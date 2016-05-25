《路透晚报》--5月25日

[重大数据或新闻]

--希腊谈判“突破”减债问题僵局，IMF同意重回纾困团队

欧元区明确同意向希腊提供债务减免，最终使国际货币基金组织(IMF)同意重新加入对希腊的纾困计划。欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，表明希腊总理齐普拉斯执政联盟推动的财政改革得到了认可。但谈判取得的更大进展是达成了债务减免协议：欧元区同意在2018年向希腊提供债务减免，这足以确保IMF同意再度加入希腊纾困计划。

--德国5月IFO企业景气判断指数优于预期，6月GfK消费者信心小幅上升

德国5月Ifo企业景气判断指数从4月的106.6升至107.7，高于路透调查预估的106.8。该项指数基于对大约7,000家公司的调查，结果显示企业信心改善幅度大于预期，对当前的状况更为乐观，且经理人的预期也有改善。

此外，智库GfK基于对约2,000名德国民众的调查显示，6月GfK消费者信心指数升至9.8，创2015年9月以来最高，且优于路透调查分析师预估；5月则为9.7。德国6月消费者信心小幅上升，因消费者依然乐观，这暗示民间消费将持续带动该国经济成长。

--瑞士银行业失去私密性使业务受损，又因反洗钱疏漏在亚洲碰壁

瑞士瑞意银行(BSI)因未尽防范洗钱职责，遭监管机构关闭其在新加坡的分行。这突显出随着帮客户藏匿资产以避税的传统业务被切断，瑞士银行业者在海外寻找富有客户也面临着风险。

瑞士金融市场监管局(FINMA)已经对其他至少六家未公布名称的银行启动执法程序，这些银行要么是与导致BSI跌跤的马来西亚基金有牵连，要么就是卷入另一宗与巴西国有石油公司--巴西石油(Petrobras)相关的丑闻。

--日本财务大臣称，上周告诉G7财经领导人将按计划上调消费税

日本财务大臣麻生太郎表示，他上周在七国集团(G7)财长和央行总裁会议上称，日本明年将按计划上调消费税。麻生太郎在众议院金融事务委员会讲话时称，上调消费税对于财政纪律很重要。

不过日本内阁官房长官菅义伟则否认了一篇有关首相安倍晋三可能推迟明年上调消费税计划的报导。

--美国联邦法官称，大众汽车排放丑闻和解一事取得重大进展

美国一位联邦法官表示，德国大众汽车(Volkswagen)已经取得重大进展，有望在下月同车主以及美国政府就其柴油车排放丑闻达成最终和解。美国旧金山地区法官Charles Breyer重申，和解方案将包括对48.2万辆问题汽车的车主给予大量金钱补偿。Breyer在简短的庭审中称，车主的代理律师、美国司法部、国家环境保护局(EPA)、联邦贸易委员会、加州政府以及大众公司最晚6月21日将提交最终和解提议。

--三星电子将针对华为诉讼采取适当行动，维护自身利益

韩国科技巨头三星电子表示，将针对中国华为的指控采取适当行动维护三星的业务利益。世界第三大智能手机制造商--华为已经在中国和美国向三星电子提起诉讼，称三星电子侵犯其智能手机专利。“我们会对诉讼做彻底评估，并采取适当行动维护三星的业务利益，”三星电子在给路透的电子邮件中称。

--丰田汽车称国内工厂将于5月30日至6月4日之间全部恢复运作

日本丰田汽车表示，上月日本南部地震导致生产部分暂停后，国内工厂的所有生产线将在5月30日至6月4日之间恢复运作。丰田在声明中称，将在评估受到地震影响的零件供应状况时，继续就未来计划做出决定。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走软提振日经指数创近一个月收盘新高，索尼股价飙涨

收于近一个月高点，因出口类股受美元走强提振，之前美国公布的新屋销售数据表现强劲。索尼大涨6.5%。日经指数涨1.6%至16,757.35点，为4月27日以来最高收位。东证股价指数收盘涨1.2%至1,342.88点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，交投低迷A股成交额再创四个半月新低

沪综指小幅收跌，盘中交投低迷，A股成交额再创四个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势窄幅盘整，由于6月份国内外政策面、宏观经济面事件较多，市场仍在等待预期明朗，有色金属股今日受期货市场价格影响，领跌大盘。沪综指收报2,815.086点，跌6.580点或0.23%；沪深300指数收报3,059.23点，跌0.14%。

--香港股市：收盘劲升逾2%创六周来最大单日涨幅，但续涨能力存疑

跳涨逾2%，创六周来最大单日涨幅，受上日美国及欧洲股市劲升激励。恒生指数收涨2.7%至20,368.05点，恒生国企指数升2.8%至8,536.38点。

--汇市：升息前景提振美元指数创两个月高位，希腊协议支撑欧元

美元指数触及两个月高位，因市场预期美联储近期将升息，但美元兑欧元回吐涨幅，因希腊纾困谈判进展消息支撑欧元。0850GMT，美元指数报95.593，亚洲盘稍早曾一度升至3月底以来最高水准95.661。欧元兑美元近持平，报1.1142美元，从周二创下的10周低点1.1133反弹。英镑兑美元近持平，报1.4637美元，此前公布的最新民调结果显示，退欧和留欧派势均力敌。

--欧元债市：南欧国家公债收益率大跌，受希腊协议激励

欧元区二线国家公债收益率(殖利率)大跌，因希腊纾困谈判取得突破进展，提振对欧元区较高风险资产的买兴。葡萄牙10年期公债收益率下跌4.8个基点，触及三周低点3.02%，西班牙及意大利10年期公债收益率皆跌至一个月低点，分别约为1.51%及1.40%。

--国际油市：油价接近50美元，美国原油期货触及逾七个月最高位

原油期货涨至接近每桶50美元水准，美国原油期货触及逾七个月高位，因美国行业数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期。0830GMT，美国原油期货上涨0.67美元，至每桶49.30美元，前一交易日收高0.54美元。周三稍早该原油期货触及10月中以来最高水准49.35美元。布兰特原油期货涨0.67美元，报每桶49.28美元，周二收高0.26美元，结束了连续四天的跌势。

--全球金市：现货金跌至七周低位，受美联储升息前景打压

现货金跌至七周低位，受美联储将提早升息的预期打压。0830GMT，现货金下跌0.27%，至每盎司1,223.27美元。盘中稍早跌至1,222.85美元，为4月7日以来最低。美国期金跌0.45%，至1,223.70美元。

--金属期市：伦敦期铜受美国靓丽数据提振上涨，尽管美元走强

伦敦期铜连续第二日上涨，受到美国靓丽经济信号的提振，在美元持续走强的态势下展现了韧性。正是良好的数据带动了市场的空头回补。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.57%至每吨4,627美元，上日上涨0.9%。上海期交所期铜上涨0.8%至每吨35,490元人民币。其他金属方面，上海期铝下跌1.79%，LME期锡下跌1.3%至2月以来最低，此前中国进口放缓。(完)