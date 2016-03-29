《路透晚报》--3月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--埃及航空飞机遭劫持至塞浦路斯，机上多数乘客获释

埃及航空一架从亚历山大港飞往开罗的客机遭被劫持，并被迫飞往塞浦路斯；埃及民航部称，被劫班机的驾驶员遭绑有自杀式腰带的一名乘客要挟，被迫改道塞浦路斯在Larnaca机场着陆。埃及航空发表声明称，只有机组人员和四名外国人仍被扣留在被劫客机上。

--日本2月消费支出反弹，但前景不确定

日本2月消费支出六个月来首次增长，但薪资增长放缓以及对于海外经济体状况的疑虑，意味着日本政府仍然面临出台更多刺激措施的压力。劳动力需求仍然处于20年来最高水平，但失业率在2月略升，劳动市场改善势头出现停顿的初步迹象。

数据显示，2月实质家庭支出较上年同期上升1.2%。优于市场预期的下降1.5%。2月零售销售较上年同期增长0.5%，低于市场预期。2月经季调失业率从前月的3.2%升至3.3%。市场预估为持平于3.2%。2月求才求职比持稳在24年高位1.28。

--欧元区2月对企业和家庭的放贷增速创下2011年末以来最快

欧洲央行数据显示，2月对欧元区企业和家庭的放贷增速创下2011年末以来最快，表明欧元区的复苏仍在继续，符合预期。欧元区2月对企业的贷款增速由前一个月的0.6%升至0.9%，为2011年12月以来最快增速，延续了自2014年开始的温和但起伏不定的复苏进程。

--新兴市场3月资金流入规模创21个月高位

国际金融协会(IIF)公布，据估计外资在3月期间向新兴市场股票及债券投入368亿美元，创近两年来的单月最高纪录。IIF在一篇报告中指出，四个新兴市场地区皆呈现资金净流入，其中亚洲以206亿美元居冠。IIF表示，这一流入数字创下2014年6月来最高，且大幅高于2010-2014年平均的220亿美元。

--美国司法部终止要求苹果解锁iPhone的法律行动

美国司法部终止了针对苹果的一项高风险的法律争端，称当局已经成功获得了加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯法鲁克的iPhone手机内的数据。美国当局直至上周还坚持称没有别的办法获得该手机内的数据，唯有迫使苹果编写新软件来解除手机的密码保护。司法部上月获得一份法庭指令，要求苹果编写该软件。但是苹果作出反击，称这项指令的要求过头了，将有损用户的电脑安全。

[市场摘要]

--日本股市：收盘下跌，因疲软美国数据打击人气

日股周二收盘小幅下跌，因表现疲软的美国经济数据打击了人气，投资者也在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚将发表的讲话，以期从中寻找美国利率前景的线索。日经指数收盘跌0.2%至17,103.53点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%，技术面逐渐转弱抛压有所加大

中国股市沪综指收跌1.3%。分析师指出，今日大盘继续调整走势，股指下破10日均线后技术面逐渐转弱抛压有所加大，临近尾盘指数再次出现跳水走势，前期涨幅较大的个股跌幅靠前。近日市场正在调整过程中寻找新的运行节奏，市场热点比较凌乱，后市料继续震荡。沪综指收报2,919.832点，跌37.988点或1.28%。上证A股今日成交2,003亿元人民币，上日为2,308亿元。

--香港股市：恒生指数收盘近持平，等待美联储主席叶伦讲话

港股走势不定，收盘几近持平，等待美联储主席叶伦的讲话。香港股市在四天复活节假日后于周二恢复交易。恒生指数早盘下跌，但收盘小涨0.1%至20,366.30点。恒生国企指数收涨0.3%。

--汇市：美元走高，市场聚焦FED主席叶伦演说

美元指数上扬，欧洲投资人结束复活节假期重回市场，焦点放在美联储主席叶伦的一场演说，叶伦有可能为今年稍晚的升息动作铺路。0837GMT，美元指数上涨0.18%，至96.117，周一从3月16日以来最高位96.399下滑。欧元/美元跌至1.1180美元，日圆兑美元跌0.2%，至113.67日圆。

--欧元债市：德国10年期公债收益率触及四周低点，因油价下滑

德国10年期公债收益率(殖利率)触及四周低点，因油价下滑推低长期通胀预期，使预期降至低于欧洲央行最新一轮货币宽松举措推出前的水平。五年、五年远期损益平衡通胀率报1.44%，今年累计下滑约20个基点。德国10年期公债收益率下降3个基点至0.15%，为3月1日以来最低，仅略高于2月所及年内低位0.10%。

--国际油市：油价下跌，因对涨势将消退的担忧升温

油价下跌，因对油价1月以来的涨势正在消退的担忧升温，同时分析师预计美国原油库存将再度升至纪录高位。0840GMT，美国原油下跌0.45美元，至每桶38.94美元，布兰特原油下跌0.58美元，至39.69美元。

--全球金市：金价下跌但仍守在一个月低位上方，受美国数据疲软支撑

金价小幅下跌，但仍守在一个月低位上方，受到美元走软及疲弱美国经济数据的支撑。数据打压了美国很快会升息的预期。0843GMT，现货金跌至每盎司1,217.96美元。周一时金价跌至一个月低位1,208.15美元，终场则收升0.4%。

--金属期市：伦铜下跌，然中国经济数据提供支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜在历经长周末假期后转为下跌，但中国经济出现缓步改善迹象，以及季节性需求力道，令铜价获得支撑。0845GMT，LME期铜下跌0.47%至每吨4,922美元。目前价格仍保持在上周四触及的约两周低位4,886美元上方。上海期交所主力期铜下跌0.4%至每吨37,570元人民币。(完)