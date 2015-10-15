《路透晚报》--10月15日

图为上海一家券商营业厅内的投资者。沪综指周四收升2.3%至近两个月新高，资金面相对充裕个股普涨。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国监管部门责令大众汽车在国内召回240万辆汽车

德国汽车监管机关KBA将强制命令大众汽车在国内召回240万辆汽车，证实了报纸的报导。德国画报稍早报导，KBA已拒绝大众汽车提出的一项计划，按照该计划受影响柴油车辆的车主可以自愿方式将汽车送来维修。

--澳洲9月就业岗位减少，汽车销量创纪录

澳洲9月就业减少5,100个岗位，略逊于预期的增长5,000个。前月数据上修为增长1.8万个。9月新车销量大增5.5%，首次突破10万辆大关，显示出消费者需求和信心恢复的迹象。这份喜忧参半的数据无助于厘清降息前景。

--ECB管委诺沃特尼：有必要采取新举措刺激通胀

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，有必要采取新的努力推动欧元区物价上涨，因为通胀一直未达到央行目标，甚至连扣除能源的物价也是如此。

--FamilyMart将换股收购UNY，打造日本第二大便利连锁店

日本FamilyMart将透过换股，以14亿美元收购规模较小的同业UNY Group Holdings，若交易完成，将成为以营收计全日本第二大便利超商运营商，仅次于Seven & I控股。经过数月磋商后，两家公司已就明年9月完成合并达成基本共识，UNY与FamilyMart换股比例为1:0.138。合并后以FamilyMart之实体继续营运。

--联合利华第三季营收高于预期，年底前或接近2-4%区间高端

消费品生产企业联合利华第三季营收优于预期，基本营收增长5.7%。而根据该公司所做的调查，分析师平均预计当季营收增长3.9%。该公司表示，预计今年其余时间的基本营收增幅将接近2-4%区间的高端。

--韩国央行一如预期维持利率不变，分析师预计年底前会降息

韩国央行连续第四个月维持利率不变，一如预期，央行要评估最近内需复苏的迹象。韩国央行货币政策委员会维持指标利率在纪录低位1.5%不变。市场对符合广泛预期的央行决议，基本没有反应。另外，韩国央行下调了2015和2016年的经济增长预估。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，因投资者转而青睐防御类股票

周四收高，因寻求限制风险的投资者买进防御类股票。日经指数收涨1.2%，收报18,096.90点。东证股价指数上涨1.4%至1,490.72点。

--中国股市：沪综指收升2.3%至近两个月新高，资金面相对充裕个股普涨

沪综指收升2.3%至近两个月新高。分析师指出，今日大盘低开高走，市场资金面相对充裕，盘中个股普涨，股指收盘站至3,300点上方。昨日的盘中调整消化了部分获利盘压力，大盘继续依托5日均线延续反弹行情。沪综指收报3,338.07点，涨75.63点或2.32%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点。

--香港股市：收涨2.0%，受中国股市上涨及新推刺激举措预期提振

跳涨2%至近两个月高位，归功于中国股市涨势及有关中国政府将新推更多刺激举措的预期升温。恒生指数收盘涨2.0%至22,884.49点，创8月20日以来最高收盘点位。恒生国企指数涨2.1%至10,546.06点。

--汇市：欧元回落，受欧洲央行官员诺沃特尼讲话拖累

美元兑欧元在1.15美元击退欧元的进攻，因欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，有必要采取新的努力刺激欧元区经济，暗示全球增长放缓可能促使欧洲央行向市场注入比之前承诺更多的资金。0810 GMT，欧元兑美元日内下跌0.33%，报1.1438美元，此前最高涨至1.1495，为8月26日以来最高。

--欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，市场预期欧美政策维持宽松

德国公债收益率(殖利率)守在两周低点附近，上日德债收益率大跌，因美国零售销售及生产者物价数据疲软，加深市场预期美国央行将把升息时间延至明年。0831GMT，10年期德国公债收益率下跌1个基点至0.54%。

--国际油市：布兰特原油徘徊在一周半低点，美国原油因库存增加而下跌

布兰特原油期货徘徊在一周半低点附近，因全球石油持续供过于求打压市场，同时美国油价因国内库存大增而扩大跌势。0833 GMT时，布兰特11月原油期货跌0.23美元，报每桶48.92美元。美国原油期货跌0.45美元，报每桶46.19美元。

--全球金市：金价持于三个半月高点附近，市场押注美联储将推迟升息

继之前四日连续上涨后，金价周四保持在三个半月高点附近，中国和美国经济数据疲软，提升了市场对美联储今年可能不会加息的预期。0836GMT，现货金微跌至1,184.15美元。上日曾攀升至1,190美元，为6月22日以来最高水平。

--金属期市：伦敦期铜接近四周高点，因矿商表示考虑减产

伦敦期铜上涨，距离四周高点咫尺之遥，因有更多矿山表示正在重新考虑生产计划，同时美元走软也支撑铜价。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.58%至每吨5,329.50美元。沪铜收涨0.8%至每吨40,020元人民币(6,304美元)。(完)