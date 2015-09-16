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时事要闻 | 2015年 9月 17日 星期四 07:47 BJT

智利近海发生8.3级地震 震后针对夏威夷发布海啸预警

路透华盛顿9月16日 - 美国地质调查局(USGS)周三称，智利伊基克(Iquique)以西偏西北81英里(130公里)处的近海发生7.9级强烈地震，后被修正为8.3级。

USGS称，地震震源深度为5.2英里(8.4公里)。路透目击者称，智利首都圣地亚哥的建筑物发生摇晃。目前暂无人员受伤或物品损失报告。

太平洋海啸预警中心宣布，智利地震后针对夏威夷发布海啸预警。

该预警中心表示，如果海啸影响到夏威夷，预计最早抵达夏威夷的时间是周四1228GMT。(完)

(编译 杜明霞/徐文焰；审校 徐文焰/王丽鑫)

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