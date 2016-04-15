《路透晚报》--4月15日

资料图片：投资者在北京一家券商营业部查看手机上的股票信息。沪综指周五小幅收跌，经济数据符合预期未给市场带来兴奋点。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行正逐步接受购买更多股票ETF的构想--消息人士

对于透过购买更多股票上市交易基金(ETF)来加强货币宽松措施，日本央行官员越来越乐于接受，因股市下跌及全球经济成长疲弱威胁到日本脆弱的经济复苏。了解日本央行想法的消息人士称，日本央行决策者对于大举干预股市较为谨慎，但主要货币宽松措施--降息及购债的收益正在下降，而且自1月采取负利率政策后吸引力降低。

日本央行官员料在本月的议息会议上讨论扩大刺激政策的可能性，扩大购买ETF可能是会考虑的措施之一，不过央行官员称不排除采取其他措施，并可能采取组合措施，尤其是如果想造成最大的市场影响的话。

日本央行目前每年购买约3.3万亿日圆(300亿美元)ETF，而央行每年购买的公债高达80万亿日圆。

--美国称中国同意取消金属农业纺织等七大行业出口补贴

美国贸易代表表示，中国已经同意取消从金属到农业和纺织业等一系列产品备受争议的出口补贴。美国贸易代表办公室(USTR)表示，中国已经同意结束“示范基地-公共服务平台”计划。该计划为七大经济领域的中国企业提供出口补贴。在该计划下获得补贴的中国产业包括纺织业、轻工业、特种化工、医疗产品、五金建材、农业、新材料和包括特种钢和铝产品的金属行业等。

钢铁行业备受关注，因中国的过剩产能压制了美国供应商。但一位了解协议的消息人士表示，协议不够全面，对美国的钢铁行业没有太大帮助，因协议针对的只是特种产品。

--印度央行总裁称若通胀继续下降且季风良好，则有降息空间

印度央行总裁拉詹在华盛顿接受华尔街日报采访时说，如果通胀继续下降，且雨季降雨量符合预期，则印度央行或许有进一步调降政策利率的空间。“因此我们说我们在关注通胀。如果通胀继续呈下降趋势，将给(进一步降息)带来空间。希望这个雨季能有好的迹象，”拉詹在国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的间隙向华尔街日报表示。

--中国廉价钢铁出口冲击全球，日本韩国加入倾销混战

根据行业数据和官员说法，就在全球市场受廉价中国钢材冲击之际，包括日本和韩国在内的其他国家也在向海外倾销，价格降到比国内市价低三分之一的程度。全球第二和第三大钢铁出口国大打廉价牌，凸显出全球各地钢铁企业所面临的压力。

--国际金融协会称，新兴市场GDP增幅达到八个月新高

根据国际金融协会(IIF)的数据，新兴市场国内生产总值(GDP)增幅升至八个月最高水平，受益于几个国家的出口扩张。报告显示，新兴市场3月折合成年率的实质GDP增幅上升了0.5个百分点至3.3%。分析师预计，今年余下时间新兴市场将温和增长。“我们对新兴市场2016年的年度增幅预估为3.9%，比3月份增幅仅高了0.6(个百分点)，”IIF在公告中称，“所以虽然我们预计未来会有进一步的提高，但我们并未看到经济会更加强劲增长的迹象。”

--英国2月建筑业产出较前月下滑0.3%，但房屋建筑保持强劲势头

英国国家统计局(ONS)公布，2月建筑业产出较前月下滑0.3%，但较上年同期恢复增长，小幅上升0.3%，比路透调查预估稍逊色。但新屋建筑触及纪录高位，帮助推动截至2月为止的三个月较此前三个月增1.5%，创2015年3月以来最快增速。

--家乐福第一季度营收增长加快，巴西和西班牙等市场表现出色

全球第二大零售商家乐福(Carrefour)表示，第一季度营收增长加快；巴西、西班牙和意大利销售强劲，而法国市场销售表现黯淡。由于消费放缓，中国的贸易环境依然艰难，中国市场同店销售下降8.4%。这家欧洲最大零售商表示，第一季度销售额为200.5亿欧元(225.8亿美元)，与汤森路透调查中分析师预估的200.4亿欧元一致。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因投资者获利了结收低，但周线大涨约6.5%

