《路透晚报》--4月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府准备追加逾5,000亿日圆预算，用于南部震后重建

消息人士对路透称，日本政府考虑追加逾5,000亿日圆(45亿美元)预算，用于日本南部最近遭到地震灾害影响地区的重建。日本首相安倍晋三周日要求政府编列追加预算计划，为近期地震灾后重建提供资金，希望在6月1日前生效。消息人士称，政府希望内阁在5月13日批准，6月1日本届国会会期结束前生效。

另外，日本央行总裁黑田东彦表示，他认为对于在地震后存在捐款和补贴金流入的金融机构，没有必要对其免除负利率。

--韩国总统朴槿惠称政府应积极考虑韩国版量化宽松

据韩国联合通讯社报导，韩国总统朴槿惠称，政府应“积极考虑”韩国版的量化宽松，这将改变央行的规定，从而允许购买更多种类的证券。韩国央行目前只可以购买公债。

今日稍早出炉的数据显示，韩国第一季经济增长速度较去年第四季减半，疲弱的出口与资本投资给决策者的乐观预期投上阴影。

--英国官员：退欧将危及伦敦作为金融中心的地位

英国大学及科学部长Jo Johnson表示，如果英国公投决定退出欧盟，伦敦在所在时区内作为全球重要金融中心的主导地位将会受到威胁，欧盟其它的金融中心将会想方设法抢走伦敦的业务。在日交易额5.3万亿(兆)美元的国际汇市，伦敦居主导地位，而且迄今为止是欧盟最重要的金融中心，与美国纽约相抗衡，争夺全球金融首都的头衔。

--消息人士称德国议会计划邀请欧洲央行总裁就货币政策作证

联合政府消息人士向路透表示，德国议会打算邀请欧洲央行总裁德拉吉就该行的超低利率及扩张性货币政策作说明。与欧洲、预算暨财政委员会成员的会议将在夏季休会后召开，夏季休会将在9月5日结束。一名欧洲央行发言人并未立即就此置评。

--俄罗斯能源部长预期，短期内不会有新的冻产提案

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，他预期在石油输出国组织(OPEC)6月会议之前，不会有与冻结石油生产相关的新提案。他同时表示，关于限制产出以支撑疲软油价的相关协商，他并没有相关资讯。

--企业面消息：

* 英国石油巨头BP第一季核心获利同比骤降80%，不过好于分析师预期

* 渣打银行称，今年第一季获利同比锐降59%，因不良贷款支出上升，且全球交易环境疲弱

* 全球最大的相机及印表机制造商--日本佳能第一季营业利润锐减39%，并调降全年财测

* 韩国SK海力士第一季利润滑至三年低点，因电子产品需求迟滞

* 韩国现代汽车第一季获利减少12%，因SUV市场表现不佳

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受日圆走强拖累收跌，三菱汽车股价重挫

日股下跌，因日圆兑美元从三周低点反弹，令主要出口商的获利前景蒙阴。日经指数收跌0.5%至17,353.28点。东证股价指数跌0.7%至1,391.69点。三菱汽车挫跌9.6%。据日本经济新闻报导，三菱汽车自1990年代以来就采用不符合日本规定的油耗能效检测方法。

--中国股市：沪综指反弹收升，量能持续萎缩市场信心仍疲弱

沪综指反弹收升。分析师指出，今日成交量继续萎缩，显示市场信心仍疲弱，盘中周期股和大宗商品期价形成共振，走势低迷。近期市场受信用违约等事件影响，资金和情绪面仍偏谨慎，大盘料续弱势震荡。沪综指收报2,964.70点，涨18.03点或0.61%。上证A股今日成交1,327亿元人民币，上日为1,386亿元。

--香港股市：小幅收高，等待美日央行政策会议结果

香港股市小幅收高，因投资者等待本周稍晚美国和日本政策会议的结果。恒生指数收高0.5%至21,407.27点；恒生国企指数涨0.3%至9,016.12点。

--汇市：日圆兑美元上扬，市场观望日本央行及美联储会议

日圆上扬，兑美元及欧元脱离数周低点，因日本央行本周是否会推出更多货币刺激措施，前景仍不明朗。交易员称，由于美联储与日本央行的决议只相隔几个小时，许多投资人可能会退居观望。美联储周三将宣布决议，预料将维持利率不变，日本央行则在周四结束两天会议。

美元兑日圆跌0.4%至110.80，脱离前一交易日所及三周高位111.90日圆。欧元兑日圆跌0.4%，脱离周一触及的三周高位125.525。英镑兑美元升至10周高点，因英国退欧机率降低。英镑兑美元涨至1.4535，欧元兑英镑小跌0.4%至0.7754英镑。

--欧元债市：德债收益率守于五周高位附近，受ESM发债拖累

受到欧洲稳定机制(ESM)无预警发行债券影响，德国公债收益率(殖利率)守在五周高点附近，市场益发忧心，近日收益率上扬情况类似2015年债市爆发一波惨跌之前的局面。10年期德债收益率持平于0.26%，周一上涨了3个基点。德债收益率处于3月中以来的高位，进一步远离两周前触及的年内低点0.075%。

--国际油市：油价小涨，但对沙特产量的忧虑令涨幅受限

油价小涨，受美元走贬和寄望全球石油库存居高的情况能够缓解。不过油价涨幅有限，市场担心沙特和伊朗对客户的争夺会日趋白热化。0815GMT，近月布兰特原油期货上涨0.27美元报每桶44.75美元；美国原油期货上涨0.27美元，报42.91美元。

--全球金市：金价回吐涨幅，审慎等待美日央行政策会议

金价回吐稍早涨幅转跌，无视美元和股市下滑，在日本央行及美联储本周政策会议前，投资人维持审慎心态。美元兑日圆下跌，因投资者将美元兑日圆近期涨势获利了结。市场对美联储态度可能较为温和的预期也打压美元。亚洲股市下滑，因在那些重要央行会议之前投资者对高风险资产有所顾忌。0831 GMT，现货金跌0.27%至每盎司1,234.13美元。(完)