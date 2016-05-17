《路透晚报》--5月17日

[重大数据或新闻]

--魏德曼称ECB一些政策模糊了财政、货币政策边界

德国央行总裁魏德曼对德国世界报称，近期对欧洲央行(ECB)货币政策的强烈批评可能是因为一些措施模糊了货币政策和财政政策的边界。并表示，管委会一致认为在当前的环境下货币政策需要具有扩张性。他称，若非绝对必要，极低利率施行时间不应一再延长。

--日本财务大臣称G7会议将讨论汇率议题，日本将寻求汇率稳定

日本财务大臣麻生太郎表示，七国集团(G7)的各国财长可能将就汇率进行讨论，日本也将强调全球外汇市场稳定的必要性。七国集团财长与央行总裁将于5月20-21日于日本东北城市仙台举行会议。

--澳洲央行曾在5月会议上考虑维持利率不变

澳洲央行公布会议记录显示，政策委员会委员本月稍早曾讨论维持利率不变，但最终认为降息将有助于使通胀率在一段时间之后重返目标水平。关于澳洲央行是否会再次降息，会议记录并未透露多少信息。投资者很快做出反应，他们对近期继续放松货币政策的预期降温，从而推动澳元兑美元上涨0.5美分，达到日内高点0.7368。

--欧洲央行限缩购买葡萄牙及爱尔兰公债，担心触及上限--消息

央行消息人士指出，欧洲央行上个月限制了对葡萄牙及爱尔兰公债的购买，因担心触及购买上限，此举可能意味着，这几个国家受惠于央行购债计划的程度较少。欧洲央行的限缩购买作法，将使主权债买进行动小幅偏离各国在欧洲央行的持股比例，这可能使购债计划对市场的正面效果，在葡萄牙及爱尔兰遭到打折。

--索罗斯等其他投资人重返金市，然Paulson再度减持黄金押注

文件显示，在金价创下近30年来最大涨幅之际，黄金多头John Paulson减持黄金押注；而亿万富翁索罗斯和其他大型基金多年来首次重拾黄金，曾经称黄金为“终极泡沫”的索罗斯三年来首次重返金市，在第一季买进105万股SPDR Gold Trust，价值约1.235亿美元。

--英国4月CPI较上年同期上升0.3%，PPI产出物价创2014年11月来最小按年跌幅

英国统计局周二公布，4月通胀率下滑，为去年9月以来首见。4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.3%。路透调查预估为上升0.5%。3月房价较上年同期上涨9.0%，创2015年3月来最高。英国4月PPI产出物价较前月上升0.4%，较上年同期下降0.7%，创2014年11月以来最小按年降幅。数据公布后，英镑兑美元短暂下跌，之后又迅速反弹。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.1%，受美股上涨及日圆走软提振

日股收涨，因隔夜美股表现强劲，且油价上涨而日圆下跌，提振了冒险意愿。日经指数收涨1.1%，收报16,652.80点。东证股价指数涨1.1%，收报1,335.85点，33个分项指数中除一个外其余均上涨。

--中国股市：沪综指小幅收跌，反弹动能减弱大盘维持调整格局

沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续在窄幅区间内震荡，市场量能依然维持较低水平。目前市场仍处于存量资金博弈的状态，大盘反弹主要由于此前深跌所致，中期市场调整并未到位，后期大盘仍会有下探举动。沪综指收报2,843.68点，跌7.18点或0.25%。沪深300指数收报3,086.02点，跌0.30%。

--香港股市：收盘上涨，受美股和油价上涨推动

港股上涨，追随美国和亚洲股市的涨势，并受油价上升的推动。恒生指数收涨1.2%至20,118.80点，恒生国企指数升1.4%至8,425.78点。

--汇市：油价上涨推升商品货币，冒险意愿打压日圆和美元需求

大宗商品相关货币上扬，因油价触及六个月高位；遍及各市场的冒险意愿打压对日圆和美元需求。美国今日稍晚将公布通胀数据。澳元在主要货币中涨幅居前，兑美元一度扬升1.2%。美元指数小跌0.2%，至94.414。挪威克朗兑欧元触及两周高位9.2090克朗，同属大宗商品货币的加元及新西兰元亦上扬。

--欧元债市：德债收益率上扬，受油价触及七个月高点拉抬

德国公债收益率(殖利率)小升，因油价升至七个月高位，有利提振通胀，分析师预期油价效应将显现于今日稍晚公布的美国数据。指标10年期德债收益率上涨2个基点至0.16%，远离今年低点0.075%。

--国际油市：供应忧虑推动原油期货续涨，美国原油触及七个月高位

原油期货连续第二日上涨，美国原油期货触及七个月高点，因市场聚焦于供应受阻问题，这已经促使长期看空油市的高盛发布了对近期油价的看多评估。0828 GMT，美国西德克萨斯中质油期货上涨0.34美元至每桶48.06美元，之前一度涨至48.42，为去年10月以来最高位。布兰特原油期货上涨0.03美元至每桶49.00美元。

--全球金市：金价持稳，但美元走软与股市反弹的多空效应相抵

金价持稳，因美元走软，但亚洲股市从两个月低位反弹，限制金价涨势。索罗斯及其他大型投资者数年来首次买进黄金的消息，也支撑金价。0830GMT，现货金持平报每盎司1,272.7美元。美国期金亦持稳报1,274.40美元。

--金属期市：伦铜脱离两个半月低点，市场憧憬中国出台利好措施

伦敦期铜弹离两个半月低点，受油价走坚及企业获利改善激励，投资人期待中国出台更多巩固经济复苏的措施。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.9%至每吨4,660.50美元。