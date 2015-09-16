智利近海发生8.3级地震 震后针对夏威夷发布海啸预警

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月16日 - 美国地质调查局(USGS)周三称，智利伊基克(Iquique)以西偏西北81英里(130公里)处的近海发生7.9级强烈地震，后被修正为8.3级。
USGS称，地震震源深度为5.2英里(8.4公里)。路透目击者称，智利首都圣地亚哥的建筑物发生摇晃。目前暂无人员受伤或物品损失报告。
太平洋海啸预警中心宣布，智利地震后针对夏威夷发布海啸预警。
该预警中心表示，如果海啸影响到夏威夷，预计最早抵达夏威夷的时间是周四1228GMT。(完)
(编译 杜明霞/徐文焰；审校 徐文焰/王丽鑫)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。