《路透晚报》--4月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国通胀温和PPI明显改善，经济趋于平稳政策加码料暂缓

中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。

中国春节后部分食品和服务价格回落，带动3月CPI环比回落，同比涨幅2.3%低于市场预期。预计食品价格涨幅回落，二季度通胀将保持温和可控。分析人士认为，短期内货币政策将更强调稳健，降准降息可能性不大。

--世行下调2016和2017年东亚增长预估，因前景面临风险

世界银行下调了2016和2017年东亚太平洋地区发展中国家增长预估，称中国增长前景的不确定、金融市场波动及大宗商品价格进一步下跌等因素使增长前景蒙阴。世界银行现在预期，包括中国在内的东亚及太平洋(EAP)地区发展中经济体2016年与2017年分别增长6.3%和6.2%，低于2015年的6.5%。世界银行表示，中国经济2016年可能放缓至6.7%，2017年降至6.5%，低于2015年的6.9%。

--消息人士称希腊与国际金主的谈判在拖延多时后，有望达成妥协

希腊政府消息人士称，经过马拉松式的谈判，希腊与国际金主已更进一步，接近就纾困相关的改革评估问题达成妥协，从而有望向希腊进一步释放援助资金。昨夜希腊政府与债权人进行了十个多小时的谈判，在接近0400GMT时暂时休会。会议将在周一稍晚重新开始。

--日本内阁官房长官称，近期汇市波动是单向的且具有投机性

日本内阁官房长官菅义伟表示，近期汇市波动是单向的且具有投机性，政府将在必要时采取行动。他在记者会中表示，政府正在以紧急的态度，密切监视汇市波动。美元/日圆周一低见107.63日圆，为2014年10月来最低水平。

央行总裁黑田东彦称，央行将密切关注全球市场不稳定动向对于本国经济和物价的影响。“若有必要，日央行将毫不犹豫采取进一步宽松措施以实现物价目标，”他表示。

--2月日本机械订单降幅小于预期，但强势日圆令前景蒙阴

日本内阁府公布，2月核心机械订单较前月下降9.2%，降幅小于路透调查预估中值12.4%。内阁府称，机械订单显示出增长迹象，与上月时的评估持平。2月核心机械订单降幅小于预期，显示资本支出开始趋于稳定，但强势日圆给前景蒙上阴影。

--高盛认为多哈会议可能不会让油市多头有惊喜

高盛在一份报告中称，石油生产国4月17日的多哈会议预计不会让油市多头有惊喜。高盛称，将产量冻结在目前水平并不能促使油市恢复平衡，因为2016年俄罗斯和OPEC产量一直维持在4,050万桶/日的平均年度预估水平。高盛认为，油市恢复平衡需要持续的低油价，预测2016年第二季油价为每桶35美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小跌且成交清淡，日圆走强打击汽车类股

日本股市日经指数周一小跌，因日圆兑美元涨至17个月新高，拖累汽车股等侧重出口的企业；成交量偏淡，因投资者持续厌恶风险。日经指数收跌0.4%至15,751.13点。东证股价指数跌0.6%至1,279.79点。

--中国股市：沪综指收升1.6%，CPI数据优于预期令投资者心安

中国股市沪综指收涨1.6%。分析师指出，今日公布的中国物价数据优于预期，缓解投资者对于通胀风险的担忧，再加上券商风险控制指标的调整带来的利好预期，股指在跳高开盘后，维持高位波动，券商股和钢铁股等领涨。沪综指收报3,033.957点，涨48.999点或1.64%。上证A股今日成交2,506亿元人民币，较上日的2,060亿元增逾两成。沪深300指数收报3,230.096点，涨1.39%。

--香港股市：微涨，市场预计中国政府或维持宽松货币政策

香港股市微升，受大陆股市上涨提振，此前公布的中国3月份CPI升幅低于预期，推升了有关政府或维持宽松货币政策的乐观预期。恒生指数涨0.4%至20,440.81点，恒生国企指数涨1.2%至8,807.06点。

--全球汇市：美元/日圆续跌，日本官员扬言干预仍挡不住日圆升势

日本官员再度警告可能出手干预，但这却不足以阻挡日圆上涨，美元触及108日圆以下的17个月新低。日圆兑美元连续第三周上涨，一度上涨0.3%至107.88，随后由升转跌，0844GMT时报108.21，当日下跌0.17%。美元指数大致持稳在94.224，美元兑欧元涨0.11%至1.1385美元。

--欧元债市：德债收益率触及一年最低，受债券偿还潮影响

德国10年期公债收益率(殖利率)触及一年最低水平，分析师认为原因在于有一波债券需要偿还以及票息需要支付，这或使借款成本很快回落至纪录低位。0834GMT，10年期德国公债收益率下跌1.2个基点，报0.087%。

--国际油市：油价下跌，高盛对产油国会议限产前景泼冷水

油价下跌，投资银行高盛对即将召开的产油国会议能成功限产的前景泼上一盆冷水。即便如此，油价没有进一步下跌，因坚挺的需求前景和供应面收紧提供支撑。美国原油早盘涨至每桶40美元上方，受美国市场收紧推动，不过0836GMT时油价跌至39.59美元，较上周五收盘价下跌0.13美元。布兰特原油也下跌0.15美元，报每桶41.79美元。

--全球金市：金价跳涨至近三周高点，受避险需求及美元走软提振

黄金在亚洲交易时段跳涨至近三周高点，受避险需求以及美元疲软提振，但在亚洲股市收复早先失地后金价回吐了部分涨幅。现货金涨至每盎司1,252.26美元，为3月22日以来最高；之后削减部分涨幅，0837GMT时报每盎司1,248.63美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，因全球经济担忧拖累美元下滑 伦铜期铜自逾一周低点附近攀升，因美元走软，且中国较为疲弱的通胀数据强化了对于中国货币当局或释出更多刺激的预期。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜近持平，报每吨 4,647美元。上周五收盘几无变动，但周线下跌3.8%，为1月第一周来最大 周线跌幅。(完)