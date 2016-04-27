《路透晚报》--4月27日

图为美国洛杉矶的一家苹果店。苹果季度iPhone销售首次下滑，寄望音乐等服务成为新增长点。 REUTERS/Lucy Nicholson

[重大数据或新闻]

--英国第一季经济增长放缓，更加依靠服务业

英国国家统计局(ONS)周三公布官方数据显示，第一季经济增长放缓，而且经济增长再次依靠服务业表现。统计局称，第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，低于去年第四季0.6%的增幅，但符合分析师预期。数据公布后，英镑应声收窄跌幅。

--苹果季度iPhone销售首次下滑，寄望音乐等服务成为新增长点

苹果的iPhone销售出现首个季度下滑，促使首席执行官(CEO)库克将外界关注点转向苹果服务业务的前景，但这一领域竞争激烈，对于一个以硬件设备为基础的企业可能具有挑战性。

分析师指出，苹果要在服务方面打拼出像在硬件领域那样的地位可能不太容易。60亿服务营收与占506亿美元季度营收约三分之二的iPhone销售相比顿时黯然失色。

--德国5月消费者信心改善，表明民间消费将继续坚稳

德国5月GfK消费者信心指数升至9.7，是2015年9月来的最高，也高于路透调查中受访者给出的9.4的平均预估。4月消费者信心指数为9.4。这显示进入5月德国消费者信心改善，消费者对于未来的收入愈发乐观，这进一步显示民间消费将继续推动德国经济的增长。

--澳洲第一季消费者物价意外下跌，令央行降息传闻甚嚣尘上

澳洲第一季消费者物价意外下跌，核心通胀指标更降至纪录低位，使得央行再度降息的压力再度浮现。澳洲第一季CPI较上季下滑0.2%，市场预估则为上升0.3%。数据公布后澳元重挫，因市场将澳洲央行5月3日开会降息的机率上修至48%。

--OECD秘书长称，英国退出欧盟将是个错误决定

英国广播公司(BBC)引述一份周三稍晚将公布的经济合作暨发展组织(OECD)报告指出，英国6月23日公投若决定退出欧盟，将会导致2020年前英国劳工平均损失相当于一个月的薪水。OECD秘书长葛利亚接受BBC广播访问时表示，英国退出欧盟将是个错误决定。

--企业面消息：

* 三菱汽车两位高管将可能因该公司的操纵能效数据丑闻而辞职。这桩丑闻已经令三菱汽车的市值在一周内惨遭腰斩。[nL3S17U1FW]

* 英国巴克莱第一季获利下降33%，投行业务疲弱构成拖累

* 德国体育商品集团阿迪达斯季度基本获利跳涨38%，并第二次上调2016年营收和获利预测

* 韩国LG显示器第一季获利同比锐减95%，但仍好于预估

[市场摘要]

--日本股市：企业财报令人失望打击日股下跌，关注日本央行决议

日股周三连续第三个交易日收跌，令人失望的企业财报成为焦点，此外市场也不能确定日本央行在本周会议结束后是否进一步实施刺激举措。日经指数跌0.4%至17,290.49点。。

--中国股市：沪综指收盘小跌，资源股回调大盘维持弱势震荡

沪综指收盘小跌。分析师指出，昨日股指尾盘拉升并没有多大号召力，今早虽然中小盘股一度上涨，但在整体环境偏弱的情况下，投资者抢反弹兴趣不浓，且资源股全面回调，大盘全天维持小幅震荡格局。沪综指收报2,953.671点，跌11.029点或0.37%。上证A股今日成交1,500亿元人民币，上日为1,327亿元。

--香港股市：恒生指数收低，市场审慎观望美日央行决议

恒生指数小幅收低，美国及日本央行政策决议出炉前，市场气氛审慎。恒生指数下跌0.2%，至21,361.60点；恒生国企指数上涨0.2%，至9,037.48点。

--汇市：澳元受通胀数据影响大跌近2%，关注美联储动向

澳元大跌近2%，此前数据显示澳洲第一季消费者物价意外下滑；在此同时多数货币在窄幅区间内交投，等待稍晚美联储的会议结论。美元指数下跌0.2%，交易商预期美联储对于释出近期收紧政策的强烈讯息将持审慎态度，特别是近期一连串数据表现令人失望。澳元兑美元在欧洲盘初最多下跌1.8%，触及九日低位0.7606美元，可能录得三个月来最大单日跌幅。

--欧元债市：西班牙公债收益率上升，组建联合政府谈判失败后新大选在即

西班牙公债收益率(殖利率)上升，表现劣于其他欧债，因组建联合政府的最后一轮谈判失败后，西班牙将面临六个月内第二次大选。多数欧债收益率基本持平，等待今日稍晚美联储利率决定，其中指标德债收益率持于五周高位附近。西班牙指标10年期公债收益率上升1.1个基点，至1.65%；葡萄牙10年期公债收益率下跌3个基点，表现较优。

--国际油市：油价上涨，因美元疲软且投资者信心强劲

原油期货上涨，守在年内高点附近，受强劲的投资者信心和美元疲势支撑，不过分析师警告指出，本月的油价涨势可能很快会失去动能。0825GMT，布兰特原油期货上涨1.0美元或2.19%，报每桶46.74美元。美国原油上涨0.83美元或1.88%，报每桶44.87美元。

--全球金市：金价小升并在窄幅区间波动，关注美联储会议声明

金价连续第三天上扬，因美元疲软，且美国经济数据疲弱。金价在窄幅区间交投，投资者在等候美联储今日稍晚的政策决定。美元指数跌幅扩大，投资者认为美国经济疲态将促使美联储对加息态度谨慎。0826GMT，现货金上涨0.34%，报每盎司1,246.86美元，上日涨0.4%。

--金属期市：伦铜连跌三日，中国需求疲软引发担忧

伦敦期铜连续三日下跌，对中国需求疲软的担忧盖过了美元走软的支撑。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.64%至每吨4,930美元，接近周二触及的一周低点4,916.50美元。上海期交所主力期铜收低0.5%，报每吨37,630元人民币，隔夜曾下跌1.3%。