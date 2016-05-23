《路透晚报》--5月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区5月企业扩张速度意外降至16个月低点

调查显示，欧元区5月企业增长总体保持稳定，这一最新证据显示，今年第一季度的强劲增长只是暂时的。Markit公布，欧元区5月综合采购经理人指数(PMI)初值为52.9，低于4月的53.0，基本保持稳定，但仍是2015年年初以来最低水平。路透调查此前的预估为53.2。

另有数据显示，法国数据：5月企业活动回升到巴黎恐袭前水平，综合PMI创七个月高位；德国数据5月民间部门成长加速至今年迄今以来最快

--日本出口和工厂订单下滑，加大首相安倍和日本央行的压力

日本4月出口大幅下滑，5月制造业活动萎缩速度创2012年底日本首相安倍晋三上台以来最快，进一步表明安倍经济学刺激政策难以获得动能。日本4月出口较上年同期下降10.1%，创三个月来最大降幅，受日圆走强以及中国和其他新兴市场疲软影响。日本5月制造业活动萎缩速度为逾三年最快，因新订单下挫。

这些数据也加大了安倍和日本央行采取更多措施刺激疲软增长的压力，而当前经济学家和全球投资者担心，央行的激进措施或许已达到极限，这些措施未能刺激经济增长。

--拜耳拟620亿美元收购孟山都，约合每股122美元

德国医药与化学品巨头拜耳(Bayer AG)宣布，开价每股122美元现金，或包括债务在内总计620亿美元，收购美国种子公司孟山都，将打造全球最大农业供应商。拜耳公布，向孟山都管理层提出的报价相当于较5月9日该公司收盘价溢价37%，当时尚未有合并的传言。拜耳称，其计划通过债券和股票的方式为该交易融资，其中主要是供股。股票融资将占该交易规模的四分之一左右。

--意大利和日本央行官员对通胀前景风险发出预警

意大利和日本央行官员警告称，疲弱通胀预期可能对本土经济造成损害。目前欧元区及日本虽已连续多年大力放松货币政策，但物价依然低迷。意大利央行总干事Salvatore Rossi称，央行绝不应让通胀保持低位，因为这可能会影响人们的心理并损及通胀预期。日本央行副总裁中曾宏在同一研讨会上称，日本持续20年的通缩经历表明，“迅速采取行动”应对物价增长乏力是非常重要的，因为一旦这种情况扎根，就会损及通胀预期。

--独家：巴西政府为改善财政拟出售国有资产，将召开投资者会议

一位高官及知情人士向路透称，巴西政府计划召开一系列投资者会议，推介一项全面资产出售计划。资产出售是帮助巴西筹集现金并削减创纪录预算赤字的一步关键行动。负责巴西对外引资工作的政府机构主管Wellington Moreira Franco表示，举行一系列路演活动，被认为是推销这些资产的必要之举，而且该计划得到立法和监管方面的支持。他并未给出具体时间表，也未指明哪些资产会被出售。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，因担心政府会推进消费税上调计划

日本股市周一收低，市场担忧政府明年4月上调消费税，将进一步打击疲软的经济。日经指数收盘跌0.5%至16,654.60点，盘中一度下跌逾1%。东证股价指数跌0.4%至1,338.68点，33个分项指数中有23个收跌。

--中国股市：沪综指连二日收升站上10日均线，后市有望延续小幅反弹

沪综指连二日收涨，量能略有放大。分析师指出，经过近两周的窄幅盘整，市场存在技术反弹要求，目前沪综指五日与10日均线处于粘合状态，今日大盘收盘成功站上10日均线，后市有望延续小幅反弹走势。沪综指收报2,843.645点，涨18.162点或0.64%；沪深300指数收报3,087.22点，涨0.29%。

--香港股市：恒生指数收盘微跌，投资人心态审慎

港股收盘接近持平，回吐盘中稍早涨幅，反映出在中国经济疑虑及美国下个月可能升息的阴影下，投资人心态持续审慎。恒生指数收跌0.2%，至19,809.03点。恒生国企指数涨0.1%，至8,308.21点。

--汇市：G7会议后日圆上扬，美元止住升势

日本公布强劲贸易数据，周一推动日圆再现升势；之前美元连续三周稳步上扬，激励那些仍然预期美国会再次加息的投资者。欧洲和亚洲股市处于守势，避险货币日圆兑美元涨0.6%至109.53，日圆兑欧元涨0.4%。美元兑欧元和其他主要货币持稳，新西兰元兑美元涨幅居前，上涨0.33%左右，收复了上周的部分失地。美元指数最新报95.211，较周五纽约尾盘变动不大，距离周四所及高点95.520不远。

--国际油市：油价走高，因尼日利亚局势动荡加剧全球供应中断问题

油价在亚洲时段下跌，因美元走强，且有迹象显示，尽管无预警生产中断所影响的产量达到至少五年来最高，但全球石油供应依然居高不下。0835GMT，布兰特原油期货报每桶48.31美元，较上日结算价跌0.41美元，或0.80%。美国原油期货跌0.49美元或1.01%，报每桶47.92美元。

--全球金市：金价持于三周低点附近，美国升息预期增强

金价在亚洲持稳于三周低点附近，美元走低及亚股上涨，且市场愈发预期美联储将最早在6月升息。0836GMT，现货金跌1.55美元或0.12%，报每盎司1,250.21美元，仍接近上周所及4月28日以来最低1,244美元。美国期金报1,250美元左右。0850GMT，现货银跌0.82%至每盎司16.37美元；现货铂金涨0.02%至每盎司1,017.25美元；现货钯金跌1.25%至551.22美元。

--金属期市：伦铜接近三个月低位，因美国利率前景提振美元

伦敦期铜周一陷于三个月低位附近，因美国下月可能升息的预期支撑美元保持坚挺，这提高资本成本，鼓励投资者押注金属价格进一步下滑。0840GMT，伦敦期铜下滑0.28%至每吨4,565美元，之前连续三周周线收低。伦铜在上周四创下2月中以来的最低位，报每吨4,540美元，目前正试图下探六年半低点4,318美元。上海期铜下滑0.1%至每吨35,170元人民币。(完)