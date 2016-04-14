《路透晚报》--4月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲3月失业率降至30个月低位，削弱未来数月降息可能性

澳洲3月失业率意外降至30个月最低，促使投资者降低对于再次降息的预期。统计局公布，3月失业率降至5.7%，创2013年9月以来最低。3月新增就业人口约26,100人，亦超出预期的2万人。不过增幅全部来自兼职工作，全职就业人数减少8,800人。澳洲月度就业人口数据时常出现较大起伏，澳洲央行倾向于侧重失业率的变动，以评估就业市场状况。

--新加坡金管局意外放宽政策，因增长停滞且前景趋淡

新加坡金管局周四意外放宽政策，因第一季经济增长停滞不前，并且全球需求疲软，也令依赖贸易的新加坡经济前景黯淡。央行此举导致坡元跌至八个月低点。这是金管局15个月来第三次放宽政策。

金管局称，将把坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率设定为零，自2016年4月14日开始实施，由此转为中性政策立场。这是金管局自全球金融危机以来首次转为“中性”立场，之前采取的是坡元温和逐步升值的路径。

--日本央行总裁称通胀预期低迷之际，有“很多途径”放松政策

日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期通胀预期低迷的态势持续下去，央行准备再次扩大货币刺激。他强调，可通过“很多途径”进一步放松政策，进而实现通胀目标。有人认为日本央行1月决定实施负利率完全是为了压低日圆汇率，从而使日本出口获得贸易优势；黑田东彦对此予以反驳。

他称，日本央行有进一步调降负利率的空间。虽然日本央行已经在大量买入日本公债，但该行在继续推进大规模购债计划方面并未遇到什么技术限制。

--俄能源部长预期多哈协议不会有实质承诺；交易员对近期涨势失去信心

两名消息人士对路透表示，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在一次非公开简布会上表示，本月将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺。

石油交易员在期货和期权市场进一步押注，油价4月的涨势将失去动力，因需求前景恶化，且几乎看不到供应过剩局面将要结束的明显迹象。2017年12月交割期货和下月交割合约的价差已较3月1日水平收窄一半，目前仅为每桶4.40美元，在一些情况下正价差局面甚至已不复存在。

--IEA称即便多哈会议达成冻产协议，对供应影响也有限

国际能源署(IEA)称，即便石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国能够达成冻产协议，对全球供应的影响也将有限，油市不太可能在2017年之前恢复平衡。IEA称，尽管美国产油量下降速度加快，而且伊朗向油市的供应规模低于预期，但2016年全球石油产量仍高过需求。

--麦当劳计划出售北亚餐厅，私募股权公司为兜售目标

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，麦当劳北亚2,800家餐厅的出售计划，将以私募股权公司为兜售目标，这些公司包括贝恩资本(Bain Capital)、安博凯、TPG资本以及中国国营的华润集团。

麦当劳正在亚洲采行新的业务模式，计划以特许经营的方式，引进合作伙伴，给予餐厅所有权。亚洲目前为全球餐厅连锁集团竞争最激烈的战 场。其他几个全球餐厅运营商已经转换为所谓的特许经营模式，麦当劳也在3月31的声明中设定95%特许经营的长期目标。

一名消息人士说，麦当劳已聘请摩根士丹利负责中国、香港与韩国的餐厅销售。正式销售流程料约于三至四周内展开。

--朝鲜部署中程导弹，可能准备4月15日左右发射--韩联社

韩国联合通讯社报导称，朝鲜在东海岸部署了一或两枚舞水端(Musudan)中程弹道导弹，可能准备在该国建国领导人生日4月15日左右发射。韩联社援引多名韩国政府消息人士称，发现了一个移动发射架，可以最多携带两枚舞水端导弹。韩国国防部发言人金珉奭拒绝证实韩联社的报导，但称自朝鲜领导人金正恩宣称进行更多测试以来，韩国军方一直处于高度戒备状态，以防范朝鲜的任何导弹发射活动。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘大涨3.2%至逾两周高点，受日圆走软提振

日股日经指数收盘飙升至逾两周高点，因日圆走软提振了人气，并缓解了对出口商类股获利的担忧。日经指数收涨3.2%至16,911.05点，创3月29日以来最高收位。东证股价指数收涨2.9%至1,371.35点，33个分类指数均上涨。成交量较高，为25亿股。

--中国股市：沪综指收升再创逾三个月新高，存量资金博弈大盘高位盘整

中国股市沪综指收升，再创逾三个月收盘新高。分析师指出，近期公布的中国经济数据显示向好迹象，市场风险偏好提高；不过市场热点过快转换，不利于吸引增量资金入场，今日大盘高位窄幅震荡，成交明显萎缩。

沪综指收报3,082.362点，涨15.724点或0.51%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点。上证A股今日成交2,331亿元人民币，较上日的3,296亿元减三成。

--香港股市：收涨至三个月高位，中国贸易数据报喜点燃GDP利多憧憬

香港股市升至三个月收盘高位，跟随国际股市升势，中国贸易数据报喜，令市场看好周五将公布的中国第一季国内生产总值(GDP)数据表现。恒生指数收涨0.9%，至21,337.81点，恒生国企指数涨0.5%，至9,237.90点。

--全球汇市：美元延续涨势，因风险偏好升温

美元继续上涨，风险偏好升温促使投资者削减日圆和欧元等低收益货币的仓位。新加坡金管局意外放宽了基于汇率的货币政策设置，称经济增长速度可能比之前的预期更为温和。这也提振了地区股市，并推高美元兑坡元。0847GMT，美元指数上涨0.16%至94.896。

--欧元债市：公债收益率下跌，新债供给压力减轻

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，本周债券发行活动高于预期，所幸周末之前只剩下规模较小的爱尔兰债券标售有待消化，令投资人暂时松一口气。荷兰、法国、德国及意大利已先后发行超长期公债，令长天期公债收益率遭遇上行压力，亦推升10年期公债收益率，因部分投资人将仓位转移至更长期券种以追逐较高收益。

爱尔兰发行7.5亿欧元10年期公债，由于爱尔兰发债频率低于其他欧元区国家，此一规模不难消化。爱尔兰10年期公债收益率下降2个基点至0.84%，德国10年期公债收益率下降1个基点至0.13%。欧元区其他国家公债收益率下降1-3个基点不等。

--国际油市：油价下滑，多哈产油国会议即将召开之际前景蒙阴

国际油价下跌，因OPEC警告需求或放缓，且俄罗斯暗示本月将在多哈签署的石油冻产协议或仅会达成松散的框架，对于控制不断升高的超额供给几乎没有任何具体的承诺。

0830GMT时，布兰特原油期货报每桶43.61美元，下滑0.57美元或1.3%。美国原油期货下跌0.50美元或1.2%至41.26美元。

--全球金市：现货金下跌，美元和股市上涨令避险需求降温

金价连续第三日下挫，因美元走强，并且亚洲股市也上涨，投资者寄望全球主要央行将放宽货币政策来支撑疲软经济。现货金最低跌至每盎司1,228.70美元，后收复部分失地。0830GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,239.86美元。美国期金跌幅一度达1.4%。期银大跌近2%，结束五日连涨；现货铂金和钯金价格分别下跌1%。

--金属期市：伦铜自两周高点小幅回撤，中国贸易数据仍支撑人气

伦敦期铜下跌，但价格仍守在近两周高点，得益于本周公布的中国贸易数据好于预期，投资者因此对中国这个全球第二大经济体的成长可能企稳怀抱希望。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.3%报每吨4,817美元，上日涨1.4%，并一度触及4月1日以来高位4,855美元。(完)