日本股市收盘下跌，因投资者对过去三日的连涨进行获利了结。过去三日涨势为指标日经指数贡献了1,159点增幅。日经指数收低0.4%至16,848.03点，结束三日连涨局面。周线上涨约6.5%。东证股价指数跌0.7%收报1,361.40点，33类股除六个外其他均下跌。该指数周线上涨5.7%。

--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据符合预期未给市场带来兴奋点

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日公布的经济数据基本符合预期，未给市场太多惊喜；而近日盘中热点过快轮换，对增量资金吸引力并不大，因此大盘基本延续昨日的窄幅盘整走势，成交依旧低迷。

沪综指收报3,078.117点，跌4.245点或0.14%；本周该指数累计上涨3.12%。上证A股今日成交2,223亿元人民币，上日为2,331亿元。

--香港股市：小幅收低中止七连涨，但周线上扬4.6%创近两个月最佳表现

香港指标股指下跌，中止七日连涨，此前中国公布的国内生产总值(GDP)数据符合预期。恒生指数收盘下跌0.1%至21,316.47点，但周线上扬4.6%，创近两个月来最佳表现。恒生国企指数收跌0.3%至9,214.98点。

--全球汇市：澳元和新西兰元走扬，受中国经济数据提振

与中国经济息息相关的主要货币涨幅居前，中国第一季GDP增速虽为七年最低，但显示正在低位企稳，经济迈向反弹。澳元和新西兰元分别上涨0.3%和0.9%，油价回升也提供助力。澳元和新西兰元长期跌势在1月触底后走势较为偏多。

美元指数、欧元和日圆大致持平，关注稍晚将在华盛顿召开的20国集团(G20)会议。美元贸易加权指数本周累计上涨0.75%，受助于投资者风险偏好普遍改善，资金流出欧元和日圆。

--欧元债市：希腊公债收益率料创两个月来最大周线涨幅，救助协议引忧虑

希腊公债收益率(殖利率)料将录得两个月以来的最大周线涨幅，因对于希腊援助协商延迟以及国际货币基金组织(IMF)对新协议的参与度，投资者开始感到不安。两年期希腊公债收益率持于12.22%附近，全周上升180多个基点，为2月初以来最差表现。

--国际油市：油价持稳，产油国多哈会议之前成交清淡

原油期货持稳，市场成交清淡，因在主要产油国周末召开限产会议之前，交易员不愿建立新仓位。由主要产油国沙特和俄罗斯牵头的几个产油国，计划本周日在卡塔尔首都多哈举行会议，讨论将产量冻结在当前水平，以控制全球供应过剩。

0835GMT，布兰特原油期货报每桶43.36美元，较上日收盘价下跌0.48美元。美国原油期货微跌0.51美元至每桶40.99美元。

--全球金市：金价三周来或首度周线下跌，风险偏好制约避险需求

金价在连跌三日后持稳，有可能出现三周来首次周线下跌，因美元及全球股市走强，抑制了对黄金这一避险资产的买兴。0835GMT，现货金小涨0.3%至每盎司1,230.40美元，前一交易日跌1.3%。本周累计下跌近1%。

其他贵金属方面，现货银料录得5%周线涨幅，创六周来最大涨幅。现货铂金料连续第三周上涨，现货钯金料周线涨4.5%，创六周来最佳。

--金属期市：伦铜有望创六周来最大周线升幅，因中国经济现企稳迹象

伦敦期铜下跌，但仍有望录得六周来的最大周线升幅，因有迹象显示中国经济可能正在企稳，中国第一季度经济增长达到预期并且其他指标也出人意料地上行。0853GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.4%至每吨4,813.00美元，上日收盘基本持平。期铜本周料录得3.5%的涨幅，为3月4日当周以来最大涨幅。上海期铜收盘下跌0.5%，至每吨36,780元人民币(5,674美元)。(完)