《路透晚报》--5月26日

[重大数据或新闻]

--美国对中国等五个国家地区的进口耐腐蚀钢征收反倾销税

美国商务部为抑制进口钢铁的大量涌入，在周三宣布的调查终裁中决定对来自中国的耐腐蚀扁钢课征最高达450%的反倾销税和反补贴税。商务部声明稿中，还宣布对印度、意大利、韩国和台湾的耐腐蚀钢课征3-92%的反倾销税。商务部并裁定对来自中国、韩国、意大利及印度的扁钢课征反补贴税。台湾则豁免此项税率。

--日本首相安倍对雷曼倒闭级别的危机发出警告--报载

日经新闻报导称，日本首相安倍晋三对七大工业国(G7)其它成员发出警示，称要警惕出现类似雷曼倒闭级别的危机，这一表态为再度推迟上调消费税提供了潜在理由。报导称，安倍周四在G7会议上展示的数据表明，大宗商品价格自2014年以来下跌了55%，这等同于全球金融危机期间的跌幅，将之解读为要防范类似雷曼危机重现的警告。

--高田指导委员会正与KKR等几家基金展开磋商--消息人士

据知情消息人士透露，日本汽车零部件制造商高田负责制定重组计划的外部指导委员会正在与“数家基金”展开磋商，其中包括Kohlberg Kravis Roberts (KKR) KKR.N在内。这位不愿具名的消息人士并未说明，是这些基金主动接洽该委员会提议赞助高田，还是高田接洽这些基金。

--新加坡交易所收购波交所的谈判进入排他性阶段

新加坡交易所(SGX)与伦敦波罗的海贸易海运交易所(波交所)表示，双方正就SGX收购后者进行排他性谈判。波交所创建于1744年，现虽已不再是包租船只的商议场所，却拥有全球船运费率的指标指数，为数以十亿美元计的航运衍生品市场提供交易平台。两家交易所发布声明稿中称，双方已进入排他性谈判阶段，有效期至6月30日。

--俄罗斯重回国际债市声称新债受外资热捧，但可能有所夸大

俄罗斯当局吹嘘新发行欧洲债券成果，形容这是力抗欧美国家阻挠的一次胜利，但并无迹象显示有大型外国投资者买进此档债券，同时，在新债发行后，交易清淡，在大型发债案中十分罕见。俄罗斯周二发行一档10年期欧洲债券，筹得17.5亿美元，发债规模小于以往。这档债券收益率为4.75%，较二级市场可比债券收益率高出约50-70个基点。

--日本5月制造业信心下挫至三年低点，受日圆上涨拖累--路透短观调查

路透调查显示，日本5月制造业信心下挫至三年低点，未来三个月料仅会小幅回升，这一迹象表明日圆升值正在对汽车和电子出口商造成不利影响。路透月度短观数据显示，5月份服务业信心也下降，反映出尽管央行采取大规模货币刺激措施，但国内需求依然疲软。该调查与日本央行的季度短观调查紧密相关。

--苹果调研电动汽车充电课题，或为其新业务方向

据消息人士透露及对LinkedIn资料的查询显示，苹果正在调研电动汽车如何充电，并与充电站公司进行接洽，还招聘了这个领域的工程师。矽谷传言苹果有生产电动汽车的计划已经一年多了。现在该公司似乎在进行基础设施及充电相关的关键软件方面的基础工作。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘大致持平，盘中交投清淡

周四收平，盘中交投清淡、震荡剧烈。各指数回吐早盘涨幅，因日圆升势遏制了对出口业者等企业获利前景的乐观预期。日经指数收高0.1%，报16,772.46点，创下近一个月最高收位。东证股价指数持平于1,342.87点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，指标股大力护盘整数关口再获支撑

沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘震荡下跌盘中一度再次跌破2,800点整数关口，但随后指标股发力护盘，助股指逐波回升尾盘翻红，但成交量依旧维持在地量水平，后市料续维持偏弱势震荡。沪综指收报2,822.443点，涨7.357点或0.26%，盘中最低探至2,780.76点；沪深300指数收报3,064.21点，涨0.16%。

--香港股市：收盘几近持平，美国升息疑虑压抑风险意愿

继上日大涨后收盘几近持平，美国近期可能升息的疑虑复燃，抑制风险意愿。恒生指数收涨0.1%，至20,397.11点，恒生国企指数跌0.1%，至8,526.19点。

--汇市：日圆神秘飙升，削弱美元近来涨势

日圆在亚洲盘初飙升，阻碍了美元的进一步上涨，令人猜测美国投资者将不会忍受美元升破110.50日圆。欧洲盘初，日圆兑美元涨0.3%至109.90。美元指数下跌0.1%。人民币离岸市场汇率/美元持稳于6.56左右，上周曾走软至6.58。欧元兑日圆小幅下滑至122.80日圆，最低曾跌至122.25，盘中高位在122.93。

--欧元债市：德债收益率小升，因油价升破50美元有利通胀前景

指标德国公债收益率(殖利率)小升，因油价今年以来首次升破50美元，增添欧元区通胀率上升的希望。德国10年期公债收益率上涨1基点至0.16%，德国公债期货下跌5个跳动点至163.85。

--国际油市：布兰特原油近七个月来首次升逾50美元，受美国库存数据提振

布兰特原油升逾每桶50美元，为近七个月来首次，美国官方数据显示上周该国原油库存降幅大于预期，提振了油价。0856GMT，布兰特原油期货涨0.23美元，至每桶49.97美元，上日收升1.13美元或2.3%。美国原油期货上涨0.23美元，至每桶49.79美元。该期约上日结算上涨0.94美元。

--全球金市：金价上涨结束六日连跌，受交易员回补空头提振

金价录得一周多以来最大日内百分比涨幅，因交易员回补空头；前一交易日金价跌至七周低点，因市场预期美联储将最早在6月份升息。0830GMT，现货金涨0.26%至每盎司1,226.71美元，此前一度上涨0.4%，创5月17日以来最大日内涨幅。金价周三跌至每盎司1,217.25美元的4月6日以来低点。美国期金上涨0.28%至每盎司1,227.2美元。

--金属期市：伦敦期铜升至近两周高位，但季节性需求消退令后市看淡

随着美元走跌，伦敦期铜连续第三个交易日上扬，升至近两周高位。但交易商表示，期铜价格可能下滑，因铜消费大国中国的制造业需求在夏季之前放缓。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上扬0.77%，至每吨4,690美元，上日上涨1.1%。上海期铜上涨1.58%至每吨36,050元人民币。(完)