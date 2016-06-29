《路透晚报》--6月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍承诺采取措施支撑经济，抵御英国退欧冲击

日本首相安倍晋三周三承诺，将调动所有可用的政策工具来维持日本经济运转，因英国公投退出欧盟后的不确定性冲击金融市场。在讨论英国退欧后市场状况的会议上，安倍敦促央行总裁黑田东彦确保央行向市场提供充裕资金，以避免出现信贷紧缩。安倍还要求财务大臣麻生太郎密切关注汇市波动，与七国集团(G7)协同对汇市情况灵活做出应对。

但分析师认为安倍召开上述会议只不过是象征性举动，目的是向公众表明政府在尽其所能地控制英国退欧产生的破坏作用，因为7月10日将迎来日本参议院选举。

--日本5月零售销售降幅大于预期，因经济复苏前景黯淡

经济产业省数据显示，日本5月零售销售同比连续第三个月下降，且降幅高于预期，使得决策者面临推出更多经济刺激举措的压力。5月零售销售较上年同期下降1.9%，市场预估中值为下降1.6%。该数据凸显日本经济复苏相对脆弱。

--土耳其机场自杀性炸弹袭击致36人死亡，或为伊斯兰国所为

三名自杀式炸弹袭击者周二在伊斯坦布尔主要国际机场开枪，然后引爆身上的炸弹，导致36人死亡，近150人受伤。土耳其总理称，此次袭击似乎由伊斯兰国发动。

--英国6月房价较上年同期上升5.1%，仍面临上行压力

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，6月英国房价较5月上涨0.2%，与4月和5月涨幅持平，年增率从4.7%升至5.1%，高于分析师预计的增长4.9%。Nationwide分析师Robert Gardner称，现在判断英国退欧对楼市的影响为时尚早，但市场缺少待售住宅以及就业率较高，可能将使房价承受上行压力。

--德意志交易所与LSE合并后总部不应设在伦敦--德国监管高官

德国金融监管局(Bafin)总裁表示，英国脱欧后，不能将德意志交易所与伦敦证券交易所集团(LSE)合并后的公司总部设在伦敦，而且伦敦也不可再作为欧元的交易中心。欧盟一位官员称，欧洲央行将推动在几年之内，将欧元交易的清算业务转移到欧元区内进行。这为伦敦金融城的未来又添上一笔不确定性。Hufeld的讲话突显了伦敦当前作为欧洲主要金融中心的地位岌岌可危。在英国退欧后，这两个交易所的合并交易面临散伙的风险。

--德国7月GfK消费者信心升至近一年高位，民间消费将继续推动增长

调查结果显示，进入7月德国消费者信心达到近一年来最高，显示民间消费将继续推动德国经济增长。基于对约2,000名德国民众的调查显示，7月GfK消费者信心指数自6月的9.8升至10.1，高于路透调查分析师预估的9.8，也是2015年6月消费者信心触及10.2以来最高。然而调查进行的时间意味，其结果并未反映英国公投决定退出欧盟后的消费者看法 。

--索尼调高游戏部门营收目标，但调降图像传感器部门展望

日本索尼调高下一财年游戏部门营收目标，寄望于新的虚拟实境(VR)头戴装置，但调降图像传感器业务展望，因智能手机需求减弱。游戏部门营收目标从1.4-1.6万亿日圆上调至1.8-1.9万亿日圆。包括图像传感器在内的设备部门营收预估区间下调至1-1.05万亿日圆，原为1.3-1.5万亿日圆。索尼维持下一财年总体营业利润目标不变，仍预估为5,000亿日圆(49亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.6%，英国退欧担忧情绪暂时缓解

日本股市周三上涨，追随全球股市回升态势，因英国退欧相关担忧暂时有所缓解。日经指数收高1.6%至15,566.83点，连续第三个交易日收高。该指数已收回上周五约一半失地。东证股价指数上涨1.88%至1,247.69点，JPX-日经400指数上涨1.87%至11,263.70点。

--中国股市：沪综指收升至三周新高，“一路一带”板块表现活跃

中国股市沪综指收升至三周新高，并为连续第三日上涨。分析师指出，今日大盘走势平稳，存量资金主导下板块间呈现跷跷板效应，以“一路一带”板块为代表的大盘股走势较强，而中小盘股走势偏弱。7月份上市公司中报将陆续披露，将带动个股热点更为活跃，料后市大盘将小幅震荡向上。

沪综指收报2,931.592点，涨19.035点或0.65%，此前收盘高点为6月7日2,936.04点；上证A股今日成交2,231亿元人民币，上日为2,107亿元。

沪深300指数收报3,151.39点，涨0.48%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,111.0点，涨0.86%，成交11,917手。130亿元额度的沪股通净买入10.96亿元。

--香港股市：终结三日连跌收高1.3%，追随全球市场反弹走势

香港股市追随全球市场走势而上扬，结束此前三个交易日的连跌，英国公投引发的恐慌情绪在慢慢减弱。恒生指数收高1.3%报20,436.12点，恒生国企指数涨0.4%报8,571.44点。

--汇市：日圆延续涨势，汇市波动渐趋平缓

日圆上涨，而市场相对恢复平静的气氛，则帮助英镑和欧元站稳在英国退欧公投后触及的低点上方，但更长期的不确定性仍令这两种货币受到压制。英镑兑美元上涨约0.33%至1.3390美元；欧元兑美元涨0.1%至1.10745美元。美元指数下跌0.4%至95.896。

即便市场风险厌恶情绪有所缓和且股市上涨，令避险日圆魅力减弱，但美元兑日圆仍跌0.5%至102.28，处于周一以来的交投区间之内。

--欧元债市：南欧国家公债收益率续跌，市场预期央行将出台刺激措施

南欧国家公债收益率(殖利率)连续第三日大跌，法国公债收益率触及纪录低位。市场日益预期，在英国公投选择退出欧盟后，一些央行将会采取行动以重振信心及经济。西班牙公债收益率本周以来已大跌近40个基点，挫跌至逾一年来低位。葡萄牙公债收益率下挫11个基点，至一个月低点。德国公债收益率小升，但距离上周触及的纪录低位不远。

--国际油市：挪威工人罢工威胁提振油价上涨，英国退欧冲击减弱

油价上涨，在英国公投决定退欧引发冲击后，金融交易商大举投资大宗商品，并且挪威石油工人可能举行罢工以及委内瑞拉危机均威胁到石油供应。0839GMT，布兰特原油期货报每桶49.18美元，较上日结算价上涨0.6美元。美国原油期货涨0.64美元至每桶48.49美元。

--全球金市：金价反弹，因在英国公投退欧后经济面担忧犹存

金价周三从上日的跌势中反弹，受投资者的避险需求提振，因英国公投退出欧盟引发的不确定继续令金融市场承压。0840GMT，现货金涨0.68%至每盎司1,321美元，为四个交易日以来第三日上涨。美国期金上涨0.47%，报1,324.10美元。

--金属期市：伦铜触及5月初以来高点，宽松政策憧憬令风险偏好重新升温

伦敦期铜升至将近八周以来高位，因投资者押注在英国公投决定退出欧盟后，全球将有更多刺激政策推出。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜转为下跌0.31%，至每吨4,803美元。上海期交所期铜涨0.9%，至每吨37,150元人民币(5,586美元)。(完)