，成为整体经济在第三季成长放缓的又一迹象。8月建筑业产出较前月下滑4.3%，降幅为2012年12月以来最大，而路透调查分析师预估中值为增长1.0%。另外，英国8月商品贸易逆差收窄，但高于市场预期，预料这也将不利于成长。

--沙特9月原油产量和供应持稳--行业消息人士

石油行业消息人士对路透表示，沙特阿拉伯9月维持原有产量不变，将产量维持高位，作为维护市场份额策略的一部分。消息人士称，沙特9月原油日产量为1,022.5万桶，较8月下降6万桶，沙特9月对市场的原油日供应量为1,026.0万桶，较前月增加约7万桶。

--日本迅销股价一度挫跌逾10%，因美国市场不尽如意

日本服饰公司迅销(Fast Retailing)盘中股价大跌逾10%，此前该公司公布的年度营业利润较目标低20%，主要是因为优衣库(Uniqlo)品牌在美国市场销售疲弱，及其高价J Brand品牌有进一步的减值损失。迅销终场收低9.75%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.6%，四周以来周线首次上扬

日本股市周五上涨，因大宗商品和材料类股反弹，且美联储9月会议记录进一步抑制对该央行今年升息的预期。日经指数跳涨1.6%，报18,438.67点，本周周线收高4%，为9月11日当周以来周线首次翻红。东证股价指数收涨2.3%至1,515.13点，33个分项指数中有31个上涨。

--中国股市：沪综指收升1.3%至半个月新高，有色金属板块和充电桩概念股领涨

中国股市沪综指收升1.3%至半个月新高。分析师指出，今日大盘延续反弹行情，午后沪综指一度试图上攻3,200点整数关口，有色金属板块和充电桩概念股受大宗商品价格大涨和政策面消息刺激领涨大盘，但量能仍未出现明显放大。沪综指收报3,183.15点，涨39.79点或1.27，上证A股今日成交2,560亿元人民币。

--香港股市：周线上涨4.4%，创六个月来最大一周涨幅

香港股市收高，创下六个月来最大周线涨幅。美联储最新会议记录进一步削弱近期升息预期，全球风险人气改善。恒生指数收盘升0.5%至22,458.80点，恒生国企指数涨1.2%至10,406.79点。

--汇市：增长相关货币创数周高点，受风险偏好回升提振

包括澳元在内的大宗商品和增长相关货币上涨，本周料将收高，受风险偏好回升提振，而避险货币日圆则承压。澳元兑美元上涨至0.7300，为8月24日以来最高，本周上涨3.4%。加元兑美元在8月以来最高水准交投，新西兰元兑美元日内上涨0.5%。美元兑日圆上涨0.2%，欧元兑日圆上涨0.5%。

--欧元债市：德债收益率上涨，美联储不急于升息提振股市

德国公债收益率(殖利率)上涨，美联储的会议记录暗示不急于升息后，投资者倾向于买入股票。大宗商品和能源价格反弹帮助欧元区公债收益率上涨。德国10年期公债收益率涨2个基点报0.61%。

--国际油市：原油期货上扬，受看多预期和美联储会议纪录扶助

原油期货在亚洲盘上涨，美国原油升破每桶50美元，此前一家颇具影响力的预测公司预期油市离上扬不远了，且美联储会议记录暗示不急于升息。油市延续周四涨势，布兰特原油本周可望大涨近12%，创2009年初以来最大单周涨幅。0838GMT，布兰特原油升0.58美元，报每桶53.63美元。美国原油期货涨0.73美元，至每桶50.16美元。

--全球金市：美联储温和会议记录助推金价上扬，料录得周线涨幅

金价上涨逾1%，这是对美联储会议记录的延迟反应。美联储上次政策会议记录显示，该央行并不急于升息。0837GMT，现货金涨至每盎司1,152.60美元。

--金属期市：LME期锌大涨逾9%，嘉能可宣布减产后带动金属价格劲升

伦敦期锌跳涨逾9%，此前全球主要矿产商嘉能可称，将把年产量大砍三分之一，因此带动基本金属价格全线上涨。嘉能可这一举动令人预期更多矿企将跟风保护金属价格，从而带动了猛烈的空头回补涨势。0859 GMT，LME期锌飙升逾9%至每吨1,820美元。上海期交所期锌涨4.2%至每吨14,400元人民币。(完)