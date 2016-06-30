《路透晚报》--6月30日

资料图片：一名女子骑车经过中国央行总部。知悉政策的消息人士表示，中国央行愿意让人民币兑美元汇率在2016年跌至6.8以支撑经济。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：中国将容忍人民币进一步下滑，留意贸易伙伴反应--消息人士

知悉政策的消息人士表示，中国央行愿意让人民币兑美元汇率在2016年跌至6.8以支撑经济。这意味着今年人民币的跌幅将追平去年4.5%的纪录跌幅水平。参与定期政策讨论的官方经济学家和顾问表示，目前人民币汇价已经处在逾五年低位，因此中国央行将会确保人民币缓步下跌，避免引发类似今年早些时候令经济受到冲击的资本外流，同时也免于招致美国等贸易伙伴国的批评。

受此消息影响，离岸人民币兑美元周四午后一度暴跌至6.7，创1月11日以来新低，但随后快速反弹，缩减跌幅。境内市场人民币兑美元亦随离岸市场而走贬。

--日本央行怀疑论者认为应取消实现通胀目标的两年期限

对日本央行刺激措施持有异议的政策委员会成员仍是少数，但他们对于取消通胀目标时间表的呼吁却获得更多支持，令央行总裁黑田东彦及其全面计划的公信力受到质疑。为终结二十年来的通缩局面，黑田东彦在2013年上任伊始便启动大规模印钞计划，设定将通胀率推升至2%的两年期目标。了解央行想法的消息人士称，越来越多的委员私下赞成为实现通胀目标留出更多时间，而且应该有更大的灵活性。

--德国5月实质零售销售月增0.9%优于预期，6月经季调失业率持平于6.1%

德国联邦统计局公布，德国5月实质零售销售较前月上升0.9% ，较上年同期上升2.6%，路透预估分别为上升0.7%和3.0%。

此外，德国联邦劳工局指出，6月经季节调整的失业率持平于6.1%，经季节调整的失业人口减少6,000人至269万人，而未经季节调整的总失业人口降至261.4万人，大致符合预期。

--日本5月工业生产触及三年低点，因内需疲弱且出口下降

日本5月工业生产下滑至2013年6月以来最低，并且创三个月最大降幅，这凸显出对出口下降以及消费者支出疲弱的担忧。5月工业生产较前月下降2.3%，降幅远超过路透调查分析师预估中值减少0.1%。制造商预计，6月产出将增加1.7%，7月增加1.3%。

--脱欧后英国消费者信心降至2013年5月以来最低--YouGov/Cebr

调查显示，英国公投脱欧后，该国消费者信心大幅下滑。调查让人首次看到英国公投意外脱欧的结果对家庭产生的影响。调查公司YouGov和经济顾问咨询公司Cebr的消费者信心指数降至2013年5月以来最低，当时英国经济刚刚开始从危机后的疲软中复苏。

此外，数据显示，英国第一季经常帐赤字为325.93亿英镑，远高于市场预估的赤字271亿英镑，而第一季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.4%，较上年同 期为增长2.0%，符合路透调查预估。

--美国大型银行多数通过压力测试，提高对股东派息

美联储表示，几乎所有的美国大型银行都足够稳健，可以提高派息，仅有两家外资银行的美国部门未通过年度压力测试。这次测试结果显示，美国大型银行自2007-2009年金融危机以来不只大举增加了资本，各行管理团队也基本上向美联储证明了内部灾难应对计划的优点。

--独家：瑞士信贷计划提高在中国合资证券公司中的持股--消息

三名熟悉情况的消息人士称，瑞士信贷银行计划提高在中国证券合资公司中的持股比例至49%。这将使其成为中国四年前放宽限制以来第一家达到持股比例上限的外资银行。瑞士信贷目前持有瑞信方正证券有限公司33.3%的股权。消息人士称，该行希望此举有助于其提高在中国交易业务的市占率。其中一位消息人士称，该计划可能仍会被搁置。

瑞信方正证券一位高管表示，并不知道合资企业持股有任何调整计划。方正集团并未回复置评要求。瑞信一位发言人拒绝置评。

[市场摘要]

