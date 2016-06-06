《路透晚报》--6月6日

[重大数据或新闻]

--欧元区6月SENTIX投资者信心指数升至9.9，创下今年以来最高

一项调查显示，欧元区6月投资者信心升至今年以来最高，表明投资者已摆脱了对于全球经济的担忧。6月Sentix投资者信心指数从5月的6.2跳升至9.9。路透调查的分析师原预期会升至7.0。Sentix负责人Manfred Huebner在一则声明中说，今年初出现的加速下行趋势似乎暂时已停止，新兴市场情况改善，以及油价回稳，也提振投资者信心。

--波士顿联储总裁称就业数据疲软，但美联储仍接近升息

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，美国经济从冬季疲弱表现中反弹，令美联储更加接近升息，尽管上月非农就业数据疲弱，或许会令美联储暂时按兵不动。罗森格伦的讲话再一次暗示，美联储仍处在继续收紧政策的轨道上，但可能不会在6月14-15日的会议上升息。罗森格伦说，5月非农就业数据‘令人失望’，与第二季支出和经济加速增长不符，所以“重要的是要判断这份报告的疲软表现是异常情况，还是反映出整体就业市场放缓”。

--刺激政策面临困境，安倍力推“同工同酬”以提振日本经济

由于兼职和临时工目前在劳动力大军中占据约40%的份额，安倍誓言采取“同工同酬”计划，迫使企业为从事相同工作的员工发放相同薪酬。安倍指望在7月参议院选举前，通过该计划来刺激疲弱消费，并赢得选票。该计划是一系列年中政策声明中的核心内容。日本经济团体连合会(经团连)会长榊原定征表示，他将支持安倍的计划，但称“我们必须考虑日本自身的薪酬体系和就业惯例，而不只是承诺同工同酬。”根据今年稍早发布的路透企业调查，仅有9%的企业认为该计划切实可行。

--伊朗原油出口大增，国际油轮航商助一臂之力

路透目击数据显示，有超过20艘欧洲及亚洲籍的油轮正运输着伊朗的原油，使得伊朗制裁于1月获得解除后提升出口的速度可以远快于市场分析师预期。在国际船只支持伊朗自家的油轮下，交易商表示，伊朗石油出口如今接近每日250万桶左右的制裁前水准。亚洲是国外船只运送原油的主要目的地，不过也至少有四艘国际油轮正驶向欧洲。

--中国国务院副总理称，下周将提出中美投资协定的负面清单

中国国务院副总理汪洋表示，中国将于下周提出中美双边投资协定的“负面清单”。汪洋是在目前于北京举行的中美战略与经济对话开幕式上发表上述谈话。美国官员先前表示，提出大举减少禁入行业数量的负面清单，对于达成协议至为重要。

另外，中国财政部长楼继伟在中美战略与经济对话中表示，中国与美国将进一步加强宏观经济政策的协调。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。应该不用太担心美国再度升息，虽然这可能对金融市场造成广泛冲击。

--德国4月工业订单较前月下降2.0%，3月修正为较前月上升2.6%

德国经济部周一公布，德国4月工业订单较前月下 降2.0%，3月工业订单修正为较前月上升2.6%，前值为上升1.9%。路透访问的25位分析师预估中值为下降0.5%，预估值从下滑1.6%至增 长1.1%不等。

--英国制造业者预计下半年将回升，但退欧公投至为关键--EEF

一项行业调查显示，处于困境中的英国制造业者预计今年下半年将略微回升，但如果该国在公投中决定脱离欧盟，那么缓慢的改善可能将偏离轨道。英国工程雇主联合会(EEF)称，4-6月英国制造业的普遍颓势有所缓解，但回升速度逊于企业三个月前的预期。尽管如此，制造业者对于今年下半年的情况仍较乐观，可能反映为假设英国将在公投中决定留在欧盟，另外导致需求疲弱的其他一些因素将持续消退。

[市场摘要]

--日本股市：收跌且盘中触及四周低点，因美国就业数据不佳使日圆大涨

日本股市日经指数周一跌至四周低点，因美国周五公布令人失望的非农就业数据后，日圆兑美元大幅升值，增添了日本出口商前景面临的压力。日经指数收低0.4%至16,580.03点，盘中低见16,322.64点，创5月10日来最低。东证股价指数下滑0.4%至1,332.43点。JPX-日经400指数下跌0.4%至12,005.62点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，量能不济短线上攻动力有所减弱

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘围绕沪综指60日均线盘整，成交量明显萎缩。目前市场情绪相对理性，6月国内外事件较多，市场仍在等待消息面的进一步明朗。虽然盘面热点活跃度明显提高，但主线和持续性仍不清晰，盈利机会较难把握。沪综指收报2,934.10点，跌4.58点或0.16%，上证A股今日成交1,722亿元人民币，上日为2,110亿元。

--香港股市：恒指小升，投资者仍警惕美联储升息前景和英国脱欧公投

香港股市小幅收高，逆转稍早的跌势，因石油和金属价格的上涨带动能源和原材料板块上扬。恒生指数收涨0.4%，收报21,030.22点。恒生国企指数升0.6%至8,865.35点。

--汇市：美元部分收复美国就业报告后的失地，等待FED叶伦讲话

美元指数上涨，此前触及逾三周低点，因美国公布的非农就业报告疲弱，使投资者排除了美联储6月加息的可能性。0812GMT，美元指数升0.1%至94.120，上周五曾跌至93.855的5月12日以来低位。美元兑日圆上周五跌至一个月低位106.35，周一反弹0.6%至107.14，得益于上周五大跌后出现的逢低买盘。欧元兑美元下跌0.1%报1.1352，上周五曾升至三周高点1.1375美元。

--欧元债市：德债收益率逼近纪录低位，因美就业数据疲弱及英退欧担忧

德国10年期公债收益率(殖利率)周一逼近纪录低位，因美国疲弱的非农就业数据令美国近期升息预期转黯，而且围绕英国在欧盟退留的担忧与日俱增。德国10年期公债收益率持稳于0.069%，上周五曾跌至逾一年低点0.065%。这距离去年创下的纪录低点0.05%已仅咫尺之遥。

--国际油市：油价上涨，受美元大跌及尼日利亚石油设施遭袭提振

布兰特原油上涨，因美元急跌，且尼日利亚石油设施遭到袭击令市场供应收紧，但美国产量回升的迹象抑制涨幅。0814GMT布兰特原油期货上涨0.53美元或1.1%至每桶50.17美元。美国原油期货涨0.52美元或1.1%至每桶49.15美元。

--全球金市：金价涨至两周高位，因美联储近期升息前景转黯

金价触及两周高位，随后小幅回落。上周五创下近四个月最大单日涨幅，因美国当日公布的非农就业报告不及预期，使得美国在近期升息的机率大降。0818GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,240.75美元，盘中触及5月24日以来最高水准1,248.40美元。美国期金几无变动报每盎司1,243.90美元。

--金属期市：伦铜触及四周高位，因美元重挫

伦敦期铜攀升至四周最高，此前出炉的美国非农就业数据远逊于预期，导致对美国升息时间的预期推后，并令美元重挫。0822GMT，伦敦三个月期铜上涨1%至每吨4,732.50美元，稍早一度触及4,748美元，为5月12日来高点，周五收升1.7%。沪铜上涨2.4%至每吨36,260元人民币。(完)