《路透晚报》--6月2日

[重大数据或新闻]

--日本央行审议委员佐藤健裕炮轰负利率，敦促修改政策架构

日本央行审议委员佐藤健裕周四称负利率政策会适得其反，并敦促日本央行采取一个更适合长期对抗通缩的政策架构。佐藤健裕表示，对银行超额准备金收费的概念已导致银行类股下滑，并损及家庭信心。他表示，负利率损及日本银行体系，侵蚀金融机构本已缩窄的利润，可能甚至导致银行减少放贷。他是首位公开对负利率政策发表尖锐批评的日本央行决策者。

--调查：人民币一年内料跌约2.5%，因美元上涨且中国经济降温

路透调查显示，人民币兑美元未来一年料下跌约2.5%，因美国升息预期提振美元上涨，且中国央行料下调人民币中间价。据路透本周调查的近60位外汇分析师的预估中值，6月底时人民币将在6.60附近，稍低于周四的6.58。预计人民币到11月底时将下滑至6.69，到2017年5月底时将达到6.75。

--美国银行业第一季净收益两年来首降，受能源坏账拖累

美国联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格称，能源企业不良贷款使得美国银行业第一季净收益两年来首次下降，较上年同期减少2%至391亿美元。格伦伯格在关于银行业第一季业绩的媒体简报会上表示，“能源价格偏低对银行业的全部影响依然有待观察，尤其是对于美国能源生产地区的消费者与企业贷款的冲击。”

--欧洲央行料维持利率不变，并上调部分通胀和GDP预估

在坚定地维持利率不变的同时，欧洲央行周四可能上调经济增长和通胀预估，在央行强调负面风险犹存并准备祭出更多刺激举措之际，这样的正面举动实属罕见。由于油价自1月初以来已上涨近一倍，欧洲央行将小幅上调通胀率预估，打破不得不逐季下调预估的局面。这将支持欧洲央行总裁德拉吉有关耐心等待现有举措生效的呼吁。

--脱欧公投担忧导致英国5月建筑订单自2013年以来首降

英国5月建筑业订单逾三年来首次下降，因企业担心6月23日脱欧公投结果，推迟新的项目。金融数据公司Markit表示，英国5月建筑业采购经理人指数(PMI)从4月的52.0降至51.2，显示建筑业活动整体增长情况为2013年6月以来最弱。新订单分项指数下滑幅度尤其大，从50.1降至48.1，为2013年4月以来首次跌破50荣枯分界线，也是2013年3月以来最低水准。

--PIMCO警告货币政策枯竭将造成“全球范围内的重大风险”

美国太平洋投资管理公司(PIMCO)警告称，当前的零利率及其它非常规货币政策，将不足以维持全球经济成长、填补产出缺口并提升通胀至目标水平。该公司在其年度长期展望论坛(Secular Forum)报告中指出，有鉴于经济缓慢成长，而且债务水平高于危机前，“如果并且一旦货币政策弹药耗尽，威胁到全球稳定性时，全球并无显而易见的‘备胎’可用”。

[市场摘要]

--日本股市：跌逾2%创一个月来最大跌幅，受累于日圆走强等因素

日本股市周四录得一个月来最大单日百分比跌幅，受累于日圆走强、英国退欧公投等全球性事件忧虑、以及日本财政政策担忧挫伤风险偏好。日经指数下跌2.3%，收报16,562.55点，创5月2日以来最大日线跌幅。东证股价指数下跌2.2%至1,331.81点。

--中国股市：沪综指小幅收升至近一个月新高，观望情绪转浓

中国股市沪综指小幅收升至近一个月新高。分析师指出，在周二因MSCI指数或将纳入A股的消息刺激而拉出一根长阳线后，领涨的非银金融股原地休整，后续增量资金入市迹象不明显，大盘继续小幅盘整，等待进一步指引，成交继续萎缩。

沪综指收报2,925.229点，涨11.721点或0.4%。上证A股今日成交1,848亿元人民币，上日为2,195亿元。沪深300指数收报3,167.10点，涨0.21%。

--香港股市：小幅收高，投资者仍抱持谨慎态度

香港股市小幅收高，投资者继续担忧中国经济状况以及美国即将升息的影响。恒生指数收高0.5%至20,859.22点；恒生国企指数涨0.6%至8,756.38点。多数板块上涨，但恒生电讯指数跌逾1%。

--汇市：美元兑日圆触及两周低点，美国升息前景存在不确定性

美元兑避险日圆触及两周低点，美联储是否在6月或7月升息存在不确定性，令美元承压。策略师称，日本央行审议委员佐藤健裕周四表示反对进一步调降负利率，亦提振日圆。0859GMT，美元兑日圆下跌0.50%至108.97，此前曾触及两周低点108.825日圆。欧元兑美元上涨0.21%至1.1208，触及创九日高点。

--欧元债市：希腊公债收益率持稳半年低点附近，等待欧洲央行利多讯号

希腊公债收益率(殖利率)周四持于六个月低位附近，等待欧洲央行会议召开。该会议可能释出希腊银行业者可重新获得一融资管道的讯号，这是希腊计划明年重返国际债市的第一步。希腊五年期公债收益率报7.057%，接近5月底所及的六个月低点6.95%。

--国际油市：OPEC会议前油价持稳，市场信号杂乱

油价持稳，在石油输出国组织(OPEC)举行会议之前，市场信号混乱不一。分析师们预计会议不会达成限制产量的协议。0832GMT，布兰特原油期货较上日结算价上涨0.13美元，报每桶49.85美元；美国原油期货(WTI)上涨0.11美元，报49.12美元。

--全球金市：金价因美元下滑而小升，美联储加息前景备受关注

金价小升，受助于美元走软，市场在评估美国最近公布的一系列经济数据是否提升了美联储较早加息的前景。0833GMT，现货金涨0.26%，报每盎司1,215.5美元。美国期金涨0.26%报1,217.9美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，期锌则在供给收缩的带动下飙升

伦敦期铜保持在一周低点上方，此前好坏不一的美国经济数据拖累美元。与此同时伦敦期锌跳升至10个月高位，因有迹象显示供给紧张已开始，投资者纷纷追高。0839GMT,三个月期铜小跌0.11%，报4,612美元。上海期铜下跌0.56%至每吨35,280元人民币。LME期锌触及去年7月23日以来最高水准每吨2,004美元，成交活跃。(完)