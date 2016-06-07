《路透晚报》--6月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国官员敦促中国降低对外资企业的壁垒

美国高层官员再度敦促中国降低对外资企业的障碍，称由于监管环境更加复杂，此类担忧已有所加深。“近几年对业务氛围的担忧加重，外资企业面临更加复杂的监管环境，并质疑自己在中国是否受欢迎，”美国财政部长雅各布·卢对中美企业和官员表示，“两国政府有责任培育良好环境，促进投资、贸易和商业合作的持续和扩大。”

雅各布·卢还在中美战略与经济对话闭幕式上表示，中国在双边对话中承诺，人民币将继续实施“以市场为导向的汇率改革，增强双向浮动弹性”。中国官员强调人民币没有持续贬值的基础。美中两国官员就促进民间部门在美国进行人民币交易和结算，达成政策框架协议。

另外，中国副总理汪洋表示，中美两国一致同意推动国际货币基金组织(IMF)的改革，以增加新兴经济体的份额。

--央行动态：澳洲央行6月会议维持利率不变；印度央行亦按兵不动

澳洲央行维持政策利率稳定，并未连续降息，且似乎提高了再次降息的门槛。澳洲央行在月度货币政策会议结束后宣布，将隔夜拆款利率维持在1.75%的纪录低点。此举一如外界广泛预期。“委员会认为，本次会议上维持政策不变的立场，符合经济持续增长、以及通胀逐渐回到目标水平的趋势，”澳洲央行总裁史蒂文斯在会后声明中称。澳元兑美元应声上行，涨0.005美元至一个月高位0.7426美元，因中性基调重新提振了澳元多头。

另外，印度央行也维持附买回利率于五年低位6.50%不变，同时暗示，如果季风季降雨压抑食品价格的上涨压力，则今年稍晚可能再度降息。

--英国零售支出在停滞两个月后于5月恢复增长，同月房价涨幅达到预期的两倍

英国零售业联盟(BRC)公布的调查显示，英国消费者5月增加支出，但围绕经济的不确定性可能限制销售增长。BRC称，在两个月的增长停滞后，5月零售支出同比增长1.4%，受服装销售提振。5月同店零售销售上升0.5%，4月为下降0.9%。

英国抵押贷款机构Halifax公布，5月英国房价的涨幅要高于预期，房价已从4月由一项房产新税引发的下跌中反弹。5月英国房价较前月上涨0.6%，涨幅是路透调查分析师预估涨幅的两倍。4月英国房价为较前月下滑0.8%。

--德国4月工业生产较前月增长0.8%，优于预期

德国经济部公布，4月工业生产较前月上升0.8%。路透访问的分析师平均预计，4月工业生产较前月上升0.7%，预估值 从下滑0.8%至增长 1.6%不等。

--LME系统仓储业者将接受仓储租金设限建议

消息人士表示，多家金属仓储公司准备支持伦敦金属交易所(LME)提出的一个限制仓储租金提案，相较于多年来仓储业者互相竞争设法收取较高租金的现象，这将是一大改变。LME先前曾表示，若制定租金上限，可能招致涉嫌妨碍竞争的法律问题，但讨论文件称LME暂时认为，法律问题已不再是障碍。

--壳牌称在收购BG Group后将退出多达10个国家

皇家荷兰/壳牌石油集团表示，在以540亿美元收购BG Group之后，将出售多达10%的油气产能、退出多达10个国家，藉以缩减成本。该集团在2月完成交易后提出策略展望，称2020年之前将维持年度支出在300亿美元以内，2016年资本支出计画则是三度调降至290亿美元，起初规划为350亿美元。

--消息人士称韩国三星SDI与特斯拉洽谈电池供应，股价大涨6%

直接接触内情的消息人士向路透表示，韩国三星SDI与特斯拉汽车(Tesla)洽谈为Model 3电动车及储能产品供应电池一事有了进展。消息人士称，若特斯拉销售超越预期，则可能让三星SDI加入供应商行列，不过他拒绝说明销售具体达到什么水平才会让三星SDI取得订单。目前特斯拉是向日本Panasonic采购电池。

[市场摘要]

--日本股市：自四周低点反弹收高，美联储主席讲话未暗示何时升息

日本股市自四周低点反弹。美联储主席叶伦周一未就何时升息给出明确暗示，尽管她仍称近期升息可能是合适的。日经指数收涨0.6%，报16,675.45点。东证股价指数涨0.6%，报1,340.77点。资源相关类股表现优于大盘。

--中国股市：沪综指震荡微幅收升，新股板块走强但大盘量能持续萎缩

中国股市沪综指震荡微幅收升，新股板块整体走强。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，量能持续萎缩，端午节小长假即将来临，场内观望氛围不减。料6月中旬MSCI或纳入A股指数和深港通等事件，将对市场预期形成支撑，大盘续维持震荡格局。沪综指收报2,936.045点，涨1.947点或0.07%。上证A股今日成交1,634亿元人民币，上日为1,722亿元。

--香港股市：收高逾1%，因对美国加息的担忧消退

香港股市收高逾1%，因美联储主席叶伦对美国经济前景给出了一个总体乐观的评估，但在何时加息的问题上则三缄其口。恒生指数收高1.4%至21,328.24点；恒生国企指数涨1.6%至9,004.30点。

--汇市：澳元跳涨1%，此前澳洲央行符合预期维持利率不变

澳元/美元涨1%，此前澳洲央行维持指标利率不变，而且似乎提高了进一步放松货币政策的门槛。澳元兑美元一度涨至0.7443美元，创5月6日以来最高，澳元兑日圆、欧元和新西兰元也都上涨近1%。0812GMT，澳元/美元上涨0.99%至0.7439美元。美元指数涨0.01%至93.911。美元兑日圆涨0.24%至107.80日圆。

--欧元债市：二线公债收益率领跌，美联储主席叶伦温和表态带来慰藉

欧元区二线国家公债收益率(殖利率)领跌，因美联储主席叶伦的温和表态给已因英国脱欧公投而紧张不安的风险市场带来些许慰藉。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率均下跌约3个基点，回吐了上日的部分涨幅。

--国际油市：布兰特原油持守在七个月高点附近，预计美国库存将下降

布兰特原油期货价格徘徊在七个月高点附近，守住昨日录得的涨幅，因尼日利亚石油基础设施遭遇袭击，并且美国原油库存预计下降，令市场人气较为坚挺。0816GMT，布兰特原油8月期货上涨0.10美元至每桶50.65美元，距离周一触及的日高50.83美元不远，这亦是去年11月以来最高位。美国原油7月期货涨0.09美元至每桶49.78美元，周一结算价为上涨1.07美元。

--全球金市：现货金小跌但仍守在近两周高位，受叶伦谨慎言论的支撑

黄金下跌，但仍守在近两周高位水准，因美联储主席叶伦发表的谨慎言论给金价带来支撑。叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口。0818GMT，现货金下跌0.2%，至每盎司1,242.20美元。周一曾触及两周高点每盎司1,248.40美元。美国期金下跌0.2%至每盎司1,245.00美元。

--金属期市：伦铜自四周高位下滑，但美元走软提供支撑

伦敦期铜自上日触及的四周高位回落，因需求不振。但美联储主席叶伦讲话后美元走软，为期铜提供支撑。0819GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1.7%至每吨4,608.00美元。上日收盘持平，但盘中一度触及5月12日以来高点每吨4,748美元。上海期交所期铜下跌0.7%至每吨35,840元人民币。(完)