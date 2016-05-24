《路透晚报》--5月24日

[重大数据或新闻]

--德国第一季GDP终值确认为较前季成长0.7%，民间消费及建筑支出强劲

德国统计局公布，第一季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季成长0.7%，较上年同期成长1.3%，民间消费强劲且建筑支出增加，远盖过对外贸易疲软效应。

数据显示，消费者支出及建筑业投资各对GDP成长率贡献0.2个百分点，政府支出和企业设备厂房投资对GDP成长率也分别贡献了0.1个百分点，对外贸易则是构成0.1个百分点的拖累，因出口成长增幅小于进口。

--日本内阁官房副长官称，按计划提高消费税将赢得国际社会信任

日本内阁官房副长官萩生田光一称，除非有特别情况的干扰，否则日本按计划从明年4月起将消费税从8%上调至10%，这将是赢得国际社会信任的最佳途径。萩生田光一在接受采访时对路透表示，如果反对党提出具有威胁性的不信任动议，他不能排除首相安倍晋三在下议院提前举行选举的可能性。他还表示，不认为目前的经济状况需要改变加税计划。

--法国5月工业信心小降，但整体企业信心升至1月以来最高

法国统计局公布的数据显示，5月工业信心稍稍下降，不过整体的企业信心却升至1月来最高。法国5月工业信心从4月的105降至104，之前路透调查的分析师平均预估是104。4月工业信心初值为104，经上修后为105。不过整体企业信心却从101升至102，得益于服务业和零售贸易业信心改善。

--澳洲央行制定货币政策时仍会采用通胀目标--总裁

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，即便在目前通胀放缓的环境下，该行在制定货币政策时仍会运用通胀目标，这个体系已经使用了20多年。史蒂文斯称，“中期通胀率目标在5%以下”仍然适用，因为这个系统“有充分的灵活性，可以全盘考虑并做出明智决定。”

--瑞士对瑞意银行展开刑事诉讼，新加坡分行遭勒令关闭

新加坡金融管理局(MAS)下令关闭瑞意银行(BSI)的新加坡营运，在此同时，瑞士根据对马来西亚国有基金一马发展(1MDB)交易的调查，已展开对瑞意银行的刑事诉讼。新加坡金管局指出，已撤消瑞意银行在新加坡的商人银行资格，并下令关闭，理由为严重违反反洗钱规定及其他违规行为。

--IMF报告称希腊需要“直接无条件”债务减免，并降低财政目标

国际货币基金组织(IMF)工作人员称，希腊需要“直接无条件”债务减免，并降低实施救援所要求的、以及使债务长期可持续的预算盈余目标。IMF工作人员在新的债务可持续性分析中称，没有几个国家曾经达到欧洲债权人(对希腊)要求的3.5%基础预算盈余目标。

报告公布第二天，欧洲财长将召开会议审核希腊救援，并讨论债务重组的可能，凸显IMF在救援协商中的强硬立场。

[市场摘要]

--日本股市：围绕日圆汇率的担忧导致日股收跌，成交量降至年内低点

收跌，围绕日本政府是否会不顾美国反对干预汇市以压低日圆的不确定性，打击了市场信心，同时对财政政策以及政府是否决定提高消费税的担忧，也导致成交量降至今年以来最低水准。日经指数收盘跌0.9%至16,498.76点。东证股价指数跌0.9%，至1,326.50点，成交值为1.67万亿(兆)日圆，为12月以来最低。

--中国股市：沪综指收跌，市场格局偏弱部分获利盘回吐施压大盘

沪综指收跌。分析师指出，今日大盘未能延续前两日反弹势头，开盘后维持低位震荡态势，市场热点散乱。当前市场整体处于偏弱格局，投资者多选择快进快出，前两日大盘反抽过程中成交量未有明显增加，显示反弹持续性较弱，获利盘一旦回吐即令市场承压。沪综指收报2,821.666点，跌21.979点或0.77%；沪深300指数收报3,063.56点，跌0.77%。

--香港股市：恒生指数小幅收高，尽管内地股市下跌

收高，尽管内地股市下跌。恒生指数收高0.1%报19,830.43点，恒生国企指数持平于8,306.56点。

--汇市：澳元挫跌，市场臆测澳洲央行今年可能再度降息

澳元跌至两个半月低点，受有关澳洲央行今年可能再度降息的讨论拖累，此前澳洲央行总裁表示，央行坚守使用通胀目标的政策。澳元兑美元下跌0.8%至0.7162，创3月初以来最低，也受到油价下跌的影响。往往跟随澳元波动的新西兰元亦兑美元下滑0.7%至两个月低位0.6706，石油出口国加拿大的加元则兑美元触及七周低位。美元全线走强，美元指数涨0.2%至95.433，受到周一稍晚美联储官员的强硬言论提振。美元指数已逼近上周所及两个月高位95.502。

--欧元债市：希腊公债收益率在欧元区财长开会前触及六个月新低

希腊公债收益率(殖利率)触及六个月低点，欧元区财长将开会评估希腊的纾困协议，并讨论对希腊债务进行重组的可能性。希腊10年期公债收益率下降2.2个基点至7.33%，创六个月低位。希腊10年期公债与同期德债收益率之差报718个基点左右，为六个月以来最窄。

--国际油市：美元走强打压油价跌破48美元，但库存下降预期构成支撑

油价在清淡交投中下跌，归因于美元走强，不过油价跌幅有限，因为美国原油和汽油库存可能下降。0830GMT，布兰特原油期货下跌0.5美元至每桶47.84美元，上日收低0.37美元。美国原油期货跌0.38美元至每桶47.69美元，上日结算价跌0.33美元。

--全球金市：金价持于三周半低位附近，受美国升息前景拖累

金价下滑，接近前一交易日所及的三周半低位，美联储会尽早升息的预期继续令金价承压。0830GMT，现货金跌0.49%至每盎司1,242.41美元。金价周一曾跌至4月28日以来最低1,242.63美元。美国期金下跌0.68%，至每盎司1,243美元。

--金属期市：伦铜徘徊在三个月低点附近，因美元走势强劲

伦敦期铜守在三个月低点附近，受美元走坚的制约，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)数位官员的讲话推高市场对美国6月升息的预期。0830GMT，伦敦期铜小升0.35%至每吨4,578美元，昨日为小跌。铜价在上周四曾经触及每吨4,540美元的低点，为2月中以来最低位。上海期铜收盘几无变动，报每吨35,190元人民币。上海期锌挫跌3.05%，因中国4月锌进口量低于预期。(完)