《路透晚报》--5月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--多数G7领袖同意有必要采取财政刺激措施--日本首相

日本首相安倍晋三周一称，多数七国集团(G7)领导人同意有必要采取财政刺激措施以提振全球需求。安倍晋三对国会议员称，G7国家拥有共识，即新兴市场、尤其是中国放缓以及油价震荡对全球经济构成风险。但是，他指出决策者应采用财政政策，来满足各自国家的需要，他承认让所有G7国家采取相同财政政策措施是有难度的。日本将于5月20-21日主持召开G7财长及央行领导人会议。在带动全球经济脱离目前成长缓慢及低通胀方面，外界怀疑决策者能够取得多大进展。

--OECD下调韩国经济增长预估，认为央行有进一步降息空间

经济合作暨发展组织(OECD)下调韩国经济增长预估，称该国有进一步降息的空间。OECD发布报告称，预计韩国2016年经济增长2.7%，这低于11月时预估的3.1%，凸显低迷的海内外需求给韩国经济带来阻力。OECD指出，由于通胀率低于2%的目标，韩国央行有下调政策利率的空间。

--CBI下调英国今明两年增长预测，因公投疑云打击投资

英国工业联盟(CBI)下调经济增长预估，指因退欧公投临近。此外，零售商和薪资专家在周一公布的其他报告中也表示，经济前景低迷。强调留在欧盟对英国有利的CBI表示，对6月23日公投结果的担忧加剧了整体经济放缓。CBI目前预测今明两年英国经济均增长2%，低于长期预测均值；2月时预测分别增长2.3%和2.1%。该预测基于英国将留在欧盟的假设前提。

--菲律宾央行利率走廊宽度设定为100个基点

菲律宾央行将利率走廊宽度设在100个基点，但重申相关调整不代表货币政策改变。在利率走廊框架下，隔夜借款利率设在3.0%，目前为4%，而隔夜放款利率设在3.5%，目前为6.0%。特别存款帐户(SDA)利率维持在2.5%。“央行各项工具的利率调整，仍与通胀及成长展望一致，”菲律宾央行总裁泰谭柯在演说中称。

--日本政府否认媒体消息，称日相决定推迟消费税上调的报导不实

日本内阁官房长官菅义伟否认有关首相安倍晋三已决定推迟上调消费税的消息，称媒体报导不实。他重申政府将按计划在明年4月把消费税从当前的8%提高至10%，除非发生雷曼兄弟级别的金融危机或严重自然灾害。日本经济新闻周六报导称，首相安倍晋三将推迟上调消费税。

--中国向英国取经，寻求成立金融超级监督管理委员会的建言--消息

了解相关讨论的消息人士对路透表示，中国已寻求英国针对成立一个金融超级监督管理委员会提供建议。数位直接了解相关讨论的中英消息人士表示，中国已派代表前往伦敦研究英国的监管架构，有两位消息人士称，会面是在第一季进行。两位了解访问事宜的消息人士称，英国政府代表亦于上个月访问北京，讨论金融、经济和监管议题。该讨论表明中国愈发愿意向外求援以改善其金融基础建设的监管，以期增加透明度、降低系统性风险，以及阻止企业利用漏洞。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，受日圆转弱及财政刺激预期的支撑

日股周一小幅收高，因日圆转弱，且市场对政府财政刺激的希望支撑市场人气；但对于企业本会计年度获利预测下滑的忧虑，则让大盘涨幅受限。日经指数收高0.3%至16,466.40点。东证股价指数涨0.1%至1,321.65。

--中国股市：沪综指反弹收涨，成交量低迷投资者情绪仍谨慎

沪综指反弹收涨。分析师指出，周末公布经济数据显示当前经济仍处于相对平稳的中性态势，今日大盘依托2,800点和5日均线展开技术性反弹，股指以全日近最高点报收，但成交量维持低位水平，反映投资者情绪偏谨慎，反弹空间或有限。沪综指收报2,850.86点，涨23.75点或0.84%。沪深300指数收报3,095.31点，涨0.66%。

--香港股市：收盘上涨，对令人失望的中国数据反应淡然

港股走势稳定，因多数亚洲股市上涨，抵消了中国数据欠佳的影响。中国数据疲软引发对中国经济复苏稳定性的疑虑。恒生指数收涨0.8%至19,883.95点，恒生国企指数升0.1%至8,312.61点。

--汇市：日圆下滑，因日本在G7会议前提高汇市口头干预调门

日圆走软，因日本当局提高了在汇市口头干预的调门，抹去盘初因中国数据令人失望而录得的涨幅。美元兑日圆涨0.1%至108.75日圆，日圆在亚洲时段一度上涨，因中国4月投资、工业增加值和零售销售数据均逊于预期。欧元兑美元涨0.07%报1.1313。澳元兑美元涨0.36%报0.7289。

--欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率跌破0.8%，受穆迪调升评等激

爱尔兰长期公债收益率(殖利率)跌破0.80%，为近五周来首见，此前穆迪调升爱尔兰债信评等。爱尔兰10年期公债收益率下跌4个基点至0.78%，为4月11日以来最低。由于预期评等调升，收益率在上周五已下跌约8个基点。其他欧债收益率周一基本持平。

--国际油市：油价跳涨逾1%，高盛称油市料由供应过剩转为不足

油价涨逾1%，此前曾一直看空油市的高盛称，在全球诸多石油中断事件之后，油市已终结近两年的供应过剩局面，转为供应不足。0830GMT，布兰特原油期货报每桶48.76美元，较前一交易日结算价涨1.94%，盘中一度涨逾2%至48.90。美国原油期货涨0.86美元或1.86%，至每桶47.07美元。

--全球金市：现货金连续第二日上涨，因中国数据导致经济忧虑重燃

现货金连续第二个交易日上涨，因中国经济增长放缓，且亚洲股市疲软，提振黄金的避险吸引力。0829GMT，现货金涨0.6%至每盎司1,281.40美元。美国期金上涨0.8%至每盎司1,283.4美元。

--金属期市：伦铜从两个半月低点小升，已公布的中国数据好坏不一

伦敦期铜从2月以来的最低点小升，中国房地产部门改善，抵消了之前几个疲软数据的影响。中国数据疲弱曾导致投资者担心工业金属需求前景。08300GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.09%至每吨4,631.5美元。上海期货交易所主力期铜合约收涨0.1%，至每吨35,610元人民币。(完)