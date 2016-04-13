《路透晚报》--4月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲股市延续涨势，中国乐观贸易数据提升风险偏好

亚洲股市周三延续稍早涨势，之前中国公布乐观贸易数据，让人寄望国内经济在企稳，支撑了风险偏好和大宗商品价格。中国公布3月以人民币计价出口同比增长18.7%，进口同比下降1.7%。数据较2月明显改善，即便每年的这个时候数据往往都因新年假期有些扭曲。

--日本央行委员原田泰称若经济风险成为现实，会立即放松政策

日本央行审议委员原田泰表示，如果存在巨大的经济风险，自然会立刻放松政策，他亦没有排除将负利率进一步调低的可能。他表示，这样的风险是否已经成为现实，目前还不好说，但日本央行在必要时会采用政策组合拳。很难判断近期日圆升值是否与经济基本面一致，但日圆上涨确实弱化了日本物价的上行压力。

原田泰指出，消费者支出的真实情况可能为持平或小幅下降，并不像需求面数据所表现的那样疲弱。他称，实质的平均时薪一直在上升，但家庭储蓄的增加或许是消费支出表现疲弱的一个原因。

--人民币黄金定盘价4月19日推出，18家机构参与制定--消息

一名消息人士表示，中国的主要银行、金矿商、以及全球最大珠宝零售商--周大福，将在18家参与制定中国新推出的人民币黄金定盘价成员之列。两家外资银行也将参与。人民币黄金定盘价将在4月19日推出，这是中国朝成为金价制定者迈出的最大一步。人民币黄金定盘价预计不会马上给占主导地位的伦敦和纽约定盘价带来威胁，但最终可能给亚洲更大影响力，尤其是当人民币完全自由兑换时。

--IMF副总裁警告日本央行进一步降息的空间有限

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示，日本央行仍有进一步扩大货币刺激的工具，但必须牢记，下调负利率的空间是有限的。他不认为近期日圆上涨，大幅偏离了IMF目前关于日圆走势“基本符合基本面”的评估。

古泽满宏称，G20国家财经首脑2月在上海会议发表的公报不会限制采取更多的货币刺激举措。他指出，日本央行仍有可用工具来刺激经济。但他警告称，仅靠货币政策不能解决日本所有经济问题，强调宽松货币环境必须配以财政刺激和结构性改革，这样才能实现可持续的均衡增长。

--OECD秘书长建议日本首相坚持上调消费税计划

经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚敦促七国集团(G7)协同采取财政刺激方案，以支持全球经济增长。葛利亚在与日本首相安倍晋三会晤后表示，他对安倍说，财政支出不需要很大，但应当侧重基础设施、教育以及能提高生产率的政策上。他建议安倍日本应当坚持明年上调消费税的计划，并进一步上调以削减公共债务。

葛利亚的观点与诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼及斯蒂格利茨截然相反，这两位诺奖得主上个月会见安倍晋三时，建议推迟上调消费税。

--主要贸易商谨慎预测油价将开始上涨，但复苏将会缓慢

部分全球最大石油贸易公司的高管表示，油价可能已经走出低谷，并从现在开始上涨，虽然由于庞大库存的影响，价格复苏将会缓慢。“油市的低迷已经成为过去...现在的趋势是上涨...但市场恢复平衡需要时间。库存增长可能会持续一段时间，”贡渥(Gunvor)的负责人Torbjorn Tornqvist在英国金融时报举办的大宗商品峰会上表示。

“我们已经看到底部，”托克(Trafigura)首席执行官(CEO)Jeremy Weir表示。他预测今年第三季或第四季，供需将恢复平衡。全球能源贸易商摩科瑞(Mercuria)的负责人Marco Dunand表示，他预测明年油价在每桶50美元以上。

“低油价不会持续很长时间，因为当前的价格让许多生产商无法收回成本...截止目前，全球供应过剩可能将在两年内消化，”俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)首席执行官谢琴表示。

--伊朗石油部长不会出席多哈冻产会议，沙特石油部长排除减产可能

伊朗Seda周刊的一位记者在推特中写到，伊朗石油部长尚甘尼将不会出席下周在多哈举行的产油国会议，但伊朗将派代表参加。伊朗已拒绝将产量冻结在1月水平，据OPEC第二手消息来源估计该产量为293万桶/日。伊朗希望将产量恢复到比这高得多的制裁前水平。

沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密在周三刊出的al-Hayat报纸评论中，排除了原油减产的可能。“忘了这个话题吧。”欧那密被问及沙特是否可能减产时告诉该报。

[市场摘要]

--日本股市：大涨2.8%至一周半高位，得益于日圆回落和中国贸易数据良好

日本股市飙升至一周半新高，因日圆回落带动出口类股上扬，而中国乐观贸易数据也提供了该国经济正在企稳的希望，从而提振了对风险资产的需求。日经指数录得3月2日以来最大单日升幅，上涨2.8%至16,381.22点，创下本月最高收位。东证股价指数收盘上涨2.6%至1,332.44点；33个分类指数均上涨。

--中国股市：沪综指放量收升1.4%至逾三个月新高，煤炭有色等周期股领涨

中国股市沪综指收升1.4%，创下逾三个月收盘新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，国内外大宗商品价格上扬，刺激钢铁、煤炭、有色等相关周期股大涨，再加上券商等权重股的反弹配合，大盘放量上扬，尾市涨幅有所缩减。

沪综指收报3,066.638点，涨42.992点或1.42%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点。上证A股今日成交3,296亿元人民币，较上日的2,056亿元增六成。

--香港股市：收盘大涨3.2%，受乐观的中国贸易数据提振

香港股市创两个月以来最好表现，资源类股引领大盘上涨逾3%，至三个月高点，因乐观的中国贸易数据提供了有关经济企稳的最新迹象。恒生指数收盘大涨3.2%至21,158.71点；恒生国企指数收涨4.0%至9,191.49点。能源股走势偏多，恒生能源指数劲扬5.6%至五个月高点，得益于中国石化、中国石油和中海油等重量级石油股跳涨。

--全球汇市：美元上涨，关注G20和加拿大央行动向

油价大涨给商品货币带来的提振正在消退，美元兑欧元和日圆上涨近0.5%，并且兑欧元触及一周高位。今日中国公布一些强于预期的数据，加上股市人气的改善，足以弱化避险的日圆和欧元。

日圆兑美元下跌0.2%至108.82，在周一创下17个月高点107.61之后涨势止步。美元兑欧元一度高见1.1343美元，为一周最强水平，后来回落至1.1360。美元指数上涨约0.33%，报94.236。

--欧元债市：希腊短天期公债收益率升向六周高位，受IMF警语冲击

希腊两年期公债收益率(殖利率)升向六周高位，此前IMF对希腊经济前景持悲观看法，并再度呼吁其他欧盟国家大幅免除希腊的债务。希腊及国际金主之间的最新纾困审查谈判宣告延期。延期消息引发外界担心，希腊可能没有足够现金偿付7月到期债务，无法使债务重回可持续轨道。

希腊两年期公债收益率10周来首次升至12%上方，日内上涨100个基点。

--国际油市：油价下跌2%，因沙特石油部长排除减产可能

原油期货在亚洲时段下跌约2%，因之前沙特阿拉伯石油部长欧那密排除了原油减产的可能性，此时距离周日将召开的产油国多哈会议仅有几天之隔。0830GMT，布兰特原油期货跌0.48美元或1.1%至每桶44.21美元。美国原油期货跌0.71美元或1.6%报每桶41.46美元。

--全球金市：现货金脱离三周高位，因美元走强及亚洲股市上涨

现货金从三周高位滑落，因美元兑日圆扳回一部分失地，且亚洲股市接近于2016年高位，打击了黄金的避险魅力。中国贸易数据意外向好，中国经济有望企稳，这支撑了风险偏好。日圆兑美元也从近期的高位下滑。0832GMT，现货金下跌0.7%至每盎司1,246.50美元。

--金属期市：伦铜升至近两周高位，因数据显示中国铜进口猛增

伦敦期铜升至近两周最高位，同时沪铜大涨，因中国3月铜进口强劲，点燃该国经济正在改善的期望。0853GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳涨近1%，报每吨4,812.0美元，稍早曾触及4月1日以来最高每吨4,855美元，上日上涨2.2%。上海期交所期铜一度跳升高达4.1%，尾盘缩减涨幅，收报每吨36,830元人民币(5,697美元)，涨幅仍达2.7%，明确突破200日移动均线点亮其技术前景。(完)