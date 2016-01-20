《路透晚报》--1月20日

[重大数据或新闻]

--油价续跌拖累亚股触及四年低点，欧股盘初重挫近3%

亚洲股市周三全线下跌，因油价持续下跌阻碍了美股的反弹努力，并进一步打击了全球投资者对高风险资产的偏好。股市悉数回吐上日微小涨幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌逾2%，至2011年末以来最低水平。欧洲股市盘初大跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫近3%。

--独家：日本央行可能把新财年通胀率预估下调至不到1%--消息

三位知晓日本央行想法的消息人士称，在下周政策评估时，日本央行可能将新财政年度的核心消费者通胀预估调降至1%下方。下调预估是对油价最新跌势的反映，若果真下调，将较日本央行目前对新财年1.4%的通胀率预估大幅下调，并进一步远离2%的目标。

--ECB管委诺沃特尼：中国能够应对结构性改革的挑战

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，中国正面临结构性改革的挑战，但相信中国将能够应对这个挑战。他还表示，中国经济放缓的影响主要表现为对原材料出口国的冲击。

--日本2017财年税收料触及历史高位；预算平衡目标难达--消息

消息人士对路透表示，日本财务省料预计2017/18财年税收触及历史高位62.6万亿(兆)日圆(5,337.7亿美元)，并在五年后达到70万亿日圆左右，帮助缩小预算赤字。因此即便是基于经济可能增长3%的乐观预期，2020财年开支和税收收入之间的缺口估计在5.8万亿日圆，使政府五年内实现平衡预算的目标看上去仍很遥远。

--澳洲1月WESTPAC-MI消费者信心指数下滑，因金融市场动荡

一项衡量澳洲消费者信心的指标在1月下滑，因金融市场大幅下跌和对于中国前景的焦虑占据了头条，令民众信心黯淡。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，澳洲1月经季节调整后的消费者信心指数下滑3.5%，12月为下滑0.8%。

重要企业消息：

--ASML第四季获利下滑4.3%，预期第二季营收将增加

全球半导体设备主要供货商ASML Holding公布，第四季净利较上年同期下滑4.3%至2.92亿欧元(3.198亿美元)，但优于分析师的预期。

--必和必拓认为铁矿石和煤炭价格中期内不会反弹

澳洲矿业巨擘必和必拓表示，认为未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹，但仍寄望铜价和油价将会反弹。必和必拓CEO麦安哲在季度产量报告中表示，公司正致力于守卫其投资级信用评级，暗示必和必拓或许会削减派息。

--皇家荷兰/壳牌预计将在数周内完成对BG的收购案

全球最大的石油公司之一--皇家荷兰/壳牌石油集团表示，预计对BG Group的约490亿美元收购案将在“数周”内完成。

--蒂森克虏伯称即使中国经济放缓，其业务也不会受损

南德日报援引德国工业集团蒂森克虏伯执行长的话称，即使今年中国经济成长进一步放缓，该公司在中国的业务也不会受损。“即使中国经济成长率只有5%，我们也可以坦然应对。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数重挫3.7%至14个半月新低，因油价低迷打压市场

日本股市日经指数周三跌至14个半月新低，因油价重挫打击全球市场。美国油价已跌至每桶将近27美元。日经指数下跌3.7%，收报16,416.19点，为2014年10月24日以来最低收位。

--中国股市：沪综指收跌1%，海外股市疲弱令A股投资者心神不定

沪综指收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，再度陷入回调。沪综指收报2,976.694点，跌31.046点，或1.03%。

--香港股市：收跌3.8%触及三年半最低，房地产指数重挫4.9%

香港股市收于三年半最低，港元亦暴跌，因投资者受围绕资本外逃、全球经济放缓以及油价挫跌的担忧所累。恒生指数收盘跌3.8%至18,886.30点，为2012年7月以来最低收盘价位。香港房地产分类指数大降4.9%。

--汇市：原油价格重启跌势拖累美元回落，日圆见涨

美元回落，因原油价格跌至近13年低位，对高风险资产市场造成冲击，令日圆等避险货币再度受宠。日圆兑美元涨逾1%，至一年内最高水准，0848GMT，报116.06日圆。

--欧元债市：德债收益率降至去年5月以来最低位

德国10年期公债收益率跌至逾八个月最低位，油价下滑提高了市场对欧洲央行将在本周政策会议上展现温和政策立场的预期。德国10年期公债收益率下跌逾6个基点，至0.416%，为2015年5月初以来最低水准。德国两年期及五年期公债收益率分别跌至负0.408%及负0.20%，是12月3日欧洲央行会议以来的最低水准。

--国际油市：供应过剩忧虑令油价重拾跌势，美国油价跌向27美元

原油期货价格再次挫跌，美国原油价格下挫逾3%，跌向每桶27美元，创2003年以来最低位，受全球供应过剩忧虑影响。0834GMT，美国原油期货跌0.95美元至每桶27.51美元，稍早触及2003年9月以来新低。布兰特原油期货跌0.87美元或3%至每桶27.91美元，距离周一所及12年低位不远。

--全球金市：现货金小涨，因亚股回落和油价续跌增添黄金避险魅力

黄金小涨，因股市和油价的进一步下跌让黄金的避险魅力增加，不过亚洲实货买兴迟滞，让金价依然远低于本月触及的峰值。0831GMT，现货金涨至每盎司1,095.5美元。美国2月期金涨0.65%至每盎司1,096.2美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，但对中国推出刺激举措的期望帮助限制跌幅

伦敦期铜下跌，受累于对中国经济放缓的担忧，不过因市场寄望中国政府推出进一步的刺激举措，期铜跌幅有限。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.82%至每吨4,372美元。上海期货交易所期铜合约下跌0.3%，至每吨35,080元人民币。(完)