《路透晚报》--6月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月服务业PMI升至50.4，重现温和扩张

周五公布的民间调查显示，日本服务业活动5月重返扩张，扭转4月萎缩局面，因新订单温和增长。5月经季调的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)上升至50.4，高于4月的49.3。该数据回到扩张与萎缩分水岭50上方，并显示行业活动扩张速度为2月以来最快，不过变化程度暗示业务环境仅温和改善。

--美国芝加哥联储总裁认为有理由支持暂缓升息数年

在外界普遍预期美联储今年夏季将会升息之际，芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯提出具有鸽派色彩的主张。他认为有合理理由可以支持暂缓升息，直到核心通胀率达到美联储的2%目标。如果美联储当前对通胀率的预估成真，按埃文斯的想法，美国货币政策将会按兵不动直到2018年。

--欧元区5月企业活动增速强于预期，但仍然温和

欧元区5月企业活动改善程度强于预期，但仍表现温和，进一步表明年初的扩张态势不会在本季复制。Markit欧元区综合PMI终值为53.1，高于初值的52.9以及4月份的53.0。

德国5月民间部门增长速度加快至1月来最高水平，暗示年初经济的强劲态势将延续到第二季。

德国央行下调经济成长和通胀预估，但指称经济实际增长情况比数据显示得更强劲，扩张速度快于产能。央行目前预计今年德国GDP成长1.7%，低于去年12月预计的1.8%，同时将2017年增长预估从1.7%下调至1.4%。

法国5月民间部门活动加速至七个月最高水平，服务业增强抵消制造业疲弱。

--英国5月服务业成长提速，退欧公投不确定性仍打压人气

调查显示，继4月降至三年低位后，英国服务业5月成长加速，但退欧公投的逼近仍打压新业务和招聘活动。财经数据供应商Markit表示，英国第二季整体经济增速料为0.2%，强于一个月之前的预期，但仍低于今年第一季0.4%的增幅。Markit的5月服务业活动指数从4月的52.3升至53.5，高于路透调查中分析师预估中值的52.5，但仍在三年来最疲弱的表现之列。

--中国财新5月服务业及综合PMI均续回落，经济增长动力稍减弱

财新5月中国服务业PMI继续回落，包括新业务在内的多项指数均下行，而综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱，需进一步释放服务业发展潜力。财新/Markit联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)较前月下降0.6个点至51.2，连续第二个月回落；当月综合PMI为50.5，较4月降0.3个点。

--新加坡来宝集团将通过供股筹资5亿美元，董事长将辞职

新加坡来宝集团将通过供股筹资5亿美元，董事长Richard Elman计划在12个月内辞职。这是该公司本周宣布的最新意外举措。这家亚洲最大的大宗商品交易商正竭力应对会计问题和商品市场疲软的后续影响。来宝集团还称将裁员。中投公司持有来宝集团近10%的股权。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在清淡交投中小幅收高，迅销跳升

日本股市周五在清淡交投中收高，得益于美国股市上涨，以及指数权重股迅销(Fast Retailing)公布月度销售强劲后跳涨。日经指数收高0.5%至16,642.23点，周线下滑1.1%。大盘成交额1.77万亿日圆，低于被视为交投活跃的2万亿日圆大关。东证股价指数涨0.4%至1,337.23点。

--中国股市：沪综指收升至近一个月新高，白酒、中药股板块领涨大盘

中国股市沪综指收升至近一个月新高。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，午后向上冲破60日均线后，有小部分资金跟进入场，白酒、中药股板块领涨大盘。近期股市消息面偏正面，致政策预期转暖，但成交量未能明显放大，估计后市维持小幅盘升势态。

沪综指收报2,938.682点，涨13.453点或0.46%，本周累计上升4.17%，为两个半月最大；上证A股今日成交2,110亿元人民币，上日为1,848亿元。沪深300指数收报3,189.33点，涨0.70%。

--香港股市：收高并触及一个月高位，但投资者对事件风险保持警惕

香港股市涨至一个月高位，录得连续第三个周线涨幅，但今日交投仍然淡静，反映出投资者在本月稍晚美国可能升息之前的谨慎心理。围绕中国经济状况以及6月23日英国公投结果的担忧情绪也打压了风险偏好。恒生指数收高0.4%至20,947.24点；恒生国企指数涨0.6%至8,809.81点。恒指本周累计收高1.8%。

--汇市：欧元兑日圆接近三年低位，市场押注ECB将进一步放松政策

欧元兑日圆接近三年低位，因之前欧洲央行未提高其长期预估，加大了未来进一步放松政策的可能性。欧元兑日圆在欧洲央行会后跌至121.065，为2013年4月以来最低位。0822GMT时，欧元/日圆几近持平于121.37，美元/日圆下滑0.06%至108.78，欧元/美元上涨0.07%至1.1157。

--欧元债市：爱尔兰与德国公债利差创三周最阔，英国公投前市场紧张

爱尔兰公债收益率(殖利率)与德债收益率之差触及三周来最阔69个基点，也高于今年初的约50个基点，因英国退欧公投临近，市场情绪紧张不安。10年期爱尔兰公债收益率一度上升逾两个基点至0.83%，0836GMT时微跌至0.783%。在今日稍晚备受关注的美国非农就业数据公布前，其他欧元区公债普遍持稳。

--国际油市：布兰特原油持于50美元上方，OPEC会议未能达成产量协议

布兰特原油期货持于每桶50美元左右，此前召开的石油输出国组织(OPEC)会议未能就产量目标达成一致，但沙特承诺不会向市场增加更多供应，这点对油价构成支撑。0842GMT，布兰特原油期货报每桶50.16美元，较上日结算价涨12美分。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨7美分至每桶49.24美元。

--全球金市：金价变动不大，料第五周周线下跌

黄金价格变动不大，本周料连续第五周周线下跌；美元和亚洲股市持稳，市场等待美国今日稍晚公布非农就业报告。0839GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,211.67美元。金价本周或将录得连续第五个周线跌幅。美国期金涨0.15%报1,214.4美元。

--金属期市：伦敦期铜攀升，但本周或仍将录得五周来第四周下跌

伦敦期铜在空头回补的带动下上涨，但本周或将录得周线跌幅，因美元走强和中国的季节性需求下降构成不利影响。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.99%至每吨4,653.50美元。上海期货交易所主力期铜合约收高1.25%，至每吨35,720元人民币。LME期锌周线涨幅最高，受供应收紧提振料周线涨逾5%。(完)