《路透晚报》--4月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本财相称根据G20共识，可采取行动抑制日圆升势

日本财务大臣麻生太郎表示，根据20国集团(G20)支持汇率稳定的共识，如果发现汇市出现“单向”及“投机炒作”走势，日本可能在必要时采取行动抑制日圆升势。麻生太郎向记者表示，G20财经首长在2月上海会议达成共识，汇率过度波动及失序走势，有损金融稳定性，他预期G20本周在华盛顿举行会议时，将会讨论这个议题。作为财务大臣，麻生太郎有权指示日本央行干预汇市。

--韩国称与中国原则上同意延长双边货币互换协议

韩国企划财政部在声明中称，已与中国在原则上达成一致，在明年到期前延长与中国现有的双边货币互换协议，该协议总值3,600亿元人民币(556.7亿美元)。声明称，中韩两国将商讨是否对互换协议进行调整，包括协议规模，并尽快达成一致。

此外，周小川还承诺将积极考虑在可参与人民币-韩元直接交易的做市商中将韩国银行业者包括进来，直接交易市场将于今年6月底前于上海推出。在该声明发布数小时之前，韩国央行表示，已选择KEB韩亚银行和友利银行负责为6月底在上海推出的人民币-韩元市场提供清算和结算服务。

--英国3月CPI较上年同期上升0.5%，创2014年12月来最大同比升幅

英国统计局公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.4% ，高于路透调查预估的上升0.3%，较上年同期上涨0.5%，更创下2014年12月来最大同比升幅，核心CPI同比上涨1.5%，则是创2014年10月以来最大增幅。

统计局另公布，3月生产者物价指数(PPI)产出物价较前月上升0.3%，创下2014年1月以来最大增幅。

--意大利将成立57亿美元基金，为实力较弱银行提供帮助

意大利两家国有金融机构表示，该国金融业者已同意成立一支50亿欧元(57亿美元)的基金，用于支撑实力较弱的银行；这两家金融机构将为该基金提供支持。这是意大利政府为避免国内银行业爆发危机，而制定的计划之一。意大利政府急于缓解有关本国银行体系的担忧。该国银行业身负高达3,600亿欧元的坏账负担，占欧元区坏账总额的三分之一，在欧盟银行业压力测试中的成绩也十分糟糕。

--利用离岸注册监管漏洞，多家中概股以低价买断股票

根据周二发布的一份报告，一些离岸注册、在美国挂牌上市的中资企业，目前正利用管辖地的监管漏洞，以低价向股东买断股票。研究机构Hang Ren Partners LLC这份报告指出，自2015年以来，38家在美国上市的中国公司已宣布管理层买断股权计划，其中约半数企图以远低于首次公开上市(IPO)价格进行私有化。报告称，中国企业出现一股趋势，也就是向美国股东买断股票，让公司股票下市，然后在中国安排新的上市，从中获得一笔更大资金入帐。

--阿里巴巴以约10亿美元收购Lazada控股股份

中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股表示，同意以大约10亿美元收购在线零售商Lazada的控股股权，以将其平台扩张至东南亚。阿里巴巴将投资约5亿美元购入Lazada新发行的股份，并从Lazada的现有股东手中收购股权，总计投资约10亿美元。Lazada目前的业务分布在新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国和越南。

--宝马集团3月旗下品牌汽车销量创下逾24万辆的纪录新高

宝马集团表示，旗下宝马、MINI和劳斯莱斯品牌汽车3月总销量达到240,659辆，达到公司百年来最高月度销量。宝马周二在一份声明中称，主要得益于紧凑型轿车的需求，旗下宝马品牌乘用车月度销量增长2.9%。3月宝马品牌汽车的销量达到了201,352辆。当月MINI则创下了品牌史上最大月度销量，总计销售了39,061辆。

[市场摘要]

--日本股市：日圆下跌提振日经指数收涨1%，汽车商股价劲扬

日本股市收涨，因日圆兑美元从上日所及17个月高点回落，提振出口类股以及最近受创的银行股。日经指数攀升1.1%，至15,928.79点。东证股价指数收涨1.5%报1,299.35点，33个分项指数中有28个上涨。获利受海外销售影响甚深的日本汽车商表现优于大盘。

--中国股市：沪综指缩量收低，投资者谨慎情绪再起引发获利回吐

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，因市场谨慎情绪再起，大盘在昨日强劲反弹后显得后劲不足，一些前期强势股开始获利回吐，沪综指整日在3,000点上方维持窄幅整理，成交低迷。沪综指收报3,023.646点，跌10.311点或0.34%，上证A股今日成交2,056亿元人民币，较上日的2,506亿元减近两成。

--香港股市：恒生指数收涨，跟随部分亚股升势

香港股市收升，跟随一些亚洲股市强劲表现，未受中国内地股市收跌拖累。恒生指数收涨0.3%，至20,504.44点，恒生国企指数上涨0.4%，至8,841.86点。除恒生电讯指数外，其他所有主要类股均收于平盘上方。

--全球汇市：风险偏好回暖，日圆脱离一年半峰值

日圆兑美元跌落一年半高位。而大宗商品相关货币则攀升，因油价上涨刺激了投资者对较高风险资产的需求。美元兑其他多数货币呈现守势，特别是与油价走势同步的货币。美元兑挪威克朗触及近六个月低位，兑加元亦跌向六个月低点。

0853GMT，欧元兑美元报1.1447，日内上涨0.36%；美元兑日圆报108.18，日内上涨0.23%。

--欧元债市：荷法发行长期新债，推动德国公债收益率弹离新低

投资者抛售高评级债券，为即将入市的超长期荷兰和法国公债腾出空间，德国公债收益率(殖利率)弹离新低。荷兰将发行7.5-12.5亿欧元30年期公债，法国展开20和50年期公债的银团发行。一些投资者将利用这些新债发行的机会，从德债转至收益率略为更高的荷兰和法国公债。荷兰和法国公债亦属相对安全的资产。德国超长期公债料受到最大冲击，但10年期公债料也将受到打击。德国10年期公债收益率日内上涨4个基点至0.15%。

--国际油市：油价持稳，等待主要产油国会议到来

原油价格持稳，美国原油期货守在每桶40美元上方，布兰特原油期货则是逼近每桶43美元，本周稍晚主要产油国将召开会议讨论冻结产出水准，藉以控制持续升高的超额供给。0830GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)近月期货报在每桶40.79美元，较上日结算价上涨0.43美元。布兰特原油期货上涨0.57美元至每桶43.40美元。

--全球金市：金价升至三周高位，因市场预期美联储不会很快加息

黄金跳升至三周高位，因市场预期美联储将不会很快加息，且美元距离近八个月低点不远。不过获利了结操作抹去了一些近期的涨幅。现货金稍早曾升至3月18日以来高位每盎司1,259.66美元，但之后回吐涨幅，0830GMT时报1,260.50美元。

--金属期市：伦铜弹离七周低点，受美元下跌支撑

伦铜升至关键支撑位上方，弹离七周低点，因美元下跌，同时中国令人鼓舞的经济数据，抵消了季节性需求即将放缓的影响。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.89%至每吨4,705美元。上海期货交易所主力期铜合约小涨0.2%，至每吨35,980元人民币。(完)