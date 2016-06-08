《路透晚报》--6月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季GDP成长率略微上修，受闰年因素所提振

日本内阁府数据显示，今年第一季经济成长环比年率修正为1.9%，较初值的成长1.7%上修，与路透调查中受访经济分析师的预估中值相同。第一季GDP较前季增幅为0.5%，亦自成长0.4%的初值上修，且符合预估中值。分析师称，除去2月多一天的闰年影响，GDP可能增长约0.2%。

另外，日本财务省公布，4月经常帐盈余为1.88万亿日圆，因石油进口价格低廉，且海外投资收入盈余可观，进而提振贸易顺差。但数据表现逊于路透调查分析师的预估中值2.32万亿日圆。

而内阁府公布，5月服务业景气判断指数触及新低，因楼市供应过剩，且重新落入通缩，这是又一个令人担忧的信号，显示首相安倍晋三重振通胀策略效果不彰。

--韩国应迅速采取财政刺激措施并放宽货币政策--IMF

国际货币基金组织(IMF)称，韩国应该尽快执行额外财政刺激措施并进一步放宽货币政策以支撑经济，目前韩国经济面临着“疲弱且动荡的外需”所带来的下行风险。IMF称，韩国还面临着重大结构性问题，因其人口快速老龄化，严重依赖出口，以及生产率尤其是服务业生产率落后。IMF团队发表的声明称，“在这一背景下，宏观经济政策应带来支撑。应优先快速执行额外财政刺激措施，同时应放宽货币政策。”

--世行调降全球经济增长预估，因需求疲软和大宗商品价格低落

世界银行将2016年全球经济增长率预估从1月的2.9%调降至2.4%，原因是大宗商品价格始终较低，发达经济体的需求迟滞，贸易状况疲软，资本流动减少。世界银行将2016年美国经济增长率预测下调0.8个百分点至1.9%。2016年欧元区经济增长预测小幅下调至1.6%。在主要新兴市场经济体中，世界银行维持对中国今年经济增长预估于6.7%不变，并预计2018年增速将进一步放慢至6.3%。

--欧洲央行开始购买公司债，试图用新招来刺激通胀

欧洲央行开始购买公司债，希望此举能让企业有信心借钱和花钱，这是央行为刺激欧元区极低通胀而采取的最新措施。但新举措仍会面临严重阻碍，能否成功主要取决于欧洲央行能否吸引到更多企业开展借款活动、以及更低的借款成本能否惠及意大利和西班牙等疲软经济体。一些欧元区消息人士认为，每月购债规模可能介于20亿至30亿欧元之间。

--三菱东京日联银行料将放弃日本公债一级交易商资格--消息

知情人士表示，三菱东京日联银行料最快在7月初将放弃日本公债一级交易商资格。此举反映了日本央行激进的货币政策压低了日债收益率，促使商业银行转而远离日本公债。三菱东京日联银行为三菱UFJ金融集团旗下的核心商业银行部门，是日本最大的银行。该行将是首家放弃该资格的主要银行。

日本内阁官房长官菅义伟表示，日本政府将继续通过与市场密切沟通，对公债进行合理的管理，以确保稳定吸收政府债务。菅义伟在记者会上称，政府将密切关注公债市场。

--英国4月工业生产环比增幅为近四年来最大，受制药与汽车业提振

英国4月工业生产增速为近四年来最快，受制药和汽车等产业提振。这与其他显示经济在脱欧公投前放缓的迹象形成对比。英国4月工业生产较前月上升2.0%，远高于3月的增长0.3%，创出2012年7月以来最大的月度增幅。

另外，英国招聘与就业联合会(REC)表示，英国企业5月新增员工的速度创下八个月以来最慢，一来是因为缺乏合适人选，二来则是对6月23日英国是否续留欧盟公投感到忧心。REC表示，临时员工相关支出增长放缓，与此同时正式员工的起薪增幅也创下2013年10月以来最低。

[市场摘要]

--日本股市：在震荡交投中收涨，受助于中国贸易数据良好

日本股市日经指数在震荡交投中收涨，抹去稍早跌幅，此前中国贸易数据相对良好，抵销了投资者对日圆走强的疑虑。日经指数收涨0.9%至16,830.92点，稍早指数在平盘上下震荡。东证股价指数收涨0.8%报1,350.97点。JPX-日经400指数上涨0.8%报12,174.51点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，临近端午节小长假市场情绪偏谨慎

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，临近端午节小长假，市场情绪偏谨慎，今日大盘振幅有所加大，指数下跌过程中略有放量。在经济走势和消息面明朗前，存量资金仍将主导市场行情。目前沪综指60日均线技术阻力较强，大盘短期缺乏持续上攻动力，后市存在消化获利回吐压力的要求。沪综指收报2,927.159点，跌8.886点或0.30%。上证A股今日成交1,771亿元人民币，上日为1,634亿元。

--香港股市：收盘基本持平，端午节假期前交投淡静

香港股市周三基本持平，在端午节假期到来之前交投淡静。恒生指数收跌0.1%至21,297.88点；恒生国企指数涨0.3%至9,027.82点。恒指成分股总成交量为16亿股。

--汇市：美元指数触及五周低点，受美联储升息预期消退拖累

美元指数触及五周低点，受美联储将很快升息的预期消退拖累。0819GMT，美元指数小跌0.1%至93.732，此前低见93.68，为5月6日来最低。美元兑日圆下跌0.34%，至106.94日圆，稍早触及106.72低点。欧元兑美元上涨0.12%至1.1370美元。

--欧元债市：德国10年期公债收益率触及纪录低点0.035%

据Tradeweb数据，德国10年期公债收益率周三触及纪录新低0.035%，日内下跌1.5基点。“距离负值只差几个基点了，考虑到本月稍晚的英国脱欧公投，这可能提供最后一下推力，未来几周很可能跌至负值，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin Van Vliet表示。

--国际油市：油价升至八个月高位，因美库存降幅大于预期及中国需求强劲

原油价格连续第三日上涨，达到约八个月高位，因行业数据显示美国原油库存降幅大于预期，以及市场浮现对于尼日利亚石油产业遭攻击的担忧以及中国需求强劲。0821GMT，布兰特8月原油期货上涨0.25美元，报51.69美元，周二收高0.89美元。盘中触及10月12日以来高位51.55。纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货涨0.18美元，报每桶50.54美元；稍早曾触及50.58美元的10月9日以来最高。

--全球金市：金价触及两周新高，因美联储很快升息的可能性降低

金价触及两周新高，因继美联储主席叶伦本周稍早发布鸽派讲话之后，美国较早升息的可能性似乎减弱。0823GMT，现货金涨0.66%至每盎司1,251.60美元，为5月23日以来最高。美国期金涨0.58%至1,254.20美元。

--金属期市：伦铜从两周低点回升，因中国铜进口数据良好

伦铜从两周低点附近回升，因美元维持低迷，且中国5月的铜进口数据强劲。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.56%至每吨4,592.50美元；上日跌2.6%，曾触及两周最低点4,552美元，并在2月以来最低水平附近徘徊。上海期货交易所期铜合约下跌2.3%，至接近低位的每吨35,230元人民币。(完)