--日本股市：收盘几近持平，但受英国脱欧冲击录得四年来最大月度跌幅

日本股市日经指数周四回吐盘中涨幅，收盘接近持平。但本月跌幅为四年来最大，因英国公投决定退出欧盟造成不确定性。日经指数收盘微涨0.06%报15,575.92点，东证股价指数收跌0.15%报1,245.82点。日经指数本月累计跌9.6%，创2012年5月以来最大月线跌幅。今年上半年累计跌18.2%，其中很大一部分归因于日圆上涨。

--中国股市：沪综指震荡微收跌，上攻动能减弱市场暂作休整

中国股市沪综指震荡微收跌。分析师指出，短线大盘已连三日上涨，今日暂作休整，股指全日在窄幅区间内震荡，盘面热点分化轮动较快，量能略有萎缩，传媒板块在乐视网300104.SZ重新走强带动下走势强劲。技术上，沪综指2,910点附近存在一定支撑，料大盘短线或将维持震荡整理态势。

沪综指收报2,929.606点，跌1.986点或0.07%；沪综指6月全月上涨0.45%；上证A股今日成交1,872亿元人民币，上日为2,231亿元。

沪深300指数收报3,153.92点，涨0.08%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,111.2点，涨0.32%，成交9,920手。130亿元额度的沪股通持平。

--香港股市：延续反弹走势收高1.8%，因英国退欧引发的恐慌情绪减弱

香港股市延续反弹走势，追随全球股市的升势，英国退欧引发的担忧情绪持续缓解。恒生指数收高1.8%报20,794.37点，恒生国企指数涨1.7%报8,712.89点。6月总计，两指数均呈持平。上半年恒生指数累计下滑5.1%，恒生国企指数下跌9.8%。

--汇市：人民币、澳元下跌，因报导称中国容忍人民币进一步下滑

人民币兑美元在离岸市场跌至六个月低位，澳元下跌近1%，此前路透报导称，中国央行愿意让人民币兑美元汇率在2016年跌至6.8以支撑经济。离岸人民币兑美元一度跌至6.70，澳元兑美元则低见0.7373。

其他货币交投状况已由上周的英国公投脱欧震撼恢复平静。美元指数仍接近英国公投后及的三个半月高点附近。英镑兑美元上扬约0.003美元，但较周三高位下跌0.01美元，欧元/美元小跌0.1%，至1.1116美元。

--欧元债市：公债收益率脱离纪录低点，关注新债发行

欧元区公债收益率脱离纪录低点，因股市保住前一日的多数涨幅，而即将到来的公债发行令本周低评级南欧公债的升势告一段落。法国、爱尔兰、荷兰10年期公债收益率周三均触及纪录低点，因市场寄望欧洲央行拿出更多刺激措施来抑制英国退欧的负面影响。而今日上述三国公债收益率均小升。德国10年期公债收益率上升1.6个基点至负0.11%。

--国际油市：油价下跌，受供应前景向好和经济忧虑拖累

油价下跌，布兰特勉强守在每桶50美元，有关挪威石油工人罢工将导致供应中断的担忧消退，尼日利亚产量上升，而经济前景黯淡。0825GMT，布兰特原油期货报每桶50.14美元，较上日结算价跌0.47美元，或0.93%；美国原油跌0.46美元或0.92%至每桶49.42美元。

--全球金市：金价小跌，英国退欧后金融市场重归平静

金价下滑，在英国退欧引发的冲击缓解之际，避险需求放缓。金价昨日曾一度上涨1%。0824GMT，现货金下跌0.18%至每盎司1,316.20美元。美国期金跌0.59%至每盎司1,319.10美元。

--金属期市：伦敦期锌触及11个半月来最高

伦敦期锌有望成为第二季表现最佳的基本金属，并将录得近六年来最大季度涨幅，因全球供应趋紧。LME期锌一度创下11个半月来最高每吨2,116美元，0855GMT报2,086，日内跌0.10%。LME期铜跌0.20%，报每吨4,828.50美元。沪铜收高0.8%，报每吨37,500元人民币。(完)