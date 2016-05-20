《路透晚报》--5月20日

[重大数据或新闻]

--G7财长与学者举行非正式会议，对英国“退欧”风险发出警告

据七国集团(G7)一位消息人士称，G7财长及学者周五举行了非正式研讨会，与会者认同下个月英国“退欧”公投可能会导致金融市场动荡的说法。该消息人士称，与会者还一致认为，单纯依赖货币政策无法带来经济可持续增长。消息人士称，会上并无尽快推出经济刺激计划的要求，而与会者一致认为，结构性改革与适度投资兼顾将有助增强经济成长。G7财长及央行总裁将在日本仙台开会，讨论全球经济及其风险。

--欧洲央行管委马库赫称降息空间已几乎用尽

欧洲央行管委会成员马库赫周五表示，欧洲央行应该暂时不再考虑任何进一步宽松政策，如果有必要推出进一步刺激措施，央行应该偏重于非传统措施，而非调降利率。但他表示，目前而言，并不需要推出任何措施，因为3月宣布的措施还没有足够时间发挥效果，而初步迹象显示，这些措施将会有效。

--外汇市场人士谏言英国央行，需做好脱欧公投后稳定英镑的准备

外汇市场人士谏言称，若英国6月23日公投决定脱离欧盟，央行应做好数十年来首次干预市场以稳定英镑的准备。三位行业消息人士告诉路透，英国央行正在参考去年瑞郎遭受冲击的教训，以便在万一公投结果带来冲击的情况下，维持英镑相关市场的运转。上述消息人士称，英国央行并未向他们暗示，若公投结果为退欧导致英镑陡然大跌，央行将会采取何种举措，但他们已明确和央行谈及去年瑞朗动荡的教训。

--日本自民党议员将提议首相继续上调消费税并编制追加预算--消息

消息人士告诉路透，一个日本执政党议员团体料将向首相提交建议书，建议明年继续上调消费税并编制追加预算，以减轻消费税上调的影响。该小组此前建议首相推迟上调消费税。该议员组织也可能建议政府为本财年编制规模为15-20万亿日圆(1,365.4亿美元)的追加预算，这将成为未来三个财年37万亿日圆补充财政措施的一部分。

--欧盟准备延长对俄罗斯的经济制裁--消息

外交人士和官员表示，欧盟准备延长对俄罗斯的经济制裁，但此次延长可能只是短期的，并可能会遭到质疑。欧盟需要所有成员国一致同意才能延长制裁，但在这一问题上欧盟的团结面临越来越严峻的考验。一位欧盟官员称。另一位官员称，最有可能的情况是将制裁延长六个月，并称七国集团(G7)领导人可能会在5月26-27日在日本举行的峰会上讨论此事，因欧盟和美国希望对俄罗斯采取统一的立场。欧盟因乌克兰危机对俄罗斯进行的制裁将在7月到期。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆疲软推动收高，投资者焦点转向G7会议

日股周五收高，美元兑日圆维持近期涨势，缓解了新近围绕日圆强势、及其对出口业者负面影响的担忧。日经指数收涨0.5%至16,736.35点，周线涨幅2%。东证股价指数收盘涨0.5%至1,343.40点，周线涨1.8%。

--中国股市：沪综指反弹收升，观望气氛浓厚成交额再创四个半月新低

沪综指缩量反弹收升。分析师指出，今日市场人气持续低迷，致量能不断萎缩，投资者多选择观望；盘中有部分资金尝试性买入权重股，且有部分题材股强势反抽，但未能带动市场人气，料后市大盘或以区间震荡为主。沪综指收报2,825.48点，涨18.57点或0.66%，本周该指数累计下跌0.06%；沪深300指数收报3,078.22点，涨0.51%。

--香港股市：追随亚洲多数其他股市涨势而收高，但美升息担忧致交投淡静

港股追随多数其他亚洲股市收高，但交投清淡，表明在投资者预期美国可能最早下月升息相关担忧下，市场情绪较为谨慎。恒生指数收高0.8%至19,852.20点。恒生国企指数涨0.7%至8,303.58点。恒指本周涨0.7%。

--汇市：美元料三周连涨，受美国升息预期推动

美元料录得连续第三个周线涨幅，有关美国升息渐近的更多信号推动美元涨至两个月高位附近，兑欧元自3月以来首次升穿1.12水平。瑞郎料收于去年1月兑欧元汇率上限取消以来最低水平。美元指数最新报95.283，本周上涨近0.8%，过去三周累计上涨2.4%。美元兑日圆距周四触及的三周高点110.39日圆不到0.1%。美元/欧元报1.1214，欧元之前曾触及七周低点1.1180美元。

--欧元债市：德债收益率或创一个月最大单周升幅，受美国升息前景推动

德债收益率本周有望录得一个月最大单周涨幅，因有关美国升息的言论再现，但对加息临近缺乏信心，意味着投资者目前不愿进一步推升收益率。德国10年期公债收益率持稳在0.16%，不过，本周的卖压仍可能令德债收益率录得一个月来的最大周线涨幅。其它欧元区公债收益率持平至下跌2个基点。

--国际油市：油价走高，因尼日利亚局势动荡加剧全球供应中断问题

油价走高，尼日利亚局势动荡、美国多家页岩油公司破产、以及委内瑞拉危机均是导致供应收紧的因素。但交易员表示，尽管如此，全球仓库油满为患，防止了供应短缺和油价更急速上涨的出现。0827GMT，布兰特原油期货报每桶49.18美元，较上日结算价上涨0.37美元，或0.76%。美国原油期货涨0.35美元或0.73%，报每桶48.51美元。

--全球金市：金价或创八周来最大单周跌幅，受美联储加息前景影响

金价在连跌两天后持稳，但或创八周来最大单周跌幅，因美元上扬，且美联储暗示加息可能早于预期。0828GMT，现货金基本持平于每盎司1,254美元，接近前一交易日所及三周低位1,244美元。本周以来累计跌1.5%，料录得3月25日当周以来最大周线跌幅。现货铂金和现货钯金也料将录得逾四个月最大单周跌幅。

--金属期市：伦铜小升，但周线料连三跌

伦铜小升，但本周料连续第三周下跌，受美元上涨拖累，但期铜从中国楼市改善的迹象中获得了些许支撑。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.36%至每吨4,596.50美元；上日下跌0.7%，且盘中触及2月15日以来低位4,540美元。铜价本周料累计跌0.7%。上海期货交易所主力期铜合约下跌0.1%，至每吨35,320元人民币，盘中触及四个月最低34,820元人民币。(完)