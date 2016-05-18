《路透晚报》--5月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季经济扩张速度为一年来最快，避开衰退

内阁府周三公布的数据显示，日本经济在1-3月的环比成长年率为1.7%，远高于0.2%的市场预期中值。而上一季则是萎缩1.7%。第一季经济扩张速度为一年来最快，受益于闰年因素提振民间消费。但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。

--日本首相安倍晋三称，明年调升消费税计划未变

日本首相安倍晋三表示，除非出现类似雷曼兄弟垮台的危机或重大地震，而打击经济，否则推动明年预定调升消费税的计划并无改变。但他表示，自从2014年第一次调高消费税后，日本民间消费较预期疲软。

据路透获得的一份草案，日本政府年度经济增长策略呼吁采取提振消费的举措，假设明年按计划实施消费税上调。不过该文件或不会冲淡日本将推迟原定于明年4月上调消费税的推测，因对于兼职就业者低薪资拖累消费支出的担忧挥之不去。

-英国4月请领失业金人数减少2,400人，预估为增加

英国统计局公布，截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少2,000人至169.2万人，失业率为5.1%。在英国举行退欧公投前，英国经济增长在减速，但就业市场仍表现强劲。数据还显示，4月请领失业金人数减少2,400人至73.8万人，预估为增加4,300人。

--伊朗5月石油出口料较上年同期大增近六成--消息

一名知悉伊朗原油出口计划的消息人士表示，伊朗5月石油出口料将大增，较上年同期成长近60%，对欧洲出口恢复到实施制裁前的约一半水准。这显示出伊朗收复市场版图的速度超越分析师预期。伊朗藉由调降价格，与沙特阿拉伯竞相争夺客户。伊朗5月石油出口料将达到210万桶/日。

--铃木汽车涉嫌在日本进行不当的燃油经济性测试--共同社

日本国内媒体报导，铃木汽车被怀疑在日本使用不当的燃油经济性测试方法。共同社报导称，铃木会长铃木修将在今日晚些时候向日本国土交通省递交一项报告。共同社报导未指出消息来源。铃木拒绝就此置评。

--中国美的集团将向德国Kuka提出收购报价--消息人士

三位熟知此事的消息人士对路透表示，中国家电厂商美的集团接近对德国工业机器人制造商Kuka AG提出收购报价。美的集团在2月时将对Kuka的持股比重提高至10.2%，当时表示希望继续增加持股。其中两位消息人士进一步表示，美的集团可能最快在周三出价，Kuka视该出价为不请自来但并非敌意的举动。Kuka不予置评。目前尚无法联系到美的集团置评。

[市场摘要]

--日本股市：收盘近持平，强劲GDP数据加剧日圆波动

日股收盘近持平，此前随着投资人解读日本意外强劲的国内生产总值(GDP)和美国通胀数据，日圆兑美元走势波动。日经指数微跌0.05%至16,644.69点。东证股价指数收涨0.2%至1,338.38点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%至逾两个月新低，利空因素叠加大盘加速下滑

沪综指收跌1.3%至逾两个月新低。分析师指出，隔夜公布的美国物价数据令市场对美联储加息预期再次提升，同时管理层近期不断出台趋严的监管政策，主动降低市场泡沫程度，令国内股市承压，场内避险情绪升温，大盘今日低开低走，盘中一度创两个半月新低，尾盘护盘资金进场助缩减跌幅。沪综指收报2,807.51点，跌36.17点或1.27%；沪深300指数收报3,068.04点，跌0.58%。

--香港股市：恒指收低1.5%，因美国或将升息的忧虑重燃

港股收低，美股上日下挫打击市场信心，此前美联储官员的评论重新点燃美国最快或于6月升息的预期。恒生指数收低1.5%至19,826.41点，恒生国企指数亦跌1.5%至8,301.01点。

--汇市：美元触及三周高位，因市场预期美联储将很快升息

美元兑欧元及一篮子主要货币走高，因市场重燃有关美联储可能很快升息的预期。美元指数上涨0.4%至94.897，创4月25日来最高。欧元兑美元跌至三周低点1.1271美元。美元兑日圆上涨0.3%至109.52日圆。

--欧元债市：公债收益率攀升，受美债收益率上涨提振

欧元区公债收益率上涨，受美国公债收益率上升提振。之前美联储官员发表了偏鹰派的言论，且美国公布乐观经济数据，强化了对美联储今年加息的预期。指标德债收益率上涨2.7个基点至0.16%，持于上周所及一个月低位0.10%上方，当日稍晚将进行40亿欧元10年期德债销售。

--国际油市：原油期货接近2016年高点，受益于供应中断和产出削减

原油期货在近2016年高点处交投，供应受阻和产出削减的情况继续令油市供需收紧，但交易员依然谨慎，担心全球的高库存仍将令油价承压。0840 GMT，布兰特原油期货报每桶48.92美元，较上日结算价略跌0.36美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.23美元至每桶48.08美元。两个指标原油期货都接近于它们在上日盘中触及的2016年高点，分别是每桶49.75美元和48.76美元。

--全球金市：金价下滑，受美国强劲经济数据和美联储升息预期影响

金价下跌，之前美国发布的强劲经济数据，以及美联储官员讲话支撑了美联储可能很快升息的预期。0839 GMT，现货金下跌0.72%至每盎司1,270.34美元，上日上涨0.5%。美国期金跌0.39%至每盎司1,271.9。

--金属期市：伦敦期铜触及三个月低点，因FED升息前景提振美元走强

伦敦期铜周三跌至2月中旬以来最低，因美元上涨。之前一系列美国经济数据向好，支撑了今年继续加息的理由。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.86%至每吨4,570.50美元。铜价稍早曾跌至每吨4575.50美元，创2月19日以来最低。上海期货交易所主力期铜合约收盘下跌1.1%，至每吨35,380元人民币。