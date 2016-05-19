《路透晚报》--5月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本3月核心机械订单增幅大于预期，但第二季料下降

日本3月核心机械订单较前月增长5.5%，优于路透调查预估中值的增长0.5%，但企业预计4-6月当季核心机械订单将下降3.5%，因日圆升值和海外经济体疲弱让企业更加谨慎。该数据显示，由于海外经济体状况存在不确定性以及国内消费支出显露难以增强迹象，企业开始推迟投资计划。

--澳洲4月就业市场显现韧性，失业率保持在近三年低点5.7%

澳洲统计局公布，4月失业率持平于5.7%，此前的预估中值为升至5.8%。失业率连续第二个月维持在近三年最低水准，印证了就业市场的韧性，不过月度就业增长人数增长1.08万人，略微低于预期的1.25万人，使澳元一度下跌。4月就业数据意味着，在澳洲央行决定是否再度放宽政策前，将密切关注通胀走势。

--拜耳向孟山都发出收购要约，全球农化行业整合再掀高潮

德国医药与化学品巨头拜耳(Bayer AG)已向全球最大的种籽公司孟山都(Monsanto)提出片面主动收购要约。库存高企和大宗商品价格低迷，促使全球农化行业展开整合。孟山都周三披露了这一消息，随后拜耳予以证实。不过双方都没有披露收购要约内容。该收购案还需经过尽职调查、监管批准并符合其他一些条件。孟山都称，不能保证会达成任何交易。

--五家银行在美国遭控涉嫌操纵9万亿美元机构债市场价格

美国银行、法国农业信贷银行、瑞士信贷、德意志银行和野村控股被指控秘密达成一致，扩大机构债客户所报买卖价差。波士顿养老机构Boston Retirement System向曼哈顿联邦法院提起诉讼称，这项可能开展的集体诉讼将寻求三倍赔偿。美国和欧盟反垄断监管机构也正对次主权及机构债券(SSA)价格可能遭操纵进行调查。

--英国4月零售销售较前月上升1.3%，好于分析师预期

英国国家统计局公布，英国4月零售销售较前月上升1.3%，较上年同期上升4.3%。预估分别为上升0.5%和上升2.5%。截至4月的三个月零售销售较截至3月的三个月上升0.3%，创2014年9月来最低升幅；英国截至4月的三个月零售销售较截至3月的三个月上升0.3%，创2014年9月来最低升幅。数据公布后，英镑上涨，英国10年期公债收益率触及两周高位。

--埃及航空称巴黎至开罗班机在地中海上空失联，载有66人

埃及航空表示，一架从巴黎飞往开罗的班机周四在地中海上空从雷达上消失,飞机载有56名乘客和10名机组人员。埃及民航部发表声明称，目前就客机是否已坠毁，作出结论还为时尚早。一些媒体此前曾引述民航部称，该客机已坠入海中。

[市场摘要]

--日本股市：收平，谨慎情绪抵消美联储会议记录所带来的部分涨幅

日经指数周四收盘基本持平，盘中围绕平盘水平上下波动，因市场普遍存在谨慎情绪，抵消了美联储会议记录所带来的部分涨幅。美联储的会议记录提振了美元、拖累了日圆。日经指数收盘近持平，报16,646.66。东证股价指数小跌0.1%至1,336.56。

--中国股市：沪综指缩量震荡近收平，反弹乏力市场情绪仍低迷

沪综指缩量震荡近收平。分析师指出，今日大盘反弹乏力，股指受制于5日均线反压尾盘再次回落，成交量保持低位水平。尽管盘中热点相对活跃，但金融权重股走势疲弱，对指数形成拖累。沪综指收报2,806.91点，跌0.60点或0.02%。沪深300指数收报3,062.50点，跌0.18%。

--香港股市：恒生指数创两个半月最低收位，受美国升息疑虑打击

香港股市收于两个半月低位，跟随多数亚股跌势，因美国近期再度升息的机率升高。恒生指数收跌0.7%，至19,694.33点，为3月1日以来最低收位。恒生国企指数跌0.7%，至8,243.20点。

--汇市：美元涨势暂歇，此前因美联储加息预期升温触及三周高位

美元在欧洲盘持稳，略低于3月以来最高水平，此前曾受美联储加息预期升温提振，创下五周来最大单日涨幅。美元兑欧元持稳在1.1220，美元指数上扬0.1%。美元兑日圆下跌至110.085日圆，但兑加元和新西兰元一度上涨0.33%。

--欧元债市：德债收益率触及两周高位，因FED会议记录助燃升息预期

德国10年期公债收益率升至两周高位，此前美联储公布了4月会议记录，令有关美联储最早6月加息的预期升温。德国10年期公债收益率一度涨4个基点至两周高位约0.2%，之后回落至约0.18%。其他欧元区公债收益率升2-3个基点。

--国际油市：油价下跌，受累于美元走强、美国库存增加和伊朗出口激增、

油价下跌，受累于美国原油库存增加、美元走强，以及伊朗对欧洲和亚洲出口激增。0839 GMT，布兰特原油期货较上日结算价下跌1.06美元或2.17%，至每桶47.87美元。美国原油期货下跌0.94美元或1.95%，至每桶47.25美元。

--全球金市：金价跌至三周低点，受美联储升息预期及美元走高打压

金价跌至三周低点，延续隔夜跌势，此前美联储会议记录暗示美联储可能早在下月加息，使美元推至多周高位。0840 GMT，现货金下跌0.36%至每盎司1,254.00美元，稍早曾触及4月28日以来的最低位1,251.65美元。美国期金跌1.53%至1,254.9美元。现货银和现货钯金X降至一个月低点，现货铂金触及三周低点。

--金属期市：伦敦期铜徘徊在近三个月低点，因美国升息前景令美元走强

伦敦期铜下跌，逼近2月以来的最低位，因美联储会议记录暗示6月有可能升息，这带动美元走强，从而令铜价承压。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%，至每吨4,575.50美元，延续上日下滑0.9%的跌势，上日并触及2月19日以来低位4,563.50美元。上海期交所期铜收跌1.1%，至每吨35,200元人民币。