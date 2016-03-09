《路透晚报》--3月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍暗示消费税上调推迟机率加大

日本首相安倍晋三称，是否继续如期推进明年4月开始的消费税上调举措，将是一项“政治决定”，在海外不利因素对本国经济构成冲击之际，这样的说法暗示推迟上调的机率可能加大。安倍在国会讲话时重申，政府仍计划在明年初将消费税率从当前的8%上调至10%，除非发生全球性经济萎缩、或者日本经济遭遇雷曼式市场冲击。当被问及，何谓可导致推迟消费税上调的“全球性经济萎缩”时，安倍称，“那将是一项政治决定，考虑了基于专家不同观点的分析。”

--澳洲3月消费者信心指数下滑，因金融市场动荡

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，澳洲3月消费者信心指数下滑2.2%。这延续了近几个月来信心上下起伏的模式。消费者信心回落可能加重澳洲央行的疑虑，即全球市场剧烈动荡将对信心以及消费者支出造成持久影响。

--日本佳能已获得竞购东芝旗下医疗部门的独家谈判权

在经过火热的竞争性投标之后，日本东芝公司已给予佳能收购旗下医疗部门的独家谈判权，有报导称佳能的报价达到逾7,000亿日圆(62亿美元)。此前知情消息人士表示，第二轮的竞标中报价要比最初预测的高得多，参与竞标的企业包括富士胶片，以及Konica Minolta，其中后者还联合了欧洲的收购公司Permira。

--法国央行将第一季GDP成长率预估调降至0.3%

法国央行表示，该国今年第一季经济料增长0.3%，较一个月前的预估下修了0.1个百分点，去年第四季经济增长率为0.3%。法国央行在月度企业景气度调查中给出了这一预估。企业景气度调查显示，2月工业部门企业信心降至98，1月为101，是2011年5月来最高。

--消息人士称夏普的主要银行提供金融支持，以促成其与台湾鸿海的交易

直接了解相关计划的消息人士表示，日本夏普的两家主要银行将降低数十亿美元贷款的利率，并提供其他金融支持，作为与台湾鸿海交易的一部分。消息人士称，此举一定程度上是对夏普或有债务在最后一刻阻碍了签约而做出的反应，尽管部分磋商已经进行了一段时间。他并称，现在来看交易可能在下周宣布。三菱UFJ金融集团与瑞穗金融集团的核心银行业务部门也计划延长合计5,100亿日圆联贷的还款期限。这些贷款原定于本月底到期。

--标准普尔上调2016年中国地产景气预测，价格料上涨5-10%

标准普尔上调今年中国房地产销售和价格的预测，称由于政府的支持力度大于预期，今年房地产销售和价格将上涨5-10%。中国房地产行业先前一直对整体经济构成拖累。不过，标普补充道，一线城市的土地竞争可能加剧，这将侵蚀开发商的利润率。标普此前预测，2016年房地产销售额及平均售价增幅将介于0-5%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至逾一周低位，因日圆走强及油价下滑引发担忧

日股日经指数周三跌至逾一周低点，因日圆上涨持续削弱人气，给出口类股施压，而油价下滑及对中国经济的担忧打击整体信心。日经指数微跌0.8%至16,642.20点，为3月1日以来最低收位。东证股价指数下滑1.1%至1,332.33点，日经-JPX400指数下挫1.2%至12,057.72点。

--中国股市：沪综指收跌终结六连涨，周期股带动大盘技术性回调

中国股市沪综指收市下跌逾1%，终结六连涨。分析师指出，隔夜大宗商品的下跌，引发周期股的获利回吐；而周期股作为近期反弹领头羊，其下跌也牵动连涨六天的大盘出现技术性回调，不过大盘下档仍有一定支撑，整体呈现弱势震荡，成交有所萎缩。沪综指收报2,862.556点，跌38.831点或1.34%。上证A股今日成交1,760亿元人民币，较上日的2,200亿元减两成。

--香港股市：收盘小幅下跌，受资源类股重挫拖累

港股下跌，受资源和能源类股跌势拖累，因大宗商品价格跌势重燃，促使投资者对近期涨势了结获利。恒生指数跌0.1%至19,996.26点。恒生国企指数下滑0.8%至8,441.48点。

--汇市：日圆走坚，欧元在欧洲央行会议前夕走势不振

外汇市场弥漫轻微的厌恶风险基调，在担心中国经济放缓的不安气氛中，日圆全线上扬。但欧元表现落后，在欧洲央行周四会议之前走跌。美元兑日圆下跌0.2%至112.44，周二下跌0.7%。欧元兑日圆下跌0.5%至123.55，兑美元则是下跌0.3%至1.0975。新西兰元也处于守势，报0.6744美元，从周五所及高点0.6820美元回落。

--国际油市：油价持稳，需求疑虑抵销美国产量下降带来的提振

油价仅微幅上涨，因美国石油产量下降构成的支撑，被美元走强和需求放缓疑虑所抵销。0835GMT，布兰特原油期货报39.77美元，涨0.25%。美国原油期货报每桶36.60美元，上涨0.3%。

--全球金市：金价下滑，受欧洲央行放松政策预期影响

金价小跌，跟随欧元一道下滑，因外界预期欧洲央行本周几乎肯定将放松政策，这打压欧元。0837GMT，现货金报每盎司1,255.65美元。美国4月期金下跌0.48%至每盎司1,256.9美元。

--金属期市：伦铜回稳，上日受中国疑虑冲击创11月以来最大单日跌幅

伦敦期铜回稳，上日金属价格创11月以来最大单日跌幅，因中国2月贸易数据欠佳，再度引发市场对中国经济成长的疑虑。0838GMT，伦敦期铜上涨0.77%至每吨4,905.50美元。上海期交所主力期铜削减稍早跌幅，终场收低1.8%，报每吨37,320元人民币。(完)